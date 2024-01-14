شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دخل تيم كوك يتراجع عن 2022 رغم جمعه الكثير من المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الكثير من المال في العام السابق، 2023، لكنه كان لا يزال أقل مما حققه في عام 2022، وكشف بيان جديد صادر عن عملاق كوبرتينو أن كوك حصل على 63.2 مليون دولار في عام 2023، ومع ذلك في عام 2024 حصل كوك على أكثر من 99.4 مليون دولار في عام 2022.

في بيان الوكيل السنوي الأخير، كشفت شركة آبل عن تفاصيل حول التعويضات التنفيذية ومقترحات المساهمين والتغييرات القادمة لمجلس إدارتها، والجدير بالذكر أن التقرير كشف أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، شهد انخفاضًا كبيرًا في أرباحه لعام 2023 مقارنة بالعام السابق.

في عام 2022، تم تحديد التعويض المستهدف لكوك بمبلغ 84 مليون دولار، لكنه تجاوز التوقعات، حيث حصل على 99.4 مليون دولار. ومع ذلك، بالنسبة لعام 2023، انخفض التعويض المستهدف لكوك بشكل ملحوظ، حيث انخفض بنسبة 40 في المائة ليصل إلى 49 مليون دولار.

وخلافًا للهدف المنخفض، كشف ملف الوكيل أن إجمالي تعويضات كوك لعام 2023 تجاوز المبلغ المقصود، وصلت أرباح كوك لهذا العام إلى 63.209.845 دولارًا أمريكيًا، أي أعلى بنسبة 28 بالمائة تقريبًا من المبلغ المخطط له في البداية والبالغ 49 مليون دولار أمريكي، على الرغم من هذه الزيادة، لا يزال إجمالي تعويضات كوك يشهد انخفاضًا بنسبة 36 في المائة من المبلغ المثير للإعجاب البالغ 99.4 مليون دولار الذي حصل عليه في عام 2022.

يتضمن توزيع تعويضات كوك لعام 2023 راتبًا قدره 3 ملايين دولار، ومكافآت أسهم يبلغ مجموعها 46.970.283 دولارًا، وتعويضات خطة الحوافز غير السهمية تصل إلى 10.713.450 دولارًا، وتعويضات أخرى تصل إلى 2.526.112 دولارًا.

وكشفت شركة آبل أيضًا أن متوسط إجمالي التعويضات السنوية لموظفها العادي في عام 2023 بلغ 94.118 دولارًا، وأدى ذلك إلى نسبة أجر بلغت 672 إلى 1 بين كوك والموظف المتوسط في شركة أبل، مما يسلط الضوء على التفاوت الكبير في الأرباح داخل الشركة، كذلك حصل المديرون التنفيذيون الرئيسيون الآخرون في شركة آبل أيضًا على تعويضات كبيرة لعام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، حافظ مجلس إدارة شركة آبل على سياسة منذ عام 2017 تتطلب من كوك استخدام طائرة خاصة لكل من السفر التجاري والشخصي لأسباب تتعلق بالأمن والكفاءة، وكشف التقرير أن شركة آبل أنفقت 1.621.468 دولارًا على نفقات السفر الجوي الشخصية لكوك في عام 2023، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أنفقته في عام 2022، كما استثمرت الشركة أيضًا 820.309 دولارًا في الأمن الشخصي لكوك، مما يغطي التكاليف المباشرة ونسبة من التكاليف الثابتة التي تكبدتها شركة آبل.

على الرغم من الانخفاض في التعويضات الإجمالية، تظل أرباح تيم كوك كبيرة، ويقدم الكشف نظرة ثاقبة لالتزام الشركة بالشفافية فيما يتعلق بالتعويضات التنفيذية والنفقات ذات الصلة.