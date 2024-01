شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا من نوع ستارلينك من كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركة سبيس إكس SpaceX دفعة أخرى من أقمار الإنترنت ستارلينك الخاصة بها إلى المدار، ومن المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 22 مركبة فضائية من طراز ستارلينك من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا اليوم الأحد.

وكان من المقرر إطلاق المهمة في 9 يناير، وتم إلغاء المحاولات يوم الخميس والجمعة والسبت بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لتقرير سبيس.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، وتهبط على متن السفينة بدون طيار Of Course I Still Love You، والتي ستتمركز في المحيط الهادئ.

وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الثامن عشر لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة سبيس اكس ، وهذا مجرد رقم واحد من الرقم القياسي لإعادة استخدام سبيس إكس البالغ 19 رحلة، والذي تم تسجيله الشهر الماضي بواسطة المرحلة الأولى من Falcon 9.

وفي الوقت نفسه، ستستمر المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 في نقل 22 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض ، حيث سيتم نشرها بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإقلاع.