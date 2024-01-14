شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور الأقمار الصناعية تكشف آثارا قوية لزلزال باليابان فى ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صور الأقمار الصناعية عن القوة المذهلة للزلزال الذى ضرب اليابان بقوة 7.6 درجة في ليلة رأس السنة الجديدة، بعد وقت قصير من منتصف الليل، ما أسفر عن مقتل 213 شخصا، وتشريد 26 ألفا آخرين فى ملاجئ الطوارئ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر الصور كيف تغير الخط الساحلي لمسافة تزيد عن 800 قدم (250 مترًا) بسبب قوة الزلزال، وفى شبه جزيرة نوتو اليابانية، كانت قوة الزلزال كافية لرفع الأرض على الشاطئ الجديد وترك الموانئ جافة.



قبل الزلزال

وتظهر الأدلة الجديدة ارتفاعا كبيرا في الأراضي في أكثر من 10 نقاط على طول الساحل، حيث تمت مشاركة الصور على موقع X (تويتر سابقًا) بواسطة ناهل بلغرزى Nahel Belgherze، وهو فني إلكترونيات من فرنسا.

وكتب بلغرزي في منشوره: "كان الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو اليابانية قويًا للغاية لدرجة أن الخط الساحلي انتقل إلى مسافة 250 مترًا بعيدًا عن الشاطئ بسبب الارتفاع الكبير في الأرض".

وتظهر الصور منطقة من شبه جزيرة نوتو، التي كانت مركز الزلزال، قبل زلزال يوم رأس السنة الجديدة وبعد انحسار موجات المد.

وهي تظهر بوضوح المناطق التي ارتفع فيها مستوى سطح الأرض، مما يكشف عن الأرض التي كانت مخفية في السابق تحت الماء.



بعد الزلزال

نظرًا لأن اليابان معرضة جدًا للزلازل، فهي تمتلك شبكة الكشف عن الزلازل الأكثر حساسية في العالم، وتكشف شبكة من محطات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في نقاط استراتيجية على طول البلاد عن مدى تحرك الأرض بعد أي زلزال.

وفي هذه الحالة، كشف النظام أن الأرض قد تحركت بما يصل إلى 51 بوصة (130 سم) إلى الغرب، وكشفت صور الأقمار الصناعية أيضًا عن حدوث ارتفاع كبير في الأراضي في جميع أنحاء البلاد، خاصة على الساحل الغربي لشبه جزيرة نوتو حيث تم التقاط هذه الصور.

كشفت تمريرة حديثة للقمر الصناعي ALOS-2 أن الساحل بأكمله تقريبًا قد تحول باتجاه البحر، وفي بعض الأماكن، ارتفعت الأرض بما يصل إلى 13 قدمًا (أربعة أمتار) وتحركت جانبيًا بأكثر من ثلاثة أقدام (متر واحد).

ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في ارتفاع الأرض ربما يكون قد قلل بالفعل من تأثير موجات التسونامي الناتجة عن الزلزال.

أبلغت جامعة طوكيو عن أدلة على وجود موجات يتراوح ارتفاعها بين 4.6 و8.5 قدم (1.4 و2.6 متر) في شبه جزيرة نوتو.

ويُعتقد حاليًا أن الزلزال قد أدى إلى مقتل 213 شخصًا حتى يوم أمس، منهم ثمانية أشخاص قتلوا في مراكز الإخلاء، ونزح نحو 26 ألف شخص بعد أن دمرت منازلهم أو اعتبرت غير آمنة.