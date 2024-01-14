شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسرح 5% من العمال فى أحد أقسامها لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة تهدف إلى تبسيط العمليات، قرر قسم Audible في أمازون خفض عدد موظفيه بنسبة 5٪ تقريبًا مع تأثر حوالي 100 موظف، وفقًا لمذكرة من الرئيس التنفيذي لشركة Audible، بوب كاريجان، والتي اطلعت عليها CNBC.

ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أمازون الأوسع لتعزيز الكفاءة ووضع وحداتها لتحقيق النجاح المستمر، ويأتي هذا الإعلان بعد عمليات تسريح العمال الأخيرة في وحدات أمازون الأخرى، بما في ذلك Prime Video وMGM Studios والبث المباشر على Twitch.

وفي مذكرته، أقر كاريجان بالقرار الصعب، مشددًا على ضرورة أن تصبح Audible أصغر حجمًا وأكثر كفاءة في الاستجابة للمشهد المتطور، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ضرورية لتقديم قصص صوتية رفيعة المستوى للعملاء في جميع أنحاء العالم.

واستحوذت أمازون على Audible في عام 2008 مقابل حوالى 300 مليون دولار، وكان القسم يعمل بشكل مستقل إلى حد كبير، ومع ذلك يعكس التخفيض الحالي للموظفين الاتجاه الأوسع داخل أمازون، والذي أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال في عامي 2022 و2023، مما أثر على أكثر من 27000 وظيفة في مختلف مجالات الشركة.

وتطمئن مذكرة كاريجان الموظفين بشأن الصحة العامة للشركة، مشيرة إلى العام الناجح في 2023 والتعبير عن الامتنان للعمل الجاد الذي قام به الموظفون، إلا أنها تؤكد ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرار النجاح في مواجهة التحديات.

وسيتأثر ما يقرب من 5% من القوى العاملة في Audible بهذا التخفيض، حيث يتلقى الموظفون المتأثرون بالفعل دعوات اجتماع لإجراء مناقشات مع شركاء أعمال الموارد البشرية وقادة الفرق، وأعرب كاريجان عن تقديره للزملاء المغادرين وأكد الدعم المستمر لانتقالهم إلى فرص جديدة.

وأدرك الرئيس التنفيذي حالة عدم اليقين التي يشعر بها أولئك الذين ظلوا في الشركة وأكد على أن القرارات تم اتخاذها مع أخذ تعزيز الأعمال على المدى الطويل في الاعتبار.

وتعهد كاريجان بمشاركة المزيد حول خطط الشركة المستقبلية والإجابة على الأسئلة خلال اجتماع Global Allofus القادم في يناير.

في حين أن تخفيض عدد الموظفين قد يمثل تحديات، إلا أن كاريجان يظل متفائلاً بشأن قدرة Audible على الحفاظ على الزخم والنمو العالمي، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في رواية القصص الصوتية.

وتتوافق هذه الخطوة مع جهود أمازون المستمرة لتحسين أقسامها المختلفة والتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة.