شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعرض إمكانيات طائرتها التجريبية الهادئة الأسرع من الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت وكالة ناسا طائرتها الجديدة الأسرع من الصوت X-59، حيث تم تصميم الطائرة بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، لتقليل الطفرة الصوتية الناتجة عن السفر بسرعة أكبر من سرعة الصوت إلى ما تسميه الوكالة "الضربة الصوتية"، لاسيما وأن الرحلات الجوية الأسرع من الصوت فوق الأرض محظورة حاليًا بسبب الضوضاء التي تسببها، وطائرة X-59 هي طائرة تجريبية تهدف إلى تقليل هذا الضجيج إلى شيء أكثر تحملاً لأولئك الموجودين على الأرض.

وأطلقت وكالة ناسا الطائرة لأول مرة قبل الاختبار، ومن المقرر أن تتم رحلتها الأولى في وقت لاحق من هذا العام، وقالت ناسا في بيان لها إنها تهدف إلى استخدام هذه الطائرة لجمع البيانات وتمهيد الطريق للطائرات التجارية الأسرع من الصوت في المستقبل.

وقال نائب مدير ناسا بام ميلروي: "هذا إنجاز كبير لم يكن ممكناً إلا من خلال العمل الجاد والإبداع من وكالة ناسا وفريق X-59 بأكمله". "في غضون سنوات قليلة فقط، انتقلنا من المفهوم الطموح إلى الواقع"." سوف تساعد طائرة ناسا X-59 في تغيير الطريقة التي نسافر بها، مما يجعلنا أقرب لبعضنا البعض في وقت أقل بكثير."

وبمجرد الانتهاء من اختبار الأنظمة المتكاملة وتشغيل المحرك واختبار التاكسي للطائرة، سيتم استخدامها في الرحلات التجريبية التي تهدف إلى معرفة كيفية استجابة الأشخاص على الأرض للضوضاء المنخفضة الناتجة عن ارتطامها الصوتي أثناء تحليقها في سماء المنطقة، مقارنة بـ طفرة صوتية، مشيرة أنه إذا وجد الجمهور أن الضوضاء مقبولة، فقد يساعد ذلك في إقناع المنظمين بالسماح ببعض الرحلات الجوية الأسرع من الصوت فوق الأرض، وهو ما يحقق هدف مهمة Quesst التابعة لناسا، والتي تعد الطائرة التجريبية X-59 جزءًا منها.

وقال بوب بيرس، المدير المساعد لأبحاث الطيران في مقر ناسا: "من المثير أن نأخذ في الاعتبار مستوى الطموح وراء Quesst وفوائده المحتملة". "ستقوم وكالة ناسا بمشاركة البيانات والتكنولوجيا التي نولدها من هذه المهمة مع الهيئات التنظيمية والصناعة ومن خلال إظهار إمكانية السفر التجاري الهادئ الأسرع من الصوت عبر الأرض، فإننا نسعى إلى فتح أسواق تجارية جديدة للشركات الأمريكية وإفادة المسافرين حول العالم.

وتم تطوير X-59 منذ عام 2016، ويمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 925 ميلاً في الساعة، أو 1.4 ماخ، ويبلغ طوله حوالي 100 قدم وله شكل ممدود مصمم لمنع موجات الصدمة الناتجة عن الطيران الأسرع من الصوت من الاندماج، مما سيساعد على تقليل حجمها.