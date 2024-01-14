شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق لعبة Kim Kardashian Hollywood للموبايل.. هذا هو آخر موعد للعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إغلاق لعبة الهاتف المحمول الناجحة لكيم كاردشيان بعد مرور عقد تقريبًا على إصدارها، حيث تعاونت كارديشان مع مطور ألعاب الهاتف المحمول Glu لإطلاق اللعبة في عام 2014، وقد تمت إزالة اللعبة بالفعل من متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play، ومع ذلك، سيتمكن اللاعبون الحاليون من استخدام ميزاتها حتى 8 أبريل، كما حصلت اللعبة أيضًا على مؤقت جديد يقوم بالعد التنازلي حتى إيقاف التشغيل.

وسمحت لعبة Kim Kardashian: Hollywood للاعبين بتحقيق أحلامهم في القائمة الأولى من خلال تعزيز شهرتهم وتسلق السلم الاجتماعي، وتضمنت اللعبة أيضًا ظهور النجمة البالغة من العمر 43 عامًا وأفراد عائلتها كلوي كارداشيان وكريس جينر، حيث تسمح هذه اللعبة للاعبين بشراء عملة K-stars داخل اللعبة لترك علامة من خلال الأحداث والنمذجة.

وفقًا لتقرير صادر عن مجلة الولايات المتحدة، تغلب عنوان الهاتف المحمول على الشكوك الأولية بعد ظهوره لأول مرة. وبحسب ما ورد تمكنت اللعبة أيضًا من كسب أكثر من 160 مليون دولار.

وقد تم اختيار لعبة Kim Kardashian: Hollywood كواحدة من أفضل 100 لعبة في العقد من قبل موقع الألعاب Polygon، كما وصف الموقع العنوان بأنه نموذج "لألعاب الهاتف المحمول المصممة بشكل غير اعتذاري للشابات".





ماذا قالت كيم كاردشيان عن إيقاف اللعبة؟وأكد الممثل العارض إغلاق اللعبة. قالت إنها "ستلهم إلى الأبد" من مجتمع اللعبة، وقالت كارداشيان: "أنا ممتنة للغاية من أعماق قلبي لكل من أحب ولعب كيم كارداشيان: هوليوود في السنوات العشر الماضية". وقالت إن صنع اللعبة "كان يعني الكثير" بالنسبة لها، لكنه كان كذلك. "حان الوقت لتركيز تلك الطاقة على مشاعر أخرى".