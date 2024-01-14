تكنولوجيا: الصين تنجح فى تحقيق اتصالات ليزرية فائقة السرعة بين الأقمار الصناعية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة صينية تجارية للأقمار الصناعية تمكنها من تحقيق اتصالات ليزرية بين الأقمار الصناعية فى المدار بسرعة 100 جيجابت في الثانية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأحد، أنه تم نقل البيانات بين قمرين صناعيين من طراز "جيلين-1"، ليتم بنجاح بعدها تنزيل البيانات النهائية على الأرض، وتعد هذه المرة الأولى التي ترسل فيها البلاد صوراً عالية الوضوح للاستشعار عن بعد بين الأقمار الصناعية بهذه السرعة العالية.

وأرسلت الشركة الصينية أكثر من 100 قمر صناعي من طراز "جيلين-1" إلى المدار لتشكيل مجموعة تجارية للأقمار الصناعية، وأجرت عمليات تحقق تكنولوجية رئيسية للاتصالات الليزرية بين هذه الأقمار الصناعية منذ عام 2021.

وقال الموظف التقني في الشركة شينج سي روي، إن الاتصالات الليزرية بين الأقمار الصناعية تهدف إلى إقامة ترابط للمعلومات بين الأقمار الصناعية وتحسين سرعة تبادل المعلومات، وهو أمر ضروري لشبكات الأقمار الصناعية واسعة النطاق.

وسبق للشركة أن حققت اتصالات ليزرية بين الأقمار الصناعية بسرعة 10 جيجابت في الثانية، واتصالات ليزرية بين أقمار صناعية والمحطة الأرضية.