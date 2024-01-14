شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: عام 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا للتو تقريرها السنوي عن درجة الحرارة العالمية، واتضح أن عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق منذ بدء القياسات في عام 1880.

وكانت درجات الحرارة العالمية في العام الماضي أعلى بحوالي 2.1 درجة فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) من المتوسط ​​​​في الفترة الأساسية لناسا البالغة 1.2 درجة مئوية، وفقًا لتقرير engadget.

وكان شهر يوليو من عام 2023 هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، وهو رقم قياسي لم يرغب فيه أحد.

ويؤكد تقرير درجة الحرارة العالمية الصادر عن وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ما شهده مليارات الأشخاص حول العالم في العام الماضى ، وقال بيل نيلسون، مدير ناسا،"إننا نواجه أزمة مناخية من الحرارة الشديدة، إلى حرائق الغابات، إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، يمكننا أن نرى أرضنا تتغير."

وقال جافين شميدت، مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء (GISS)، إن التغير في درجة الحرارة كان سببه في المقام الأول "انبعاثات الوقود الأحفوري".

ولم يكن عام 2023 استثنائيا وكانت السنوات العشر الماضية على التوالي هي الأكثر حرارة على الإطلاق، وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NOAA) مؤخرًا أن عام 2024 لديه فرصة واحدة من كل ثلاثة لأن يكون أكثر سخونة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن عام 2023 شهد بعض أحداث التبريد التي عملت بالفعل على خفض درجات الحرارة قليلاً، بما في ذلك الهباء الجوي البركاني في الغلاف الجوي بسبب ثوران بركان هونجا تونجا-هونغا هاباي تحت الماء في يناير 2022.

ومع ذلك، لم تتمكن هذه الأحداث من مواكبة انبعاثات الغازات الدفيئة المستمرة وتأثيرات التدفئة الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية هذا العام.

وقال شميدت: "سنواصل تحطيم الأرقام القياسية طالما استمرت انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع، وللأسف سجلنا للتو رقما قياسيا جديدا لانبعاثات الغازات الدفيئة مرة أخرى في العام الماضى".