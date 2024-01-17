سعر هواتف Samsung Galaxy S24 الرسمي بعد الإطلاق | تحديث طبيعي وسعر مرتفع

هواتف Samsung Galaxy S24 اخيرًا تصدر بشكل رسمي، السلسلة التي تحمل أقوى مواصفات ممكنة من سامسونج وأقوى مميزات تصدر لتسيطر على عالم الهواتف الذكية من جديد، ومؤتمر سامسونج كان مليئًا بالإعلانات التي توقعناها كلها، سواء من ناحية المواصفات او التصميم او التغييرات في الهواتف او أي شيء، خاصة الذكاء الاصطناعي والذي تتقلده هواتف سامسونج في العام الجديد، وقد كان الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في المؤتمر، اليك يا صديقي ملخص مؤتمر Galaxy Unpacked 2024، ما الجديد في هواتف Samsung Galaxy S24 الرائدة؟

اطلاق هواتف Samsung Galaxy S24

سامسونج اطلقت اقوى هواتفها هذا العام، عائلة هواتف Samsung Galaxy S24 بأقوى مواصفات ممكنة، كعادة كل عام سامسونج تضع اقوى ما يمكنها في الهواتف الرائدة الخاصة بها، مع أقوى معالج ممكن وتطويرات في الكاميرات والشاشة وكل شيء، خاصة الذكاء الاصطناعي والذي كان ابرز ما اعلنته سامسونج هذا العام، مؤتمر سامسونج كان حافلًا بالإطلاقات المتوقعة والتفاصيل التي شاهدناها جميعًا في التسريبات، فالسؤال هو ما المميز في هواتف Samsung Galaxy S24 الجديدة؟ في هذا الخبر ننقل لكم المواصفات سريعًا والسعر الجديد لهواتف سامسونج، وفي مقال آخر سنتحدث عن كل ما هو جديد في الهواتف بشكل تفصيلي أكبر.

مواصفات Samsung Galaxy S24

الشاشة شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz وسطوع يصل الى 2600nits بدعم HDR10+ دقة الشاشة 1080×2340 وبحجم 6.2 بوصة محمية بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 في السوق الأمريكي والكندي معالج Samsung Exynos 2400 في السوق العالمية خيارات الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB مع ذاكرة تخزين 128GB او 256GB او 512GB نوع الذاكرة ذاكرة UFS 3.1 لنسخة 128GB ذاكرة UFS 4.0 لباقي النسخ الكاميرات الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.8 الثانية Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 الثالثة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية بسعة 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 25Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt نظام التشغيل نظام Android 14 بواجهة One Ui 6.1

مواصفات Samsung Galaxy S24+

الشاشة شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz وسطوع يصل الى 2600nits بدعم HDR10+ دقة الشاشة 1440×3088 وبحجم 6.7 بوصة محمية بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 في السوق الأمريكي والكندي معالج Samsung Exynos 2400 في السوق العالمية خيارات الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12GB مع ذاكرة تخزين 256GB او 512GB نوع الذاكرة ذاكرة UFS 4.0 الكاميرات الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.8 الثانية Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 الثالثة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية بسعة 4900mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt نظام التشغيل نظام Android 14 بواجهة One Ui 6.1

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

الشاشة شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz وسطوع يصل الى 2600nits بدعم HDR10+ دقة الشاشة 1440×3088 وبحجم 6.7 بوصة محمية بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 خيارات الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12GB مع ذاكرة تخزين 256GB او 512GB او 1TB نوع الذاكرة ذاكرة UFS 4.0 الكاميرات الخلفية رباعية الأساسية بدقة 200MP وفتحة عدسة f/1.7 الثانية Periscope Telephoto بدقة 50MP الثالثة Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 الرابعة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt نظام التشغيل نظام Android 14 بواجهة One Ui 6.1

سعر هواتف Samsung Galaxy S24 الجديدة

أسعار هذا العام أعلى من العام الماضي للأسف، النسخة العادية من الهاتف ستبدأ بسعر 800 دولار أمريكي، وهذا لأقل نسخة ومن ثم سيرتفع السعر مع النسخ الأعلى، وهو سعر مرتفع بعض الشيء خاصة ان اقل نسخة الـ128GB تحمل ذاكرة UFS 3.1 الأقل في السرعة، فان اخترت نسخة اعلى ستجد نفسك في نطاق النسخة الـPlus والتي تبدأ من 1000 دولار أمريكي لأقل نسخة، وهو اعلى من السعر العام الماضي لكنه ليس سعرًا سيئًا خاصة مع الوصول لأعلى نسخة التي لن تصل لسعر الـUltra، النسخة الـUltra ستبدأ من 1300 دولار أمريكي ونعم هذا سعر اعلى من سعر العام الماضي وبفارق واضح وذلك يرجع الى التيتانيوم المُستعمل في الهاتف، السعر مرتفع بالفعل، وهو ليس أمرًا مُستحبًا

مواصفات هواتف Samsung Galaxy S24 كاملة