هـل يتفوق Snapdragon 8 Gen 3 في Samsung Galaxy S24 Ultra على Exynos 2400 في الألعاب ؟

يتواجد معالج Exynos 2400 خلف Snapdragon 8 Gen 3 في اختبارات الأداء المعيارية، حتى لو كانت بفارق بسيط، ويبدو أن هناك تقارب في الألعاب الواقعية؛ حيث قام موقع NL Tech باختبار هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 إلى جانب هاتف Galaxy S24+ الذي يعمل بمعالج Exynos 2400 مع مجموعة من ألعاب Android الشهيرة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرق.

قدرة Exynos 2400 على مواكبة Snapdragon 8 Gen 3 في الألعاب

النتائج مفاجئة للغاية، على أقل تقدير. فقد حقق الهاتفان أداءً متقاربًا في ألعاب Genshin Impact و PUBG Mobile و Mobile Legends و Fortnite؛ في لعبة Genshin، حافظت الشريحتان على حوالي 60 إطارًا في الثانية، بينما في لعبة PUBG Mobile بإعدادات الرسومات “Smooth”، حافظت الشريحتان على معدل 90 إطارًا في الثانية، أما في لعبة Fortnite، كان معدل الإطارات الثابت حوالي 90 إطارًا في الثانية، وينخفض أحيانًا إلى 70 إطارًا في الثانية أثناء اوقات القتال في اللعبة.

كما لاحظ موقع NL Tech اختلافًا كبيرًا في لعبتين فقط هما Call of Duty: Mobile و War Thunder؛ حيث انه خلال لعبة Call of Duty، حافظ Snapdragon 8 Gen 3 على 120 إطارًا في الثانية طوال اللعبة، بينما كان Exynos 2400 مقيدًا بـ 60 إطارًا في الثانية لسبب ما لا نعرفه، من ناحية أخرى، تفوق Exynos على Qualcomm في لعبة War Thunder من خلال الحفاظ على حوالي 100 إطارًا في الثانية بينما انخفض Snapdragon إلى 40 إطارًا في الثانية؛ قد يرجع ذلك الى أن War Thunder لعبة تدعم تتبع الأشعة Ray Tracing، ولهذا تشير هذه النتائج إلى أن معالج الرسوميات Xclipse 940 من Exynos أفضل في التعامل مع رسومات تتبع الأشعة.

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