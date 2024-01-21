نظرة أولية على نظارة Apple Vision Pro عبر مقطع فيديو مدته 10 دقائق

بدأت شركة آبل اليوم في استقبال الطلبات المسبقة لنظارة Apple Vision Pro، وهي بالتأكيد ستكون نقلة كبيرة بل ربما تمثل بداية حقبة جديدة في عالم التكنولوجيا، سيتوفر الجهاز كما أُعلن سابقًا في الثاني من فبراير، دعونا نبدأ بالسعر، يبلغ السعر 3499 دولارًا أمريكيًا مع 256 جيجابايت من التخزين، و 3699 دولارًا أمريكيًا مع 512 جيجابايت، أو 3899 دولارًا أمريكيًا مع 1 تيرابايت، يمكنك الحصول على جميع إصدارات نظارة Apple Vision Pro من خلال موقع Apple بسهولة.

تبلغ تكلفة AppleCare + لسماعة الرأس Vision Pro حوالي 499 دولارًا أمريكيًا؛ حيث تمنحك إصلاحات غير محدودة في حالة التلف و “خدمة الاستبدال السريع”، والوصول المباشر إلى خبراء Apple على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، قبل الطلب المسبق، تحتاج أولاً الحصول على القياسات الخاصة بك؛ ولهذا تحتاج إلى هاتف iPhone أو iPad مزود بتقنية Face ID. بعد ذلك، يمكنك إضافة نوعين من العدسات البصرية المقدمة من شركة Zeiss حسب احتياج نظرك، 99 دولارًا للعدسات العادية، و 149 دولارًا للعدسات الطبية.

جولة إرشادية داخل نظارة Apple Vision Pro

لمساعدة الناس على فهم هذا المنتج الجديد تمامًا في مجموعتها، أنتجت آبل مقطع فيديو مدته 10 دقائق تقريبًا وهو عبارة عن “جولة إرشادية” في Vision Pro، توضح بشكل أساسي كل ما يحتاجه المستخدم من اجل استعمال النظارات والتعامل معها، بالتالي ستتمكن كمستخدم جديد من استعمالها بسهولة.

يظهر أيضًا محتويات علبة النظارة، في العلبة الخاصة بنظارة Apple Vision Pro تحصل على سماعة الرأس نفسها، وشريط بحلقة ثنائية للإرتداء، وغطاء خاص بها، والبطارية المحمولة، ومخدات العين، وقماش تلميع، وكابل شحن USB-C، وأخيراً شاحن! نعم أبل ستضع شاحناً مع الجهاز مرة أخري، إذا بدأ أي iPhone بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا، فهل ستتمكن Apple من تضمين شاحن معه في ذلك الوقت؟ هل ستتوقف فجأة عن الاهتمام بالبيئة من خلال القيام بذلك؟ حتي الأن ليس هناك شئ أكيد.

مواصفات قوية لنظارة أطلقت عليها أبل “جهاز فضائي”

لنتعمق في مواصفات نظارة Apple Vision Pro ؛ تعمل سماعة الرأس بمعالج M2 مع وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى تحتوي على 4 أنوية للأداء و 4 أمزيو للكفاءة، ومعالج رسومي عشاري النواة، ومعالج ذكاء اصطناعي يتكون من 16 نواة، و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، توفر رقاقة R1 الخاصة معدل تأخير يساوي 12 مللي ثانية مع سرعة ذاكرة تصل الى 256GB/s

كما تدعم الشاشات معدل تحديث 90 هرتز و96 هرتز و100 هرتز، مع تشغيل فيديو بمعدل 24 إطارًا في الثانية و 30 إطارًا في الثانية، تغطي لوحات micro OLED حوالي 92٪ من مساحة ألوان DCI-P3 مع درجة بكسل 7.5 ميكرون و 23 مليون بكسل في الاجمال، يمكنك استخدام AirPlay لعرض ما تراه في Vision Pro على أي جهاز يدعم AirPlay.

تقنيات متطورة لتجربة فريدة من نوعها

تحتوي نظارة Apple Vision Pro على كاميرتين رئيسيتين عالية الدقة، ست كاميرات تتبع للعالم الخارجي، أربع كاميرات لتتبع العين، ماسح LiDAR، أربع وحدات قياس بالقصور الذاتي، ومستشعر للوميض، ومستشعر للضوء المحيط؛ بالإضافة إلى ذلك تحصل على قياسات حيوية تعتمد على قزحية العين، ستة ميكروفونات، وصوت مجسمي، وهناك Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3 على متنها.

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