هواتف ريلمي نوت قادمة هذا العام، والمستهدف هو بيع 10 ملايين هاتف عام 2024

هاتف الريلمي نوت 50 في طريقه ولن يكون هو الوحيد فالشركة لديها خطط كبيرة للسلسلة مع ثلاثة هواتف قادمة بحلول نهاية العام والمستهدف في المبيعات يبلغ 10 ملايين هاتف فهل ستكون هذه الإصدارات الجديدة أكثر تميزاً من مثيلاتها أم لن يكون هناك فارق كبير ؟

إصدارات هواتف ريلمي نوت الجديدة

فرانسيس وونغ الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي في أوروبا ومدير التسويق العالمي ألقى الضوء على سلسلة الشركة الجديدة هواتف Realme Note؛ حيث سيتم إطلاق أول هاتف ذكي من سلسلة ريلمي نوت في الفلبين في 23 يناير، وسينضم إليه هاتفان آخران في الأشهر القليلة القادمة.

أسعار هواتف ريلمي نوت الجديدة

سيتم تقديم هواتف Realme Note في الفئة السعرية دون 100 دولار أي أنها ستكون أقل من سلسلة نوت التي تقدمها الشركات الأخرى وستكون هواتف ريلمي نوت متاحة في جميع الأسواق التي تتواجد فيها الشركة، الهدف المُعلن هو بيع 10 ملايين وحدة في عام 2024 وتعتقد الشركة أن الجودة العالية لسلسلة نوت ستساعدها على تحقيق ذلك؛ حيث ستقوم بتقديم تصميمات أفضل ومواد عالية الجودة ودعمًا ما بعد البيع أفضل بالمقارنة مع المنافسين.

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بالرغم من عدم توفر تفاصيل حول مدى دعم السوفتوير، أكدت ريلمي أنها ستسعى لتقديم ضمان أطول ومزيد من التحديثات مقارنة بالمنافسين المباشرين، قد تكون ريلمي تتحدث عن 3 أعوام من التحديثات الرئيسية ربما؟ لا شيء رسمي بعد ولكن ريلمي ستدخل بقوة أكبر في عالم الفئة المتوسطة فنحن ننتظرها.