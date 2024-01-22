تطبيقات نظارة Vision Pro في البداية ستكون تطبيقات أيباد غير معدلة

أطلقت أبل نظارة Vision Pro وتوقع الكثير أنه سيكون هناك تطبيقات نظارة Vision Pro خاصة بها بمجرد نزولها ولكن أبل أعلنت أن التطبيقات الخاصة بنظارة “فيجن برو” في البداية ستكون تطبيقات أيباد غير معدلة ولن تقوم أبل بإصدار نسخ معاد تصميمها من تطبيقات مثل البودكاست، والأخبار، أو التقويم لنظارة Vision Pro

تطبيقات نظارة Vision Pro

الجزء الأكبر من “أكثر من مليون” تطبيق التي قالت أبل إنها ستطلقها كتطبيقات نظارة Vision Pro تكون في الغالب مجرد إصدارات حالية لجهاز أيباد أو أيفون. ولكن ما هو مفاجئ قليلاً هو أن بعض التطبيقات الكبيرة الخاصة بشركة أبل ستكون كذلك، بما في ذلك البودكاست، والأخبار، والتقويم، والتذكيرات، وفقًا لنشرة Mark Gurman الصادرة في اليوم نفسه عبر النشرة الإخبارية Power On لـ Bloomberg.

يبدو هذا اختيارًا غريبًا ولكن هذا يعتمد على مدى تكامل واجهة Vision Pro التي تعتمد على النظر واللمس مع نهج تطبيقات أيباد الحالية، الشركات الكبيرة أيضًا مثل YouTube أو Netflix لن يكون لها تطبيقات مرتبطة بالنظارة وقرر كل منهما عدم السماح لتطبيقات أيباد بالتشغيل عليه، ولكن يمكنك ببساطة استخدام مواقعهم عبر تطبيق Safari والتي قد تكون جيدة حيث تدعم كلتا المواقع تشغيل 4K باستخدام متصفح أبل على الأقل على الحاسوب، ربما لن تشعر بالحاجة إلى التطبيقات على Vision Pro على الإطلاق.

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ليس بالضرورة أن يكون هذا نقطة ضد Apple Vision Pro كمنتج من دون أن نعرف كيف سيستخدمه الأشخاص، رأينا ذلك بالفعل مع ساعة أبل و Apple TV ولكن يبدو أن الناس يحبونهم على الرغم من ذلك.