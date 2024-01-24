تسريبات تكشف عن تصميم بيكسل 9 برو القادم – شاشة أصغر وحواف مسطحة وكاميرا بارزة

يسير موسم التسريبات على قدم وساق، كما هو معتاد، حان دور هاتف جوجل الرائد القادم، بيكسل 9 برو، ليظهر على الساحة من خلال أولى التسريبات القائمة على النماذج الأولية لتصميمات على أجهزة الكمبيوتر (ملف CAD)، وكالمعتاد هاتف لجوجل يعني اننا سنبدأ بالتسريبات حتى نعرف كل شيء عنه قبل الإطلاق الرسمي بفترة طويلة، صدقني بعد عدة اشهر بسيطة ستجدنا ننقل مواصفات البكسل كاملة ان لم يكن معنا فيديوهات حقيقية له، فما التسريبات؟

بيكسل 9 برو بشاشة اصغر وانحف

استنادًا إلى التسريبات، يبدو أن جوجل ستتخذ اتجاهًا جديدًا مع بيكسل 9 برو، حيث سيحصل الهاتف على شاشة أصغر حجمًا قياس 6.5 بوصة، مقارنةً بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة في إصدار بيكسل 8 برو، ومع ذلك، لن يتغير حجم الهاتف بشكل كبير، مما يعني أن الحواف ستكون أكثر سمكًا قليلًا.

تصميم عصري وأنيق

بعد اعتماد تصميم الـCamera Visor او اطار الكاميرات العملاق في هواتف بكسل، يبدو أن جوجل ستلجأ إلى تصميم أكثر حداثة مع بيكسل 9 برو، ستظل العدسات مرتبة أفقيًا ولكن داخل مساحة بيضاوية الشكلـ وبالرغم من أن سمك الهاتف سيبلغ 8.5 ملليمتر، إلا أن بروز الكاميرا سيضيف ما يقرب من 50% ليصبح سمكه بالكامل 12 ملليمتر.

هل هناك إطار من التيتانيوم

اتبعت جوجل الألومنيوم كخيار أساسي لإطار هواتف بيكسل الرائدة على مدار السنوات الماضية، ولكن مع الإقبال المتزايد على استخدام إطار التيتانيوم في هواتف أخرى مثل آيفون 15 برو من أبل وجالكسي S24 Ultra من سامسونج، قد نشهد اعتماد جوجل لهذا المعدن القوي والراقي في بيكسل 9 برو أيضًا، التيتانيوم كمادة تصنيع سيعطي متانة اعلى وتصميم افضل للهواتف فنتمنى ان تستعمله جوجل ايضًا.

نترقب المزيد

هذه التسريبات المبكرة تلقى الضوء على بعض ملامح التصميم الخارجي لبكسل 9 برو، ولكن لا يزال يتعين علينا معرفة المزيد عن مواصفات الهاتف الداخلية، مثل المعالج والرام والكاميرا والبطارية، لن ننتظر طويلًا قد نجدهم مسربين خلال ايام لا احد يعلم ماذا يدخن فريق منع التسريبات في جوجل، خريف عام 2024 يقترب وهو ميعاد الإطلاق الرسمي، لذلك نتوقع المزيد من التسريبات لتكشف لنا النقاب عن الصورة الكاملة لهذا الهاتف المرتقب.

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