كيفية كتابة أوامر ChatGPT بشكل فعال

لكي تستطيع كتابة أوامر ChatGPT بشكل فعال لابد أن تعي جيداً كل ما في هذا المقال وتهتم به لكي تحصل علي ماتريد من شات جي بي تي بشكل صحيح، حتي تكون التعليمات فعالة لـ ChatGPT لابد من الوضوح والتحديد وأخذ في الاعتبار القدرات والقيود للنموذج.

خطوات كتابة أوامر ChatGPT

من المتوقع أن يغير الذكاء الاصطناعي الطريقة التي نعمل بها، حيث يوفر لنا معلومات ومحتوى حول مختلف الموضوعات بمجرد أن نعطيه بعض الأوامر البسيطة، لكن لا يزال البرنامج غير دقيقًا بما يكفي لدرجة أنك لن تحصل دائمًا على ما تريده دعونا نراجع بعض الطرق لتحسين كتابة أوامر ChatGPT ،لقد حددنا نصائح بسيطة يمكنك استخدامها للحصول على نتائج أفضل بغض النظر عن أداة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها، سنستخدم ChatGPT كمثال لأنه الأكثر شعبية في هذا المجال الآن، فكر فيها كطرق لجعل التحدث إلى الكمبيوتر أسهل والحصول على ما تريده دون تضييع الوقت لذلك سنعطيك بعض الإرشادات لمساعدتك في صياغة تعليمات جيدة:

1- حدد هدفك قبل كتابة أوامر ChatGPT

أول شيء عليك القيام به هو معرفة ما تريد أن يقوم به ChatGPT قبل أن تلمس لوحة المفاتيح، إذا كنت تريد معلومات حول موضوع معين يجب عليك محاولة تحديده قليلاً. إذا كنت تريد من الذكاء الاصطناعي القيام بشيء إبداعي، فكر في العملية بأكملها كما لو كنت تبني منزلاً، هذه المرحلة هي الأساس لذا يجب أن تكون قوية أو سينهار الباقي.

تحتاج إلى أن تسأل نفسك عما تريد قبل أن تطلب من ChatGPT تنفيذه على سبيل المثال؛ سألته “أخبرني عن الفيزياء الكمية بشكل عام” فحصلت على ملخص قصير عنها هذا رائع بالتأكيد، ولكنه شيئًا كان من السهل أن أحصل عليه من ويكيبيديا أيضًا.

2- الوضوح والتحديد في اختيار أوامر ChatGPT

لكي تحصل علي المعلومات الصحيحة حدد بوضوح ما تحتاجه؛ علي سبيل المثال: بدلاً من قول “أخبرني عن أخر تحديث للهواتف الذكية”، حدد نوع الهاتف الذي تريد معرفة تحديثه مثل “أخبرني عن تحديث IOS لهاتف أيفون 15”.

للحصول على ناتج أفضل من ChatGPT، نحتاج إلى أن نكون أكثر تحديدًا: إذا سألته عن الطقس في “القاهرة” ربما أحصل على إجابة طويلة نوعًا ما ومتكررة حيث فيها تفصيل لما يحدث في كل موسم، أو سيخبرني بكيفية الطقس الآن فهناك الكثير من الغموض في السؤال، لذلك للحصول على إجابة أفضل كان علي أن أسأله عن الطقس اليوم، أو في موسم الشتاء أو في موسم الصيف علي حسب ما أريد أعطيه سؤال محدد فيعطيني اجابة محددة.

3 التحدث بإيجاز مع عدم الإخلال بسياق الجملة

بينما تكون التفاصيل مهمة، يمكن أن تكون التعليمات الطويلة جدًا أقل فعالية، اسعى لتحقيق توازن بين الإيجاز والتفاصيل الضرورية، يمكنك ان تضع السؤال في شكل متغيرات بحيث يتعامل معها الروبوت بشكل افضل ولتصل الى نتائج افضل.

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4 استخدم الأسئلة المباشرة

إذا كان لديك سؤال محدد، اطرحه مباشرة؛ على سبيل المثال، “ما هي الفوائد الصحية للمشي؟”

5 اعطاءه الوظيفة المناسبة لسؤالك

اذا كنت تريد مثلا أن يساعدك في تحرير وكتابة بحث عن أمر معين أعطه الوظيفة الخاصة بذلك؛ علي سبيل المثال ” أنت كاتب محتوى متخصص في تحسين محركات البحث (SEO)” او ان كنت تريد معلومات تفصيلية عن الشاشات مثلًا فتخبره “انت مهندس متخصص في تصنيع شاشات الهواتف المحمولة” وتبدأ بإعطائه السؤال الخاص بك سواء في شكل أمر “قم بشرح” او “المطلوب منك شرح” او ان تسأله وتطلب منه ان يشرح لك ما تريد.

6 هيكلة التعليمات للحصول على الناتج المطلوب

إذا كنت بحاجة إلى مقال، شرح أو تنسيق محدد، حدد ذلك في تعليماتك. على سبيل المثال، “اذكر أهم خمس مصادر للطاقة المتجددة ومزاياها”.

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7 فهم القيود الخاصة بـChatGPT

ChatGPT مبني على المعلومات حتى تاريخ آخر بيانات تدريبه (أبريل 2023)، لذا قد لا يمتلك أحدث المعلومات أو معلومات شخصية محددة، يمكنك في أي وقت الذهاب الى Google Bard مثلًا لأنه متصل بالإنترنت فيعطيك ما تريد

8 التفاعل التسلسلي

بالنسبة للمواضيع المعقدة، فكر في تقسيم استفسارك إلى سلسلة من الأسئلة الصغيرة، مما يسمح بالاستكشاف خطوة بخطوة للموضوع.

9 تجنب الغموض

قد يؤدي الغموض في التعليمات إلى إجابات غير متوقعة.

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10 تحقق من الأخطاء الكتابية