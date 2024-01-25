أوبو تدفع لنوكيا تعويض لحل ازمة برائات الاختراع بين الشركتين

نوكيا تُعلن حصولها علي تعويض من أوبو لإنهاء الأزمة التي حدثت، وكانت Nokia “العلامة الرائدة وليست الشركة التابعة لشركة HMD” قد أعلنت عن هذا الخبر عبر موقع X “تويتر سابقاً” في تويته بسيطة بينما نشرت مقال كامل عن الموضوع من خلال موقعها الرئيسي لكي تضع نهاية لكل ماحدث في الفترات السابقة.

نوكيا توقع اتفاق ترخيص براءات اختراع 5G مع أوبو

نوكيا “العملاق العريق” في مجال الاتصالات حتي ولو كان في أضعف حالاتها لا تزال قوة يجب مراعاتها في عالم الهواتف الذكية،هذا ما اكتشفته Oppo وعلامتها التجارية الفرعية وان بلس بعد أن تم إجبارهم على التوقف عن بيع منتجاتهم في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بسبب انتهاك براءات اختراع تابعة لـ Nokia، الاتفاق الجديد يحل هذه المشكلة وذلك في الوقت المناسب لإطلاق OnePlus 12.

اتفاق Nokia متعدد السنوات لترخيص براءات الاختراع مع OPPO

يغطي الترخيص اختراعات Nokia الأساسية في تقنيات الهواتف الخلوية، ستتلقى Nokia وفقًا للاتفاق مدفوعات من OPPO على مدى سنوات متعددة، بالإضافة إلى دفعات لتعويض الفترات التي لم يتم فيها الدفع خلال فترة النزاع،الاتفاق يحل جميع النزاعات المعلقة حول براءات الاختراع بين الطرفين وتظل شروط الاتفاق سرية كما اتفقت الأطراف.

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تعليق شركة Nokia علي الاتفاق

صرَّحت جيني لوكاندر، رئيسة تقنيات Nokia: “نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق ترخيص مشترك مع OPPO يعكس الاحترام المتبادل للملكية الفكرية، OPPO هي إحدى الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية العالمية ونتطلع إلى العمل معًا لتقديم المزيد من الابتكار لمستخدميهم حول العالم، الاتفاق الجديد إلى جانب الاتفاقات الكبيرة الأخرى التي تم التوصل إليها في العام الماضي، سيوفر استقرارًا ماليًا طويل الأمد لأعمال الترخيص لدينا.”

تعليق شركة Oppo علي الاتفاق

أضاف فنغ يينج، رئيس خدمات الملكية الفكرية في OPPO: “نحن سعداء بالتوصل إلى هذا الاتفاق العالمي لترخيص براءات الاختراع مع Nokia، والذي يتضمن ترخيصًا متبادلاً لبراءات الاختراع الأساسية لمعايير 5G، يعكس هذا الاتفاق التقدير المتبادل والاحترام للملكية الفكرية ويمهد الطريق للتعاون المستقبلي بين الشركتين.

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