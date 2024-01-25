تقارير تشير إلى نسخة أقل تكلفة من Galaxy Z Fold 6 تعمل عليها سامسونج حالياً

تشير بعض التقارير الي أن سامسونج تعمل علي نسخة من Galaxy Z Fold 6 تكون أقل في التكلفة وترغب أيضًا في جعل النسخة القادمة من Galaxy Z Fold 6 أقل سمكاً والتاريخ المنتظر يُقال أنه ليس ببعيد،

هواتف سامسونج القابلة للطي

تطورت الهواتف القابلة للطي من سامسونج بشكل كبير منذ ظهورها للمرة الأولى، وعلى الرغم من جميع التحسينات لا تزال الهواتف القابلة للطي باهظة الثمن ولكن تشير معلومات جديدة إلى أن سامسونج قد تكون أخيرًا على استعداد لإطلاق نسخة أرخص من جالاكسي Z Fold.

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نسخة Galaxy Z Fold 6 الأقل تكلفة

سامسونج ستُطلق جالاكسي Z Fold بتكلفة أقل وفقًا لتقرير من موقع The Elec، تركز سامسونج على زيادة توغلها في سوق الهواتف القابلة للطي ولتحقيق ذلك تفكر الشركة في إطلاق نسخة منخفضة السعر من جالاكسي Z Fold 6 التي ستُطلق في النصف الثاني من عام 2024.

سامسونج تحاول التنافس في سوق الهواتف القابلة للطي

يظهر أن الهدف هو منح جالاكسي Z Fold فرصة أفضل للتنافس مع شاومي، هونور، أوبو، وغيرها في السوق التي تقدم هواتف قابلة للطي أرخص في السعر وتعتقد سامسونج أيضًا وفقًا للتقرير؛ أن جعل جالاكسي Z Fold أقل سُمكاً سيساعد في تحسين موقفها في التنافس. كما يمكن رؤية في الرسم التوضيحي أدناه، كان Z Fold 5 الهاتف الأكثر سُمكاً في هذه الفئة.

تشير المصادر إلى أن عدم استقرار سوق الهواتف الذكية في هذا العام قد يكون عقبة أمام إطلاق نسخة منخفضة التكلفة من Z Fold 6، قد تكون صناعة الهواتف الذكية في هبوط مرة أخرى هذا العام لذا يشعر سامسونج وفقًا للتقرير، بالقلق من أن Z Fold 6 قد يؤثر سلبًا على مبيعات الجهاز.

ماهي اخبار Z Flip

إذا كنت تتساءل لماذا لا يوجد أي ذكر لنسخة منخفضة المستوى من Z Flip 6 فإن سامسونج تعتقد، وفقًا للتقرير؛ أن سلسلة Flip مستقرة نسبيًا فقد تجاوز الهاتف القابل للطي توقعات سامسونج، لذلك مايشغل أفكار سامسونج أكثر في الوقت الحالي زيادة مبيعات الهاتف القابل للطي Z Fold.

في عام 2023، أكد درو بلاكارد، نائب رئيس تسويق منتجات الهواتف المحمولة في سامسونج في مقابلة أنه يعتقد أن أسعار الهواتف القابلة للطي من سامسونج ستنخفض في نهاية المطاف ومع ذلك قال أيضًا إن الشركة تركز في الوقت الحالي أكثر على التحسين من التوفر بأسعار معقولة.