تقنية Nvidia Reflex تصل الى دعم 100 لعبة وتحديث جديد لبطاقة RTX 4070 Super

تقنية Nvidia Reflex تقنية تغير قواعد اللعبة وكيف تلعب، هذه التقنية تعمل على تقليل زمن استجابة النظام للأوامر على بطاقات GeForce كلها، واجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تستعمل هذه الكروت، هذا يساعدك على اللعب بشكل أسرع مما يمنحك ميزة تنافسية في الألعاب التي تعتمد على المنافسة مثل العاب الـeSports، او حتى للاعبين الألعاب الفردية التي ستحصل على تجربة أكثر استجابة ومتعة، مع ذلك فهذا أسبوع فارق لتقنية Nvidia Reflex حيث تحصل العاب Layers of fear وSCUM وSquad على دعم هذه التقنية مما يزيد عدد الألعاب المدعومة الى أكثر من 100 لعبة.

في هذا الأسبوع أيضًا ينضم فرد جديد الى عائة RTX 40، نرحب بكارت رسوميات GeForce RTX 4070 Super الجديدة والتي يصدر معها تعريف Game Ready Driver الجديد لدعم الكارت والمزيد من الألعاب الداعمة لتقنية DLSS

Nvidia Reflex تصل الى 100 لعبة

وصلت تقنية Reflex الى 100 لعبة، اكثر من 90% من لاعبي GeForce يستعملون هذه التقنية في 9 من اصل 10 العاب خاصة الألعاب التنافسية، مما يسعدهم في الحصول على زمن استجابة اقل من النظام، في عام 2023 اكثر من 50 مليون لاعب لـGeForce لعبوا أكثر من 10 مليار ساعة من ألعابهم المفضلة مع استجابة أفضل بفضل ريفليكس.

فيديو شرح التقنية

اليوم تدعم العاب Layers of fear وSCUM وSquad جميعها تقنية reflex بالإضافة الى العاب Horizon Forbidden west النسخة الكاملة وNakwon: Last Paradise الذين سيقدمون دعم هذه التقنية عند الإصدار.

لعبة Horizon Forbidden West بدعم DLSS 3 وReflex

فيديو لعبى NAKWON: Last Paradise بدعم DLSS 3

منذ ظهور هذه التقنية لأول مرة عام 2020 في شهر سبتمبر وقد تم إطلاق أكثر من 100 لعبة مع تقنية Nvidia Reflex أو اضافة دعم لها، هذه قائمة ألعاب ممتازة حيث تتضمن العاب شهيرة مثل Apex Legends وCall of Duty Modern Warfare III وFortnite وCounter Strike 2 وOverwatch 2 بالإضافة الى مجموعة من الألعاب التي حازت على اعجاب النقاد أمثال Cyberpunk 2077 وThe Witcher 3 Wild Hunt وDiablo IV وRemnant 2 وGod of War وMicrosoft flight Simulator وRed dead redemption، وClank: Rift apart & ratchet وMarvel Spider-Man Remastered والمزيد.

خارج الألعاب فهناك شاشات تدعم تقنية G-SYNC المزودة بتقنية Reflex والتي تعطي أعلى معدلات تحديث مع وضوح ممتاز للصورة، مع ماوس للألعاب يدعم Reflex هذا يوفر لك أفضل طريقة لقياس زمن استجابة النظام باستخدام Reflex Analyzer، هذا الشهر يشهد إطلاق ماوس جديد بدعم Reflex هو HyperX Pulsefire Haste 2 Mini وهو ماوس لاسلكي للألعاب بوزن 59 جرام وDPI يصل الى 26000

كارت GeForce RTX 4070 Super مع تحديث جديد لـ Game ready driver

في CES الماضي عملت انفيديا على تطوير GeForce RTX 40 الى مستوى جديد من خلال تقديم بطاقات رسوميات جديدة هي GeForce RTX 4080 Super وGeForce RTX 4070 Ti Super وGeForce RTX 4070 Super، وقد تحدثنا مسبقًا عن هذه الكروت الجديدة في خبر قديم وقتما اعلنت عنهم Nvidia.

سيتم اطلاق الكروت الثلاثة في يناير بداية من بطاقة GeForce RTX 4070 Super المتوفرة لأول مرة والمتاحة الآن بسعر يبدأ من 600 دولار أمريكي، هذه البطاقة تحمل عدد أنوية أكبر بنسبة 20% من عدد الأنوية الموجودة في RTX 4070 وهي ممتازة للعب بأعلى اعدادات على دقة 1440 بكسل في أجدد الألعاب، لدرجة ان هذه البطاقة ستتفوق على بطاقة GeForce RTX 3090 مع استخدام جزء صغير من الطاقة مع DLSS 3 التي ستكون أسرع بمقدار 1.5 مرة.

مع كل هذه الإطلاقات فإن انفيديا ستعمل على تحديث جديد لتعريفات Game Ready Driver، هذا التحديث يساعد على دعم لعبة Palworld الجديدة والتي بدأت مرحلة الوصول المبكر يوم 19 يناير مع دعم DLSS 2

المزيد من العاب DLSS