تطبيق Art Selfie 2 من جوجل يحول صور السيلفي الخاصة بك إلى أنماط فنية تاريخية

تُطلق جوجل نسخة جديدة من تطبيقها Art Selfie يمكن لتطبيق Art Selfie 2 تحويل صور السيلفي الخاصة بك إلى أكثر من 25 نمطًا فنيًا مختلفًا منها أنماط تاريخية مختلفة وسيقدم لك التطبيق أيضًا حقائق حول النمط الفني المستخدم وسيتيح لك معرفة المزيد حول التيارات الفنية والفترات التاريخية والمواقع التي ألهمت هذا النمط.

تطبيق Art Selfie 2

تم إطلاق Art Selfie في عام 2018، وكان يتيح للأشخاص استخدام صورهم للعثور على أشباههم الفنية، الآن تُطلق جوجل تكملة لتلك التطبيق تحمل اسم Art Selfie 2، يقوم التطبيق الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لأخذ صورتك وإعادة تصويرها بأنماط فنية مختلفة.

تقول الشركة أن التطبيق يحتوي على أكثر من 25 نمطًا فنيًا مختلفًا للاختيار من بينها، وسيتم إضافة المزيد في المستقبل، يستند بعض هذه الأنماط الفنية إلى أعمال فنانين مثل كلود مونيه، يوهانس فيرمير، بيير أوغست رينوار، وغيرهم.

التعرف علي تاريخ الأنماط الفنية

بالإضافة إلى تحويل صور السيلفي إلى فن، يقدم التطبيق أيضًا فرصة للتعرف على هذه الأنماط الفنية. تقول Google إنه عند إنشاء صورتك، ستُعرض لك حقائق حول النمط، ستتاح لك أيضًا خيار “قراءة المزيد” الذي سيسمح لك بمعرفة المزيد حول التيارات الفنية والفترات التاريخية والمواقع التي ألهمت هذا النمط.

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كيفية تحميل تطبيق Art Remix و Art Selfie 2

كل من Art Selfie 2 و Art Remix متاحان للاستخدام الآن، يمكن العثور على Art Selfie 2 في تطبيق Google Arts & Culture على نظامي Android و iOS تحت علامة Play.

أما Art Remix، فيوجد في علامة Play على موقع Google Arts & Culture وفي التطبيق، أشارت Google أيضًا إلى أنها توسع توفير تطبيق Art Remix في المزيد من البلدان، يستخدم هذا التطبيق أيضًا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنه يقدم لك أعمالًا فنية ويتحداك لتغيير الفن باستخدام تحفيزات الذكاء الاصطناعي.

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تحميل تطبيق Google arts & culture