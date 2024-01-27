تسريب صور لهاتف Google Pixel 9 بـ 3 كاميرات خلفية

قبل أيام قليلة فقط، ظهرت تسريبات للهاتف الذكي القادم Google Pixel 9 Pro، والآن حان دور شقيقه الأصغر والأقل تكلفة سيداتي وسادتي، دعونا نلتقي بـ Google Pixel 9 بتصميم به لمحات جديدة وتغييرات افضل كشكل عن ذي قبل.

وصف هاتف Google Pixel 9

1- الكاميرا الخلفية

مباشرةً، يبرز شيء واحد بوضوح على عكس Pixel 8 يحمل Pixel 9 ثلاث كاميرات في الجزء الخلفي؛ واحدة منها بالطبع تحتوي على عدسة تكبير بريسكوب، هذا تحديث كبير لنسخة Pixel العادية، ويعزز من مواصفاتها بشكل كبير لتصبح أكثر توافقًا مع الإصدار Pro.

2- التصميم الجديد لإطار الكاميرا البارز

اطار الكاميرا مختلف لم يعد جسرًا بارزًا، الآن الإطار بأكمله بشكل بيضاوي عكس الهواتف الماضية الذي حمل جسرًا للكاميرات بها فتحة للكاميرات، ويبدو ان هذا الإطار مصنوع من المعدن هذه المرة، على الرغم من أنها ليست مطابقة تمامًا لما رأيناه في هواتف Pixel السابقة، إلا أن هذا يجعل الهاتف متعرفًا باسم Pixel.

3- شكل الإطار

فيما يلي، الأمر الآخر الواضح هو أن شركة جوجل أيضاً تأثرت بمرض ‘الجوانب المستوية’ الذي بدأته أبل منذ فترة، تخلت عن الإطار المنحني لـ Pixel 8، ودخلت ميزة التسطيح المشابهة لهاتف أيفون، لا يمانع البعض في إطار مستوٍ أو منحنٍ، ولكن نحن نشعر بأن هناك حاجة للإشارة إلى أن تكرار نفس الشيء من قبل كل شركة هو أمر ممل وتكراري.

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5- الجهة الأمامية لـ Google Pixel 9

يمكنك رؤية الإطار بسبب التسطيح، يبدو ان حواف الشاشة متناسقة تمامًا وفي الجزء الأوسط العلوي من الشاشة يوجد فتحة صغيرة لكاميرا السيلفي، لا شيء جديد من الواجهة الامامية تقريبًا والتصميم لازال جيدًا جدًا.

6- أبعاد Google Pixel 9

وفقًا لمصدر هذه التسريبات، سيكون طول Pixel 9 حوالي 152.8 ملم × عرض 71.9 ملم × سمك 8.5 ملم (بينما ستأخذ الكاميرا سمك 12 ملم) هذا يجعله أعلى قليلاً وأعرض قليلاً وأرق قليلاً من سابقه، من المتوقع أن يأتي بشاشة بحجم 6.1 إنش، وهو أصغر من Pixel 8 ولكن قد يكون له نسبة طول إلى عرض مختلفة بشكل طفيف.

لا تتوفر حاليًا معلومات أخرى حول Google Pixel 9، ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة بناءً على الاعتبار أنه من المتوقع أن يتم الكشف عنه رسميًا خلال حوالي ثمانية أشهر، بالتأكيد سنكون قد حصلنا علي تسريبات قبل حلول ذلك الحين كما يحدث دائمًا مع هواتف Pixels، ترقبوا وسنبلغكم عندما نعرف المزيد.

مصدر الخبر: من هنا.