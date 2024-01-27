كيفية حذف مساعد سناب شات بالذكاء الاصطناعي

مساعد سناب شات بالذكاء الاصطناعي هو دردشة آلية مدمجة، من الممتع اللعب معه، ولكن من المزعج أن يظل مساعد سناب شات في أعلى علامة التبويب “الدردشة”، قد لاحظت أن موقع مساعد سناب شات لا يتغير بغض النظر عن تكرار استخدامك له، ولا يتحرك لأسفل القائمة عندما تتحدث مع أشخاص حقيقيين.

هل يمكنك التخلص من مساعد سناب شات ؟

الجواب القصير هو أنك لا تستطيع التخلص من مساعد سناب شات حسنًا، ليس مجانًا على الأقل، وحتى إذا دفعت لحذف مساعد الذكاء الاصطناعي فإنه لا يزال يظل في الخلفية، تابع القراءة لرؤية خياراتك.

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طريقة لحذف مساعد الذكاء الاصطناعي على سناب شات

هذه الطريقة للنسخة المدفوعة فقط

إذا كنت قد حاولت حذف مساعد الذكاء الاصطناعي كما يمكنك حذف أصدقائك الآخرين، ستجد بسرعة أنه لا يوجد خيار لإزالته أو حظره، الخيار الوحيد الذي لديك هو إخفاء مساعد الذكاء الاصطناعي، ويمكنك القيام بذلك إذا كنت مستخدمًا مدفوعًا لسناب شات.

اشترك في خدمة Snapchat+ إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

انتقل إلى علامة التبويب “الدردشة Chat “، هنا حيث توجد كل محادثاتك.

اضغط واستمر في الضغط على مساعد الذكاء الاصطناعي (أو أي اسم قمت بتحريره للذكاء الاصطناعي إذا قمت بتغييره).

اذهب إلى إعدادات الدردشة Chat Settings > مسح من تغذية الدردشة Clear from Chat Feed > مسح Clear.

كيفية حذف البيانات من مساعد الذكاء الاصطناعي

حسنًا، لا يمكنك إخفاء أو حذف مساعد الذكاء الاصطناعي كمستخدم مجاني، ولا يمكنك حتى التخلص منه تمامًا كمستخدم مدفوع، ومع ذلك فإن جانب الرسائل مشابه تمامًا لكيفية عمله مع شخص حقيقي، ليس فقط يمكنك تغيير متى تنتهي رسائل سناب شات مع الذكاء الاصطناعي، ولكن يمكنك أيضًا محو الرسائل الفردية أو حذف كل ما قد تلقيته وأرسلته مع مساعد الذكاء الاصطناعي.

اضغط واستمر في الضغط على الرسالة

اضغط على حذف Delete

حذف الدردشة Delete Chat

محو جميع رسائل الذكاء الاصطناعي مساعد snapchat.

يمكنك محو جميع رسائل الذكاء الاصطناعي ولكن ستحتاج إلى الذهاب إلى الإعدادات.

إليك كيفية القيام بذلك على نظام أندرويد

افتح ملفك الشخصي

اضغط على علامة التبويب “الإعدادات settings ” في الأعلى.

انتقل إلى أسفل الصفحة واضغط على “مسح بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بي Clear My AI Data”.

اضغط على “تأكيد Confirm ” لإكمال عملية الحذف.

الأمر مشابه على نظام iOS

من ملفك الشخصي، انتقل إلى الإعدادات settings

مسح البيانات Clear Data

مسح بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بي Clear My AI Data

هل My AI “مساعد snapchat” شخص حقيقي على سناب شات؟

لا، My AI على سناب شات ليس شخصًا حقيقيًا؛ إنه دردشة آلية “دعم سناب شات”، وهذا يعني أنه نظام آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتفاعل معك، هناك الكثير من مستخدمي سناب شات الذين يستخدمون دعم سناب في وقت واحد، على الأرجح طوال اليوم، مما يشير إلى أنه لا يوجد أشخاص حقيقيون وراءه، على الرغم من ذلك، يبدو وكأنه حقيقي، يستطيع معالجة كل شيء يمكن لشخص حقيقي فهمه، بما في ذلك النصوص ورسائل الصوت والصور.