جوجل كروم وميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة اصدار M121

تضيف Google ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جوجل كروم، بما في ذلك ثيمات AI مشابهة للـ Pixel 8 أضافت جوجل ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جوجل كروم لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي ماك وويندوز.

إصدار جوجل كروم الجديد

ستكون هذه الميزات متاحة في جوجل كروم الآن مع إصدار Chrome (M121) وتشمل الإضافات

منظم علامات التبويب

ثيمات الذكاء الاصطناعي

خيار “ساعدني في الكتابة” الذي يعمل عبر الويب

جوجل تُعلن عن ميزات الذكاء الاصطناعي المضافة الي كروم

سيحصل جوجل كروم على ثلاثة ميزات جديدة تجريبية للذكاء الاصطناعي التوليدي لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية، أعلنت الشركة في تدوينة على مدونتها أن هذه الميزات ستصل أولاً إلى مستخدمي Chrome في الولايات المتحدة، ستكون متاحة على جوجل كروم لأجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز خلال الأيام القليلة القادمة.

ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة

ما هي هذه الميزات الجديدة التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ دعونا نلقي نظرة عليها،

اقرأ أيضاً : تسريبات تكشف عن تصميم بيكسل 9 برو القادم – شاشة أصغر وحواف مسطحة وكاميرا بارزة

1 منظم علامات التبويب الجديد

مع منظم علامات التبويب الجديد، سيقوم Chrome بتقديم اقتراحات وإنشاء مجموعات لعلامات التبويب استنادًا إلى التبويبات المفتوحة لديك، حتى لا تحتاج إلى القيام بذلك يدويًا. يمكنك استخدام هذه الميزة الجديدة بالنقر بزر الماوس الأيمن على علامة التبويب وتحديد “تنظيم التبويبات المشابهة” أو النقر على السهم المنسدل إلى اليسار من علامات التبويب الخاصة بك. كما سيقترح Chrome أيضًا أسماءً ورموزًا لهذه المجموعات الجديدة ليتمكن الأشخاص من العثور عليها وتنظيمها بسهولة.

2 ثيمات خاصة بالمستخدمين

سيتاح لمستخدمي جوجل كروم أيضًا إمكانية إنشاء ثيماتهم الخاصة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تستخدم هذه الميزة نفس نموذج التصدير النصي إلى الصورة الذي يقوم بتشغيل خلفيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ جوجل على أجهزة Pixel 8، يمكن للمستخدمين إنشاء ثيمات مخصصة لـ كروم استنادًا إلى موضوع، ونمط بصري، ولون، كل ذلك بمساعدة الذكاء الاصطناعي، لإستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى لوحة تخصيص Chrome، والنقر على “تغيير الثيم”، ثم تحديد “إنشاء بواسطة الذكاء الاصطناعي”.

3 أداة “ساعدني في الكتابة”

أخيرًا، في إصدار Chrome القادم الذي سيتم إطلاقه الشهر المقبل، تخطط Google لإطلاق ميزة ذكاء اصطناعي مصممة لمساعدة المستخدمين في الكتابة بشكل أكثر كفاءة على الويب، سواء كنت ترغب في ترك تقييم جيد لمطعم، أو صياغة استجابة ودية لاستجابة دعوة لحضور حفلة، أو تقديم استفسار رسمي حول تأجير شقة،” يمكنك استخدام أداة “ساعدني في الكتابة” الجديدة في Chrome للبدء في الكتابة.

عندما تكون الميزة متاحة، يمكنك ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن على صندوق النص أو الحقل على أي موقع تزوره في Chrome وتحديد “ساعدني في الكتابة”. اكتب بضع كلمات، ويجب أن يتدخل ذكاء اصطناعي من Google لمساعدتك في عملية الكتابة.

كيفية اضافة ميزات الذكاء الاصطناعي

الميزات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي في Chrome متاحة الآن مع إصدار Chrome (M121)، يحتاج المستخدمون إلى تسجيل الدخول إلى Chrome، واختيار “الإعدادات”، ثم التنقل إلى صفحة “الذكاء الاصطناعي التجريبي” لتمكينها، تقول الشركة إنه نظرًا لأن هذه الميزات تعتبر تجارب عامة مبكرة، فإنها ستكون معطلة لحسابات الشركات والتعليم حاليًا.، ستقوم Google بإضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلى Chrome هذا العام، بما في ذلك دمج نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Gemini في المتصفح.