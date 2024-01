6 حلول لـ مشكلة تطبيق my we لا يعمل للأندرويد

حل مشكلة تطبيق my we لا يعمل للأندرويد، تطبيق my we من التطبيقات المميزة للغاية في تطبيقات شبكات الإنترنت الموجودة في مصر، يُمكنك من التحكم في شبكة الإنترنت لديك في أغلب الأساسيات التي تكون بحاجة للولوج إليها، كتفقد الباقات المتاحة وتجديد الباقة الخاصة بك والإطلاع على سعة الجيجات المتاحة لك، وكل هذا وأكثر مما يتطلب الدخول على تطبيق My WE لمرات عديدة خلال الشهر وتحديدًا في نهايته، ولكن ماذا إن واجهتك مشكلة تطبيق my we لا يعمل! تابع لتتعرف على الحلول المتاحة لتلك المشكلة والتي تعد مشكلة مزعجة بالنسبة لكثير من المستخدمين، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل حلول مشكلة تطبيق my we لا يعمل للأندرويد

وتاليًا سنتحدث حول أفضل الحلول الممكنة لمشكلة تطبيق my we لهواتف الأندرويد، وجدير بالذكر تعرضي لنفس المشكلة، والتي تعرض لها كثير من المستخدمون، فماذا تفعل إذا تعرضت لمشكلة تطبيق my we لا يعمل للأندرويد؟ تابع لتتعرف على الحلول الممكنة واحدًا تلو الآخر.

فرض إيقاف التطبيق

فرض الإيقاف يعد أحد أفضل الحلول التي نقترحها دومًا لحل مشاكل التطبيقات على الأندرويد، ففرض الإيقاف مفاده أن يقوم بإيقاف تأثير التطبيق على الهاتف ولا يؤثر الهاتف عليه أيضًا، وهذا يقوم بإيقاف التطبيق تمامًا فلا تجده في التطبيقات التي في الخلفية أو في التطبيقات المفتوحة في نظام الهاتف عامة، ثم يمكنك أن تقوم بإعادة فتح التطبيق بشكلٍ طبيعيّ ليكون ذلك بمثابة إعادة تشغيل للتطبيق

فإعادة تشغيل التطبيق كإعادة تشغيل الهاتف، يمكنها أن تقوم بحل مشاكل لا تتمكن بحلها بطرق عملية أخرى، ما هي إلا خطوة إعادة تشغيل التطبيق حتى يتسنى له إعادة التهيئة، وهذا مما يضع احتمالية حل مشكلة تطبيق my we لا يعمل في هواتف الأندرويد، وإذا لم يفلح معك هذا الحل، توجه للطريقة التالية لمسح البيانات، لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

مسح البيانات

مسح بيانات التطبيق هو أحد الحلول التي نقترحها دومًا في مشاكل التطبيقات في هواتف الأندرويد، مسح البيانات ينقسم لمسح البيانات الكاملة للتطبيق، ومسح الملفات المؤقتة التي يختزنها التطبيق بمرور الوقت أثناء استخدامه، وتلك الملفات المؤقتة قد تتعرض للتلف فجأة وهذا مما يتسبب في مشكلة تطبيق My WE لا يعمل في هواتف الأندرويد، لذلك توجه للإعدادات العامة لهاتفك ثم إلى إعدادات التطبيقات حتى تتمكن من مسح البيانات والملفات المؤقتة لتطبيق MY WE

مسح الملفات لا يقوم بمسح الملفات المؤقتة وحسب، فمسح الملفات المؤقتة هو والواجهة لما تفعله تلك الخطوة بالتحديد، ألا وهو أنها بمثابة خطوة مغايرة لإعادة تهيئة التطبيق على هاتفك، مما يضع احتمالية أكبر في حل المشكلة، لذلك قم بمسح الملقات لتطبيق my we وافي هاتفك لترى بعدئذٍ ما إذا تم حل المشكلة أم لا، وإذا لم يفلح الحل قم بالإنتقال للحل التالي.

إعادة تثبيت التطبيق

فرض الإيقاف ومسح البيانات هم من الحلول الفعّالة، وإن لم يفلحوا معك، فسنتجه لإعادة تثبيت التطبيق، فقد تكون الملفات التالفة في التطبيق هي ملفات داخلية في التطبيق لا يمكن حذفها بمسح الملفات المؤقتة، فهي في الأساس ليست ملفات مؤقتة، ويمكن أن يكون خطأ برمجي في التطبيق نفسه، لذلك ما سنلجأ إليه هنا هو حذف التطبيق من الهاتف ثم إعادة تثبيته مجددًا

فقيامك بمسح التطبيق هو الوجه الأخر لإعادة تهيئته، إعادة تهيئة التطبيق يمكن أن لا تكون كافية، سواء بفرض إيقافه أو مسح بياناته المؤقتة، وهذا يتطلب منك إعادة تحميله بالكامل على هاتفك، لذلك قم بإعادة تثبيت التطبيق من متجر بلاي، لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق my we في هاتفك الأندرويد أم لا، وإعادة تثبيت التطبيق إذا لم تفلح معك، توجه للحل التالي.

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة تشغيل الهاتف هو أحد الحلول القوية التي نقترحها في حلول مشاكل هواتف الأندرويد مجملًا، وذلك لما في إعادة تشغيل التطبيق فائدة عائدة على الهاتف، حيث عند إعادة تشغيل هاتفك يقوم الهاتف بمعالجة بعض المشاكل التي تحدث في هاتفك،وهذا ما ذكرناه أعلاه بخصوص إعادة تشغيل التطبيق، فإعادة تشغيل الهاتف تقوم بإعادة تهيئة أجزاء الهاتف الداخلية نفسها

فيمكن أن تكون المشكلة في نظام الهاتف نفسه ويقوم بحلّها تلقائيًا عند إعادة تشغيل الهاتف (ولا يسري هذا على كل مشاكل الهاتف) ويمكن عند إعادة تشغيل الهاتف يتم حل مشكلة تطبيق my we لا يعمل في هواتف الأندرويد، لذا قم بإعادة تشغيل هاتفك لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا، وإذا لم يفلح انتقل للحل التالي لتقوم بتحديث التطبيق.

تحديث التطبيق

تحديث التطبيقات في هاتف الأندرويد يعد من أساسيات استخدام التطبيقات بشكلٍ مستقر، فيمكن أن يتعرض التطبيق لأي مشكلة في أي وقت، وتطبيق my we في هواتف الأندرويد يمكن أن يمر بسهولة لأي مشكلة، وهذا بحسب تجربة المستخدمين، الذين مروا بنفس المشكلة وهي عدم تشغيل تطبيق ماي وي my we على هواتف الأندرويد خاصتهم

فمن الممكن أن تكون المشكلة من التطبيق نفسه لا من هاتفك، وهذا يتطلب تحديث التطبيق، لذلك تفقد متجر بلاي في هاتفك لترى ما إذا توفر تحديث لتطبيق My WE في هاتفك أم لا، قم بتحديث التطبيق إذا توفر، ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق my we لا يعمل في هاتفك الأندرويد أم لا.

تحديث الهاتف

تحديث الهاتف هو من الخطوات المهمة التي نصل إليها في حل مشاكل الهاتف سواء نظام الهاتف نفسه أو التطبيقات، فيمكن أن يصاب الهاتف بمشكلة ما ويؤثر بها على التطبيقات في هاتفك، وهذا طبيعي بالنسبة للهواتفف أجمع، فالمشكلة التي تصيب النظام يمكن أن تصيب ما هو محمل على النظام، من تطبيقات وملفات وما إلى ذلك، وهذا منطقي

لذلك من الممكن أن يكون الحل في مشكلة تطبيق my we لا يعمل في هاتفك الأندوريد في تحديث الهاتف نفسه، لذلك تفقد تحديثات النظام لديك لترى ما إذا توفر تحديث أم لا، قم بنحديث الهاتف في حال توفر تحديث للنظام وأعد تشغيله، لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق My WE لا يعمل في هاتفك الأندرويد أم لا.

ماذا إذا لم يفلح معك تحديث الهاتف؟

حينئذٍ يمكن أن نصل لليأس من حل مشكلة تطبيق my we، إلا أنه يمكنك أن تقوم بتحميل نسخة أقدم من التطبيق من مصادر خارجية موثوقة، كموقع Apkmirror، وغيره من المواقع الموثوقة لتحميل التطبيقات، وتلك النسخة القديمة يمكن أن لا تكون محملة بالمشكلة الكائنة في النسخة الأحدث، فليس شرطًا أن تكون النسخ الأحدث هي الأفضل من التطبيقات، إلا أنه إذا لم يفلح معك هذا أيضًا، توجه إلى حل مشكلتك التي إثرها تود استخدام تطبيق ماي وي، من خلال خدمة الدعم الفني الخاصة بشركة المصرية للإتصالات.