نقل eSIM صار أمرًا متاحًا الآن على اندرويد كما ظهر في S24 Ultra

كل يوم، نقترب أكثر فأكثر من اليوم الذي ستحل فيه الشرائح الإلكترونية eSIMs محل بطاقات SIM التقليدية، استعدادًا لهذا المستقبل، يبدو أن جوجل قد أطلقت بصمت أداتها لـ نقل esim لنظام الأندرويد؛ حيث صار الآن من الممكن نقل معلومات الـesim من هاتفك القديم الى الجديد بكل سهولة بدون ان تدخل في دائرة طويلة نسبيًا مع الشركات من اجل تشغيل شريحتك الجديد على هاتفك.

تطور جديد في تقنية نقل eSIM

وفقًا لموقع Android Police، لاحظ أحد القراء أثناء إعداد هاتف Galaxy S24 Ultra أنه هناك خيار لنقل شريحته الإلكترونية eSIM من هاتف LG V60 ThinQ عن طريق مسح رمز QR، كما تمكن الموقع من إظهار نفس الإشعار على هاتف Pixel 8 Pro من Galaxy S24 Ultra والعكس صحيح.

للتوضيح، عندما تم إطلاق أداة نقل الشريحة الإلكترونية من سامسونج مع One UI 5.1، كان نقل eSIMs يعمل فقط على أجهزة Galaxy، باختصار، كان من المفترض ألا تظهر هذه الإشعارات على أجهزة غير Galaxy اما باقي أجهزة اندرويد فلم تكن تحمل هذه الميزة أصلًا.

الاستخدام الواسع لأداة نقل eSIM

لكن، تم رصد تغيير طفيف ولكنه مهم في الميزة بعد تحديث One UI 6.1، كما تم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل FragmentedChicken على Reddit؛ حيث يُقال الآن إنها متوافقة مع الأجهزة غير التابعة لـ Galaxy، أي باقي أجهزة اندرويد.

يشير الموقع إلى أن الاستخدام الأوسع لأداة سامسونج قد يدل على تحول محتمل نحو أداة نقل eSIM من جوجل لنظام الأندرويد، والتي أُعلن عنها في MWC 2023، على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإطلاق، يبدو أن أداة جوجل بدأت نشاطها في هواتف بكسل 8 كبداية وستصل الى باقي الأجهزة بعد ذلك.

قيود على استخدام أداة نقل eSIM

للأسف، يبدو أن الأداة مقيدة حاليًا لبعض المستخدمين، يقول الموقع إن الميزة تبدو أنها تعمل فقط مع ملفات eSIM المتصلة بـ T-Mobile في الوقت الحالي، في النهاية فإن أداة يمكنها نقل شريحتك الإلكترونية eSIM بسهولة إلى أي جهاز أندرويد ستكون مريحة للغاية، نأمل أن يتم توسيع نطاق الأداة قريبًا لتشمل الأجهزة التي تعمل مع شبكات اتصالات أخرى.

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