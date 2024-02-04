شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باع 250 مليون نسخة.. موبايل "بزراير" يتفوق على عمالقة الهواتف بأكبر مبيعات فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2021، بلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في العالم 7.1 مليار مستخدم، أي ما يقرب من 90% من سكان العالم، حيث أصبح الهاتف المحمول الآن واحدًا من أكثر قطع التكنولوجيا انتشارًا في البشرية، وهذه الأجهزة الحديثة الأنيقة بعيدة كل البعد عن أسلافها الضخمة التي تشبه الطوب.

ولكن ما هي الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا على الإطلاق؟ باستخدام بيانات من ويكيبيديا، وياهو فاينانس، وشركة التحليل التكنولوجي أومديا، قام موقع visualcapitalist بتخطيط مبيعات الهواتف المحمولة التي تمتعت بنجاح لا مثيل له.

الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا على الإطلاق يتصدر قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا على الإطلاق هاتف Nokia 1100 المحبوب جدًا، حيث سجل أكثر من 250 مليون عملية بيع في ست سنوات قبل أن يتم إيقافه في عام 2009.

على الرغم من وجوده في نفس الوقت الذي ظهرت فيه أولى الهواتف الذكية ذات الأسواق الكبيرة (سلسلة Nokia E ثم iPhone)، إلا أن سعره في القرن الحادي عشر، والتركيز على الوظائف الأساسية، وحجم الجيب، جعله مفضلاً في البلدان النامية.

وفي المركز الثاني، جاء طراز آخر من نفس الخط، وهو Nokia 1110، الذي باع 248 مليون وحدة.

وجاء في المركز الثالث هاتف iPhone 6 و6 plus، بمجموع 222 مليون وحدة، حيث بشرت شاشتيهما مقاس 4.7 و5.5 بوصة بعصر الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة، وتظل أجهزة iPhone الأكثر مبيعًا من Apple والهواتف الذكية الأكثر مبيعًا على الإطلاق، في الواقع، كان هاتف iPhone 6 شائعًا جدًا لدرجة أنه تم إعادة إصداره في عام 2017 بمستوى سعر متوسط المدى.

تم تقسيم المراتب الـ 17 التالية للهواتف الأكثر مبيعًا بين هواتف Nokia وiPhone، ولم يتمكن سوى Samsung E1100 (المرتبة 11) وMotorola Razr V3 (المرتبة 17) من كسر الاحتكار الثنائي، ولا شك أن حظوظ نوكيا وأبل كانت مختلفة تماماً في العقد الماضي.

وبعد تجربة تحرير سوق الاتصالات، أولاً في أوروبا، ثم في آسيا، فشلت نوكيا في التحول إلى الهواتف الذكية وسرعان ما خسرت مكانتها أمام شركات أبل وجوجل وسامسونج، وقد اشترت شركة Microsoft أعمال الهواتف المحمولة من Nokia في عام 2014 لتعزيز نظام Windows Phone الخاص بها، ولكن عندما فشل ذلك، تم بيع أعمال الهاتف من Nokia مرة أخرى إلى HMD Global.

واليوم، لا تزال شركة HMD Global تصنع هواتف Nokia (بما في ذلك تجديد الطرازات السابقة) التي تعمل بنظام التشغيل Android.

التنافس الحديث على الهاتف المحمول: أبل وسامسونج من الصعب تصديق مدى سرعة تغير الأعمال الأساسية لشركة Apple من الحوسبة الشخصية إلى الهواتف المحمولة، ففي عام 2009، ساهمت مبيعات iPhone بحوالي 25% من إيرادات الشركة، وبحلول عام 2023، جاءت نصف إيرادات شركة أبل البالغة 383 مليار دولار من هواتفها.

ويهيمن هاتف iPhone بشكل روتيني على أفضل 10 هواتف مبيعًا كل عام، كما يتضح من الأبحاث التي أجراها محللو التكنولوجيا Omdia.