شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حزب العمال البريطانى يجبر شركات الذكاء الاصطناعى على مشاركة بيانات الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط حزب العمال البريطانى لإجبار شركات الذكاء الاصطناعي على مشاركة نتائج اختبارات الطريق لتكنولوجيتها بعد تحذيرها من فشل المنظمين والسياسيين في كبح جماح منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وسيستبدل الحزب اتفاقية الاختبار التطوعي بين شركات التكنولوجيا والحكومة بنظام قانوني، والذي بموجبه ستضطر شركات الذكاء الاصطناعي إلى مشاركة بيانات الاختبار مع المسؤولين، بحسب صحيفة theguardian البريطانية

وقال بيتر كايل، وزير تكنولوجيا الظل، إن المشرعين والمنظمين كانوا "خلف المنحنى" على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن حزب العمال سيضمن عدم ارتكاب نفس الخطأ مع الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى مزيد من الشفافية من جانب شركات التكنولوجيا بعد مقتل بريانا غي، وقال إن الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - وهو المصطلح الذي يشير إلى أنظمة الكمبيوتر التي تنفذ مهام ترتبط عادة بمستويات الذكاء البشري - سيُطلب منها أن تكون أكثر انفتاحًا في ظل حكومة حزب العمال. .

وقال كايل، متحدثًا في برنامج الأحد على قناة بي بي سي الأولى مع لورا كوينسبيرج: "سوف ننتقل من القانون الطوعي إلى القانون القانوني، بحيث يتعين على الشركات المنخرطة في هذا النوع من البحث والتطوير أن تنشر جميع بيانات الاختبار وتخبرنا ما الذي يختبرونه، حتى نتمكن من رؤية ما يحدث بالضبط وإلى أين تأخذنا هذه التكنولوجيا.

وفي القمة العالمية الافتتاحية لسلامة الذكاء الاصطناعي في نوفمبر، أبرم ريشي سوناك اتفاقا طوعيا مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بما في ذلك جوجل ومطور ChatGPT OpenAI، للتعاون في اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل وبعد نشرها.



وبموجب مقترحات حزب العمال، يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي أن تخبر الحكومة، على أساس قانوني، ما إذا كانت تخطط لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى معين من القدرة، وسوف تحتاج إلى إجراء اختبارات السلامة مع "إشراف مستقل".

وقد حظيت اتفاقية اختبار قمة الذكاء الاصطناعي بدعم الاتحاد الأوروبي و10 دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا. ومن بين شركات التكنولوجيا التي وافقت على اختبار نماذجها: Google، وOpenAI، وAmazon، وMicrosoft، وMark Zuckerberg’s Meta.

وقال كايل، الذي يزور الولايات المتحدة مشرعين ومسؤولين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا في واشنطن، إن نتائج الاختبارات ستساعد معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة المنشأ حديثًا على "طمأنة الجمهور بأننا نقوم بشكل مستقل بفحص ما يحدث في بعض التقنيات المتطورة الحقيقية". أجزاء من … الذكاء الاصطناعي “.