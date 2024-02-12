دمج الذكاء الإصطناعي في خرائط جوجل 5 مزايا جديدة مميزة

يواصل جوجل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاته، وهذه المرة مع خرائط جوجل. أصبح التطبيق الآن مزودًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك تحفظ – فهذه الميزات الجديدة، في الوقت الحالي، تُطرح فقط لـ”مرشدين محليين مختارين” في الولايات المتحدة.

استخدام الذكاء الاصطناعي في خرائط جوجل

إذا كنت من بين الأشخاص المحظوظين، يمكنك الآن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في خرائط جوجل لمساعدتك في اكتشاف الأماكن، بغض النظر عن احتياجاتك الخاصة. كل ما عليك فعله هو تحديد ما تبحث عنه بلغة عادية، وسيقوم نموذج اللغة الكبير من جوجل بتحليل قاعدة بيانات الأماكن في خرائط لإعطائك إجابة. يقول جوجل إن “رؤى وتعليقات” المرشدين المحليين القيمة ستساعد في تشكيل الميزة قبل إصدارها على نطاق أوسع، لذا فكر فيها كنوع من البيتا المغلقة في الوقت الحالي.

تجربة جديدة مع الخرائط

في منشور الإعلان الرسمي، يعطي جوجل هذا المثال على كيفية استخدام الميزة الجديدة – فقط قل “أماكن ذات طابع قديم في سان فرانسيسكو” وستُقدم لك “معلومات غنية” عن الأعمال التجارية والأماكن القريبة، مكتملة بالصور، والتقييمات، والمراجعات من مجتمع الخرائط. تُنظم النتائج في فئات وتأتي مع معارض الصور وملخصات المراجعات التي تبرز لماذا قد يهمك مكان ما بناءً على طلبك. بمجرد أن تطلب شيئًا، يمكنك بعد ذلك متابعة الحوار بسؤال تالٍ دون الحاجة إلى إعادة ذكر أي شيء – بحيث يمكنك الانتقال مباشرة إلى “ماذا عن الغداء؟” في المثال المذكور. بعد ذلك، ستحصل على أماكن تتناسب مع الجو الذي كنت تبحث عنه.

بالطبع، يمكنك حفظ جميع الأماكن التي يتم توصيتك بها بهذه الطريقة، أو مشاركتها مع الأصدقاء. السماء هي الحد، كما يقولون، فيما يتعلق بما يمكنك سؤاله، وهو ما قد يجعل هذه الميزة مفيدة جدًا بمجرد أن يتم تلميعها وطرحها للجميع.

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