مميزات Android 15 وتحديثاته الجديدة

يترقب مستخدمو الهواتف الذكية مميزات Android 15 من حول العالم من أجل معرفة التحسينات والمزايا الجديدة التي ستقدمها هذه النسخة، حيث يعد Android 15 تحديثًا مهمًا، فيتوقع المستخدمون أن يجلب تحديث اندرويد 15 معه مجموعة من التحسينات التي تركز على عدة أقسام، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض مميزات Android 15 والتي قد تجعل من تجربة استخدام الهواتف الذكية أكثر كفاءة وملاءمة، كما نستعرض الابتكارات المرتقبة والتحسينات المتوقعة.

موعد إصدار اندرويد 15

لقد بدأت شركة Google اختبار Android 15 على الرغم من أن الإصدار النهائي لا يزال بعيدًا حتى بضعة أشهر، ويتضمن جدول إصدار Android 15 معاينات للمطورين حتى منتصف مارس، تليها إصدارات بيتا حتى شهر مايو، وسيصل Android 15 بعدها إلى مرحلة استقرار متوقعة في شهري يونيو ويوليو، وستركز الإصدارات القادمة على تصحيح الأخطاء، لم تذكر شركة Google متى سيتم إصدار Android 15 ولكننا نفترض أنه إصداره سينطلق جنبًا إلى جنب مع إطلاق سلسلة Pixel 9، ربما في أكتوبر 2024.

مميزات Android 15: تحسين الواجهة

يبدو تحديث اندرويد 15 مشابه إلى حد كبير لإصدارات Android السابقة، ولكن هناك بعض التغييرات الملحوظة التي قدمتها Google مع هذا التحديث، وهناك أيضًا تحديثات وظيفية لعدة ميزات هامة ضمن مميزات Android 15، نذكر منها ما يلي:

ميزة Partial screen sharing:

مع مميزات Android 15 الجديدة، يمكن للمستخدمين مشاركة أو تسجيل نافذة تطبيق فقط بدلاً من شاشة الجهاز بأكملها، وقد تم تمكين هذه الميزة لأول مرة في Android 14 QPR 2 على أجهزة Pixel، ولكنها ستكون الآن متاحة عبر نظام Android بأكمله.

ميزة Notification cooldown:

هناك وظيفة جديدة يمكن العثور عليها داخل قسم الإشعارات، تُسمى هذه الوظيفة Notification cooldown، وتقلل من حجم الإشعارات المتتالية التي تأتي من نفس التطبيق، لذلك فإن تصميمها جاء ليمنع إزعاج تطبيق معين للمستخدم بسبب كثرة إشعاراته المتتالية.

ميزة In-app camera controls:

تعزز مميزات Android 15 التجربة بتقديم عدة تحسينات، من بينها تحسين الإضاءة في البيئات المنخفضة، وهذا التحسين يمنح المطورين إمكانية السيطرة الكاملة على زيادة سطوع معاينة الكاميرا، مما يسهم في تحسين جودة التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك، يأتي تحديث هاتف اندرويد 15 بخيارات ضبط متقدمة لقوة الفلاش، حيث يمكن للمستخدمين الآن أن يقوموا بضبط دقيق لكثافة ضوء الفلاش أثناء التقاط الصور، مما يسمح بتحقيق صور مذهلة حتى في الظروف الضوئية الصعبة.

Health Connect:

تتضمن مميزات Android 15 أيضًا تحديثات لـ Health Connect بواسطة منصة Android، مما يضيف دعمًا لأنواع بيانات جديدة تختص باللياقة البدنية والتغذية وما إلى ذلك.

أجهزة Virtual MIDI 2.0:

نظام Android 13 أتاح دعمًا للاتصال بأجهزة MIDI 2.0 عبر USB باستخدام Universal MIDI Packets (UMP)، والجديد في Android 15 هو توسيع دعم UMP ليشمل تطبيقات Virtual MIDI، هذا يعني أن تطبيقات التحكم يمكنها الآن التحكم في تطبيقات الموسيقى المختلفة كما لو كانت تتفاعل مع جهاز MIDI 2.0 عبر USB، مما يوفر للمستخدمين إمكانيات تحكم أكبر وتجربة موسيقية محسنة.

تحسينات أداء Android 15

يشير مصطلح ADPF إلى مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات التي تمكّن الألعاب والتطبيقات ذات الأداء العالي من التفاعل بشكل أكثر فاعلية مع أنظمة الطاقة والحرارة على أجهزة Android، فمن خلال هذه الواجهات، يتيح لك ADPF مراقبة سلوك النظام بشكل أفضل، وبالتالي، يمكنك الانتقال خطوة إضافية لتحسين الأداء بمستوى مستدام يتجنب زيادة الحرارة في الأجهزة، وهذا ما يوليه اندرويد 15 اهتمامه.

يتكون ADPF من هذه الميزات الرئيسية:

مراقبة حالة الحرارة. إرشادات أداء وحدة المعالجة المركزية. وضع الأداء الثابت.

على الأجهزة المدعومة، ستضيف مميزات Android 15 قدرات جديدة لـ ADPF، وتحديداً:

يساعد وضع الطاقة الجديد على توفير الطاقة عند القيام بمهام طويلة في الخلفية، وذلك بإعطاء الأولوية لتوفير الطاقة بدلاً من السرعة. يمكن الآن الإبلاغ عن مدة عمل المعالج ووحدة معالجة الرسومات، مما يسمح للنظام بتعديل ترددات المعالج ووحدة معالجة الرسومات معاً لتلبية متطلبات العمل بأفضل شكل. تم إضافة حدود جديدة لدرجة حرارة التشغيل لمساعدة النظام على تحديد احتمال خفض سرعة المعالج بسبب الحرارة، وذلك بناءً على توقع درجة الحرارة.

ميزات الخصوصية والأمان في تحديث اندرويد 15:

يأتي تحديث Android 15 ليركز بشكل خاص على مجالي الخصوصية والأمان، حيث يُقدم ميزات جديدة ومحسّنة لضمان تجربة استخدام آمنة ومحمية لمستخدمي نظام التشغيل Android.

ميزة Privacy Sandbox:

أحد أبرز ملامح تحديث Android 15 هو دمج أحدث إصدار من Privacy Sandbox على Android، وتُعد ميزة Privacy Sandbox على Android مبادرة تهدف إلى تقييد مشاركة بيانات المستخدم مع الأطراف الثالثة والعمل دون استخدام معرّفات التطبيقات المشتركة، والهدف هنا هو تطوير حلاً إعلانيًا فعّالًا وموجهًا نحو الخصوصية حيث يتم حماية معلومات المستخدم حيث يعتبر هذا ضروريًا لتنمية نظام برمجي قوي للتطبيقات.

ميزة File integrity:

في إطار الابتكارات المثيرة التي يقدمها Android 15، يتم إدخال واجهة برمجة تطبيقات متقدمة تُعرف باسم “FileIntegrityManager”، هذه الواجهة البرمجية الجديدة تستفيد بشكل فعّال من ميزة مبتكرة تُعرف باسم “fs-verity”، والتي تمكّن المطورين من حماية ملفات التطبيقات عبر توقيعات تشفير مخصصة، فيعزز هذا النهج الأماني الطبقة الإضافية من الحماية عبر ضمان عدم التلاعب أو التلف في الملفات، مما يمنح المستخدمين ومطوري التطبيقات الثقة الكاملة في استقرار وسلامة البيانات.

مميزات Android 15 المسربة والقادمة:

بالإضافة إلى جميع الميزات الرسمية التي كشفت عنها Google، والتي تم استعراضها في إصدار Android 15 Developer Preview 1، تنتظرنا تحسينات مثيرة وتغييرات ملحوظة في الإصدار النهائي، فضلاً عن ذلك، تسربت تفاصيل حول تعديلات إضافية قد تجعل من مميزات Android 15 فرصة لتجربة أكثر تطوراً وابتكاراً.

ميزة Lockscreen widgets:

دعم نظام أندرويد تحديثات هذه الميزة مع Android 4.2 Jelly Bean، لكن تم إيقافها في Android 5.0 Lollipop، ونظرًا إلى أن iOS أصدر تلك الميزة مع iOS 16، فيمكن أن تعيدها Android مع Android 15.

ميزة Battery health percentage:

بعد أن أرسى Android 14 الأساس لتتبع نظام التشغيل إلى معلومات أداء وحالة البطارية، يُتوقع أن تأخذ مميزات Android 15 هذه الخطوة إلى مستوى جديد، حيث سيقدم النظام معلومات البطارية بشكل أكثر شمولًا وتفصيلاً للمستخدمين وذلك من خلال عرض النظام التقديري لنسبة الشحن التي يمكن لبطارية هاتفك الحالية الاحتفاظ بها مقارنة بالحالة الأولية، فسيحصل المستخدمون على رؤية أوضح وأكثر دقة حول كيفية تدهور أداء بطاريتهم على مر الوقت، هذا التحسين المتوقع في Android 15 سيساعد المستخدمين في فهم أفضل لحالة بطاريات هواتفهم واتخاذ القرارات الأفضل للحفاظ على أداء هواتفهم على المدى الطويل.

أرشفة التطبيقات من خلال الإعدادات:

نظام iOS لديه ميزة مفيدة تتيح لك إزالة التطبيقات لاسترداد بعض مساحة التخزين حيث يمكنك إلغاء تثبيت التطبيقات التي نادرًا ما تستخدمها ولكن مع الحفاظ على بيانات المستخدم الخاصة بك، لذا عند إعادة تثبيت التطبيق، يمكنك العودة إلى استخدام التطبيق بشكل طبيعي مثلما كان الأمر قبل إزالته.

ميزة التنشيط الصوتي للتطبيقات المساعدة:

في نظام Android، يُسمح لأي تطبيق بأن يصبح التطبيق الرئيسي للمساعدة على جهازك، ولكنه لا يسمح له باستخدام كلمات التنبيه مثل Hey Google في الخلفية، فيتعين على هاتفك الاستمرار في الاستماع إلى الصوت من خلال الميكروفون للكشف عن كلمة التنبيه المحددة، وحاليًا، لا يقوم أي تطبيق بطلب إذن التنشيط الصوتي، لذا تم إنشاء تطبيق بسيط لطلبه، وقد كان من الممكن في الإصدارات السابقة من تحديثات اندرويد اكتشاف كلمات التنبيه، ولكن تم إزالة هذه الميزة ابتداءً من Android 12، وقد تُعيد الميزة في Android 15، مما يتيح لتطبيقات مثل ChatGPT وAmazon Alexa الاستجابة لكلمة التنبيه حتى عند إيقاف شاشة الهاتف.

ميزة Auracast focus:

مع مميزات Android 15، يمكن أن تقدم Google خاصية Auracast كميزة رئيسية، فيُتاح لمستخدمي Android 15 الآن مشاركة أو الاتصال بتيارات LE Audio القريبة بسهولة، ومن المتوقع أن يسهل Android 15 عملية اكتشاف هذه الميزة، مما يتيح للأجهزة المدعومة بـ Auracast بث الصوت إلى أجهزة Auracast القريبة باستخدام تقنية BLE، دون الحاجة إلى إجراء عملية الإقران، وهذا التحسين يعزز تجربة المستخدم ويسهم في جعل عمليات مشاركة الصوت أكثر سهولة وفعالية لمستخدمي Android 15.

ميزة Bluetooth popup dialog:

في نظام Android، يُمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل Bluetooth من خلال رمز الإعدادات السريع، ولكن يفضل معظم الأشخاص ترك الاتصال قائمًا للاتصال السريع بأجهزتهم طوال اليوم، إذا كنت تستخدم عدة أجهزة، قد تجد أنه من المفيد الحصول على خيار يتيح لك تشغيل وإيقاف تشغيل الاتصال بكل جهاز بشكل فردي، ويمكن أن يقدم Android 15 مثل هذه الوظيفة، حيث يمكنك النقر على رمز إعدادات Bluetooth لفتح نافذة منبثقة تتيح لك أداء مزيد من الوظائف.

ميزة App Pairs:

تقدم Android إمكانية تشغيل التطبيقات في وضع الشاشة المقسمة، ومع ذلك، يجب عليك اختيار التطبيقات في كل مرة تقوم فيها بتشغيلها بهذا النمط، ومن المتوقع أن يأتي Android 15 بتحسين على هذا الجانب، حيث يمكنه السماح لك بحفظ تطبيقين محددين في وضع الشاشة المقسمة تحت اسم “App Pair”، وبهذا، سيكون بإمكانك إعادة تشغيل هذا الزوج من التطبيقات بسرعة وفي وضع الشاشة المقسمة بنقرة بسيطة، مما يسهل عليك الوصول السريع إلى الوظائف التي تحتاج إليها دون الحاجة إلى اختيار التطبيقات من جديد في كل مرة.

ميزة Edge-to-edge apps:

يتيح نظام Android للتطبيقات استخدام كل ارتفاع وعرض الشاشة لعرض محتواها، ولكن يلاحظ أن العديد من التطبيقات لا تستفيد من هذه الإمكانية بشكل كامل، وفي إصدار Android 15، قد يتم فرض تغيير يتعلق بالتطبيقات بحيث تكون تلك التطبيقات على الحافة بشكل افتراضي، مما يعزز تجربة المستخدم ويحفز المطورين على الاستفادة الكاملة من المساحة العرضية المتاحة على الشاشات الحديثة.

وضع مُعدَّ مسبقًا سهل لتحسين قراءة النصوص وسهولة التنقل:

تشير النصوص داخل إصدارات Android السابقة إلى أن جوجل كانت تعمل على ميزة تسمى “easy pre-set mode”، والتي قد تأتي مع الإصدارات اللاحقة من Android 15، ويمكن أن يقوم وضع الإعداد المُعدَّ مُسبقًا بتحسين تجربة Android من خلال تحسين قراءة النصوص وسهولة التنقل، وستكون ميزة مثل هذه مفيدة للغاية لكبار السن أو للمستخدمين الذين لديهم مهارات تكنولوجية أقل، حيث ستجعل الهاتف أسهل في الاستخدام.

مميزات Android 15 التي نود أن نراها

تُظهر مميزات Android 15 أنه تحديث يحمل تأثيرًا كبيرًا، ورغم ذلك، فإنه ليس مثاليًا، هناك العديد من الجوانب التي يمكن للمطورين تحسينها، ومنها:

تكرار التطبيقات ووجود مجلد آمن:

بعض الأشخاص يمتلكون أكثر من حساب لتطبيقات التواصل الاجتماعي أو ذات الصلة بالعمل، وبينما يتضمن العديد من التطبيقات مثل Instagram وMessenger وTikTok الآن حلاً مدمجًا لهذه الحالات، إلا أن هناك العديد من التطبيقات الأخرى التي لا تسمح لك بتشغيل أكثر من حساب دون حلول مؤقتة مثل تسجيل الدخول والخروج بشكل كامل في كل مرة.

وتتعامل Samsung وعدة شركات هواتف أندرويد أخرى مع هذا بطرق متنوعة، فعلى سبيل المثال، تحتوي Samsung على ميزة Dual Messenger التي تتيح لك استنساخ العديد من شبكات التواصل الاجتماعي الكبيرة، ويمكنك أيضًا تشغيل نسختين باستخدام ميزة Secure Folder الخاصة بهم.

يجب أن يقدم Android 15 أداة رسمية لتكرار التطبيقات في Android. بحيث نتيح لك إنشاء نسخ لا نهائية يمكن وضعها في أي مكان على هاتفك، وتشير التسريبات إلى أن Google تعمل على ميزة جديدة باسم “Private Space” وستتيح لمستخدمي Android إخفاء وقفل تطبيقاتهم، ومن المحتمل أن يكون بإمكانك أيضًا تشغيل عدة نسخ للتطبيق بهذه الطريقة.

تحسين الـWidgets:

كان من الممكن في تحديثات اندرويد القديمة إضافة الـWidgets إلى شاشة القفل، ولكن تمت إزالة هذه الميزة مع إصدار Android 5.0 Lollipop، وقد حان الوقت لعودتها، فبعد أن اعتمدت شركة Apple على هذه الميزة بشكل كبير مع iOS، فيمكن لنظام أندرويد أيضًا أن يوليها بعض الاهتمام، ويشير الكود داخل إصدار Android 14 QPR2 beta إلى أن الـWidgets الخاصة بشاشة القفل قد تكون قريبة في المستقبل، على الرغم من أنه لم تظهر حتى الآن أي تسريبات تشير لذلك.

النوافذ العائمة:

تسمح لك هذه الواجهات بتغيير حجم أي تطبيق حتى يتناسب مع الشاشة دون أن يأخذ العرض الكامل لها، فيمكنك حتى أن تقوم بوضع التطبيقات على بعضها البعض، مما يمكن أن يكون مفيدًا. قعلى سبيل المثال، إن كنت تخطط للمشتريات الخاصة بهذا الأسبوع ولكنك بحاجة لاستخدام الآلة الحاسبة باستمرار للجمع، فيمكنك الاحتفاظ بالآلة الحاسبة كنافذة عائمة بحيث يجعل ذلك من السهل عليك أن تقوم باستخدامها في أي وقت.

خيارات تخصيص إضافية للرموز:

نظام Android 12 قدم رموزًا ثيمية كميزة تجريبية، ولكن العديد من مطوري التطبيقات تجاهلوا تلك الميزة، لذا فإن تطبيق الثيمات ينتج عادة فوضى من الرموز غير المتسقة ولذلك يحتاج Google إلى التعامل مع هذه المشكلة عن طريق التعاون مع المزيد من مطوري التطبيقات لتبني تلك الميزة، وليس الأمر مقتصرًا على ميزة تغيير الثيمات فقط، بل يمكن أيضًا رؤية المزيد من التخصيصات للرموز بما في ذلك الأشكال، والخطوط، وحتى نمط الرموز المقدمة في القائمة السريعة، وبالفعل كانت تسمح إصدارات Android القديمة في الماضي بهذا، ولكن التغييرات في Android 12 أزالت ذلك.

هذه مجرد لمحة عابرة عن بعض مميزات Android 15، التي تبدو واعدة ومليئة بالتحسينات، تظهر هذه الميزات كمؤشرات وتوقعات، وتبقى لنا الفضول لرؤية كيف سيتطور نظام Android 15 بشكل كامل عندما يتم إطلاقه رسميًا، فقد تكون هذه الميزات مجرد اللمسة الأولى للكثير من التحسينات التي قد يحملها هذا التحديث، وقد يكون هناك المزيد في انتظارنا، فبالتأكيد، ستكون هناك مفاجآت وتحسينات إضافية تزيد من تجربة المستخدم الجيدة وتحسين أداء النظام، وبمجرد إطلاقه بشكل رسمي، سيتاح للجميع اكتشاف الابتكارات والمزايا الجديدة التي ستجعل من تجربة استخدام Android أكثر إثراءً ومتعة.

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