رسائل واتساب تحصل على 4 خيارات تنسيق جديدة

رسائل واتساب كان يتم تخصيصها بالفعل منذ فترة ولكن كانت التخصيصات المتاحة للرسائل قليلة جدًا، هل يسكت WhatsApp؟ لا وقد قامت شركة Meta بإضافة تخصيصات وتنسيقات جديدة للرسائل لتستطيع تحسين شكل الرسائل، فماذا اضافت؟

تحسين على امكانية تخصيص رسائل واتساب

إلى جانب خيارات التنسيق المعتادة مثل الخط العريض والمائل والخط المشطوب والخط أحادي المسافة، تتوفر الآن خيارات جديدة تشمل القوائم المنقطة والقوائم المرقمة واقتباس النص وتنسيق الكود على أنظمة التشغيل Android و iOS والويب و Mac، وكانت هذه الميزات متاحة سابقًا في مرحلة الاختبار، الصورة أدناه توضح بشكل رائع الميزات الجديدة (الأولى الأربعة بخلفية خضراء) وكيفية استخدام خيارات التنسيق هذه، كما ترى من السهل جدًا استخدامها عند الحاجة.

كيفية استخدام خيارات التنسيق الجديدة:

القائمة المنقطة: ضع رمز – قبل النص متبوعًا بمسافة، ثم تابع إضافة المزيد من العناصر إلى القائمة بنفس الطريقة.

القائمة المرقمة: اتبع الخطوة نفسها, ولكن استخدم الرقم متبوعًا بنقطة ومسافة، على هذا النحو: 1. ثم 2. وهكذا.

اقتباس النص: كل ما تحتاجه هو رمز > متبوعًا بمسافة وما يلي ذلك سيصبح نصًا مقتبسًا.

تنسيق الكود: لتنسيق الكود داخل النص, ضع النص بين علامتين’ ’.

نحن على يقين بأن هذه الميزات الجديدة ستساعدك على التعبير عن نفسك بشكل أفضل وإضفاء المزيد من المتعة على رسائل واتساب الخاصة بك، جربها اليوم وانظر بنفسك!

المصدر