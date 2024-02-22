سامسونج تطلق سوار اللياقة البدنية Galaxy Fit3 بشاشة أكبر وميزات جديدة

بعد العديد من التسريبات، التي جاء بعضها من الشركة الكورية نفسها، كشفت سامسونج أخيرًا عن سوار اللياقة البدنية Galaxy Fit3 رسميًا اليوم. ويقدم الجهاز القابل للارتداء الجديد شاشة أكبر وعمر بطارية طويل وبعض الميزات الجديدة، سيكون خليفة جهاز Fit2 الذي طال انتظاره متاحًا للبيع في جميع أنحاء العالم بدءًا من غد، 23 فبراير، لكن سامسونج لم تكشف عن أي أسعار.

شاشة أكبر، عمر بطارية أطول، وميزات جديدة لـ Galaxy Fit3

يتميز جهاز Fit3 بشاشة AMOLED مقاس 1.6 بوصة، أكبر بنسبة 45% من سابقتها، يحتوي على زر واحد على الجانب الأيمن وآلية تحرير سريعة بنقرة واحدة للحزام، للأسف، لا يدعم السوار الشحن اللاسلكي، حيث يستخدم الشاحن الخاص به دبابيس بوجو ويوجد اثنين في قاعدته.

يعد جهاز Fit3 أول جهاز في السلسلة يدعم اكتشاف السقوط و ارسال رسائل للطوارئ، حيث يتم تشغيل الأخيرة بعد خمس ضغطات سريعة على الزر. بمجرد القيام بذلك، سيتم مشاركة موقعك مع جهات الاتصال للطوارئ التي قمت بتعيينها مسبقًا.

عمر بطارية طويل وتتبع متنوع للممارسة الرياضية

تدعي سامسونج أن Galaxy Fit3 يمكن أن يستمر لمدة 13 يومًا بشحنة واحدة ببطاريته التي تبلغ 208 مللي أمبير في الساعة، يساعد ذلك على عدم وجود نظام تشغيل Wear OS أو أي واجهة ثقيلة أخرى على الجهاز القابل للارتداء، فقط بعض التطبيقات الصغيرة البسيطة، والتقويم، والطقس، والساعة العالمية، وتتبع الرياضة.

يدعم جهاز Fit3 أكثر من 100 نوع من التدريبات، لكن الجهاز يفتقر إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لذلك ستتطلب أي نشاط يتضمن حركة في الهواء الطلق هاتفًا ذكيًا مقترنًا لتحسين التتبع، يتتبع الجهاز القابل للارتداء أيضًا أنماط النوم والخطوات ومستويات التوتر؛ تظهر كل هذه المعلومات في تطبيق Samsung Health.

الألوان والتوافر

سيتم طرح Galaxy Fit3 باللون الرمادي والذهبي الوردي والفضي، ستطلق سامسونج الجهاز أولاً في آسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى وجنوب أمريكا، بينما من المفترض أن تحصل عليه الولايات المتحدة وكوريا في المستقبل القريب.

المصدر

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