هاتف ايفون القابل للطي هل تقترب آبل من إطلاق هاتف ذكي قابل للطي؟

نقترب من رؤية هاتف ايفون القابل للطي بناء على تسريبات عديدة من مصادر داخل سلسلة التوريد والتصنيع الخاصة بأبل؛ حيث تشير التقارير او التساريب الى ان سلاسل التوريد تعمل بشكل جدي على إطلاق جهاز ابل القابل للطي في وقت قريب.

ويبدو أن التقرير يشير إلى أن جهاز آبل القابل للطي لن يكون جاهزًا هذا العام أو في عام 2025 حتى، كما تشير التسريبات ان الشركة تعمل على هاتفين لكن بتصميم Flip او التصميم الصدفي كام يحب ان يسميه البعض، وهناك احتمال كبير جدًا أن لا يكون أي منهما هاتف iPhone، وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون نموذج آبل الأولي القابل للطي بحجم 7-8 بوصات ضمن فئة iPad، حيث تختبر الشركة ردود الفعل قبل نقل التكنولوجيا إلى منتجها الأكثر شهرة.

هل سيكون هاتف ايفون القابل للطي هو iPad قابل للطي؟

في حين أن التكهنات لا تزال مستمرة، إلا أن هناك احتمالًا قويًا أن يكون هاتف آبل القابل للطي الأول هو جهاز iPad بدلاً من هاتف iPhone، ويدعم هذا الاحتمال عدة عوامل، بما في ذلك:

حجم الشاشة : تشير التقارير إلى أن نموذج آبل القابل للطي الأول سيكون بحجم 7-8 بوصات، وهو ما يتناسب تمامًا مع فئة iPad Mini أكثر من شاشة هاتف iPhone.

: تشير التقارير إلى أن نموذج آبل القابل للطي الأول سيكون بحجم 7-8 بوصات، وهو ما يتناسب تمامًا مع فئة iPad Mini أكثر من شاشة هاتف iPhone. التطبيقات : من المرجح أن يكون جهاز iPad القابل للطي أكثر ملاءمة للاستخدام مع التطبيقات التي تتطلب مساحة أكبر على الشاشة، مثل تحرير الصور ومشاهدة الفيديو.

: من المرجح أن يكون جهاز iPad القابل للطي أكثر ملاءمة للاستخدام مع التطبيقات التي تتطلب مساحة أكبر على الشاشة، مثل تحرير الصور ومشاهدة الفيديو. السعر: من المحتمل أن يكون جهاز iPad القابل للطي أرخص من هاتف iPhone القابل للطي، مما قد يجعله أكثر جاذبية لمجموعة أكبر من المستخدمين.

ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه استبعاد إمكانية إطلاق هاتف ايفون القابل للطي في المستقبل. فشركة آبل معروفة بتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة، ومن المحتمل أن تستمر في استكشاف إمكانيات الأجهزة القابلة للطي.

في حين أن الموعد الدقيق لإطلاق هاتف ايفون القابل للطي لا يزال غير معروف، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الشركة تحقق تقدمًا جيدًا في مشروعها، ومن المرجح أن نرى المزيد من الشائعات والتكهنات في الأشهر المقبلة، لذلك ترقبوا المزيد من الأخبار على موقعنا.

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