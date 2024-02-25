استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب بـ6 طرق

يعد استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب أمرًا هامًا، فتعتبر مشكلة حذف الصور في تطبيق واتساب من أكثر المواقف المزعجة التي يمكن أن يواجهها المستخدمون، سواء كان ذلك بالصدفة أو بسبب اللحظات العابرة التي تؤدي إلى فقدان محتوى هام، فيعتبر التواصل عبر التطبيقات من خلال مشاركة الصور والفيديوهات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث حذف غير مقصود أو حذف للمحادثات بأكملها، مما يثير قلق المستخدمين حول فقدان هذه البيانات.

في هذا السياق، سنستكشف كيفية استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب بشكل فعّال، سواء كانت ضمن المحادثات أو بفضل ميزة النسخ الاحتياطي، دعونا نتعرف على الخطوات والطرق التي يمكن من خلالها استعادة تلك الملفات وإعادة للصور المفقودة.

طريقة استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب

هناك عدة طرق يمكنك إتباعها حتى تتمكن من استعادة الصور المحذوفة التي تريدها بعد فقدانها بسهولة من تطبيق الواتس، قم بإتباع الطريقة التي تناسبك سواء باستخدام برنامج استعادة الصور المحذوفة الذي يتوفر بعدة خيارات أو بطرق أخرى من خلال هاتفك.

استعادة الصورة من برنامج RecoverGo (WhatsApp):

برنامج RecoverGo WhatsApp Data Recovery هو أحد الأدوات المميزة التي تقدمها شركة iToolab لاسترجاع الصور المحذوفة من واتس اب، يأتي هذا البرنامج بقوة وفعالية لمساعدة المستخدمين على التغلب على تحديات فقدان البيانات، سواء كان ذلك ناتجًا عن حذف محادثات بشكل عرضي أو متعمد، ويتمتع RecoverGo WhatsApp Data Recovery بقدرة استثنائية على دعم أنظمة iOS و Android، مما يتيح للمستخدمين استعادة محتوى الدردشات عبر واتساب بسهولة وبنقرة واحدة.

ولا يقتصر دعم البرنامج على المحادثات فقط، بل يشمل أيضًا استعادة الفيديوهات، الحالات، الصور، والروابط الأخرى التي يتم تبادلها عبر الواتس، ويتميز البرنامج بواجهة سهلة الاستخدام، حيث لا يتطلب من المستخدمين معرفة برمجية متقدمة، وبفضل ميزاته المتعددة، يمكن للمستخدمين أيضًا استعادة الملفات الاحتياطية من خدمات مثل جوجل درايف و iTunes، وكذلك استخراج نسخ احتياطية لجهاز الكمبيوتر بتنسيقات متعددة مثل HTML، PDF، CSV، و XML.

استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب ببرنامج iMyFone ChatsBack:

برنامج استعادة الصور المحذوفة iMyFone ChatsBack Whatsapp Recovery يعتبر أحد الحلول الفعّالة والقوية التي يمكن الاعتماد عليها لاستعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة من تطبيق الواتس على الهواتف الذكية، سواء كانت ذلك على نظام iOS كآيفون أو على نظام Android، يُعد البرنامج قادرًا على استرداد رسائل وصور ومقاطع فيديو واتساب المحذوفة بسرعة وكفاءة، سواء كانت تلك البيانات مخزنة محليًا في ذاكرة الهاتف أو على خدمات مثل Google Drive أو iTunes.

ميزة برنامج ChatsBack تكمن في قدرته على فحص واستعادة السجلات المحفوظة مسبقًا في التطبيق نفسه، مما يسهل عملية استرجاع البيانات بشكل شامل، يتيح البرنامج أيضًا معاينة البيانات المسترجعة قبل استعادتها بشكل نهائي، مما يمنح المستخدم إمكانية اختيار البيانات التي يرغب في استعادتها إلى الهاتف أو حتى حفظ نسخة منها على الكمبيوتر، الخطوات بسيطة وتتيح للمستخدمين تحديد الوضع الذي يناسب احتياجاتهم، وبعد انتهاء عملية الفحص، يمكن اختيار استعادة البيانات بسهولة إلى الهاتف أو حتى الحفظ على الكمبيوتر لاستخدامها لاحقًا.

استخدام تطبيقات استرجاع الملفات المحذوفة:

يأتي استخدام تطبيقات الريكفري للأندرويد كحلاً فعّالًا حتى تتمكن من استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب، تعتبر هذه التطبيقات مشابهة لبرامج الريكفري على الكمبيوتر، حيث تقوم بالبحث عن الملفات التي تم حذفها من ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية، ثم تستعيدها للمستخدم.

من بين هذه التطبيقات، يتميز تطبيق EaseUS MobiSaver وتطبيق dr.fone كأحد الحلول الفعّالة التي يمكن الاعتماد عليها، تعتمد هذه التطبيقات على تقنيات متقدمة للبحث عن الملفات المحذوفة واستعادتها بشكل دقيق، وتتيح للمستخدمين فرصة استعادة المحادثات والصور ومقاطع الفيديو بكل سهولة.

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن استخدام تطبيقات الريكفري يكون غالبًا غير مجاني، وقد يتطلب من الهاتف الحصول على صلاحيات الروت لضمان أقصى كفاءة في أداء التطبيق وتحقيق نتائج فعّالة، بشكل عام، يُعتبر استخدام تطبيقات الريكفري خطوة آخيرة في حالة استخدام طرق استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب، ويجب استخدامها بحذر لتجنب فقدان المزيد من البيانات.

استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب باستخدام النسخ الاحتياطي:

باستخدام خاصية النسخ الاحتياطي، يتم حفظ جميع الملفات تلقائيًا في ذاكرة الهاتف، ويقوم تطبيق واتساب يوميًا بإنشاء نسخة احتياطية تلقائية، وإن كانت تلك الخاصية مُفعّلة، ففي هذه الحالة، يمكن بسهولة استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب باستخدام هذه الطريقة:

انتقل إلى إعدادات الهاتف. اختر التطبيقات. حدد تطبيق واتساب. سيظهر خيارات، اضغط على “Clear Data” أي “مسح البيانات”. قم بتشغيل تطبيق الواتس. ستظهر لك الخطوات الأولية، قم بإدخال رقم الهاتف مثلما تتصرف إن قمت بتحميل واتساب من البداية ستظهر واجهة جديدة تُعلمك بوجود نسخة احتياطية. اضغط على “Restore” أي “استعادة”. انتظر حتى يتم استرجاع النسخة الاحتياطية، وقد تستغرق عملية استعادة المحادثات وقتًا ويعتمد ذلك على حجم قاعدة البيانات انقر على “Next” أي “التالي”، وبهذا ستتمكن من استرجاع الصور من جوجل درايف عن طريق النسخة الاحتياطية المحفوظة عليها باستخدام خاصية Chat backup.

كما يمكنك تخطي خطوة مسح بيانات التطبيق والاعتماد على خطوة إلغاء تثبيت ثم العودة إلى تنزيل واتساب على جهازك من البداية واستكمال الخطوات.

استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب من مجلد التطبيق:

التحقق من مجلد WhatsApp على هاتفك الأندرويد يعد خطوة مهمة لفحص واسترجاع الصور المحذوفة من واتس اب، فيما يلي إرشادات للوصول إلى هذا المجلد والعثور على الصور والفيديوهات:

قم بفتح التطبيق الذي يسمح لك بإدارة الملفات على هاتفك. ابحث عن خيار “Internal Storage” أو “الذاكرة الداخلية” وافتحه. ابحث عن مجلد يُسمى “WhatsApp” وافتحه، غالبًا ما يكون هذا المجلد في الجزء الرئيسي للذاكرة الداخلية. داخل مجلد WhatsApp، ابحث عن مجلد يُسمى “Media” وافتحه. داخل مجلد Media، ستجد مجلدات تحتوي على الوسائط المختلفة، قد يكون هناك مجلد “WhatsApp Images” للصور ومجلد “WhatsApp Video” للفيديوهات. قم بالتنقل داخل هذه المجلدات للاطلاع على الصور والفيديوهات المحفوظة، قد تجد مجلد “Sent” يحتوي على الصور والفيديوهات التي قمت بمشاركتها أيضًا.

بهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى مجلدات WhatsApp على هاتف الأندرويد واستعراض الملفات المتعلقة بالتطبيق، يمكنك استرجاع الصور والفيديوهات حتى بعد حذفها من الدردشة عبر الوصول إلى هذه المجلدات.

استعادة الصورة من الطرف الآخر في المحادثة:

عندما تقوم بحذف رسالة أو حتى محادثة كاملة في تطبيق المراسلة، لا يعني ذلك نهائيًا أنها اختفت، يظل لدى من تتبادل الرسائل معه نسخة كاملة من تلك المحادثة، خاصة إذا قمت بحذف الرسائل فقط من جهتك (Delete for Me)، وهذا يعني أن الرسائل المحذوفة مازالت موجودة لدى الطرف الآخر.

بناءً على ذلك، يمكنك ببساطة التواصل مع الطرف الآخر في المحادثة وطلب نسخة من الرسائل أو الملفات التي قد حذفتها، حيث يتيح هذا النهج لك استرجاع الصور المحذوفة من واتس اب بسهولة.