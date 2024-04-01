تعرف على أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية لعام 2024

لا تستطيع حماية أجهزتك من الفيروسات؟ لحسن الحظ، يمكنك حماية أجهزتك المختلفة دون تدمير ميزاتيتك بالتطبيقات المدفوعة عن طريق تثبيت تطبيقات مكافحة الفيروسات المجانية والقوية، وسنساعدك في اختيار التطبيق المناسب لك للحفاظ على جميع أنواع البرامج الضارة بعيدًا عن بياناتك وأجهزتك، كل ذلك بدون تكلفة.

ماذا أحتاج في برنامج الحماية من الفيروسات؟

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على الرغم من أن Microsoft Defender ليس سيئًا في هذه الأيام، فإنه لا يكفي تمامًا لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من جميع التهديدات الأمنية المتنوعة التي تواجهها على الإنترنت، ومع ذلك، ليس عليك دفع تكاليف إضافية للحصول على حماية فعّالة، حيث قمنا باختبار وتصنيف أفضل تطبيقات برامج مكافحة الفيروسات المجانية.

من الجدير بالذكر أن برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك بالتأكيد يجب أن يكون قادرًا على إزالة البرامج الضارة الموجودة بالفعل على جهازك، ولكن المهمة الأكثر أهمية هي الحفاظ على الأمان والحماية المستمرة ضد البرامج الخبيثة التي قد تهدد بياناتك وأجهزتك، وتسبب لك الكثير من المشاكل، لذا، من الضروري أن يقوم برنامج الانتي فايروس بمهمة منع البرامج الضارة من الوصول إلى بياناتك، ومنعها من السيطرة على جهازك، ومنعك من الوصول إلى بياناتك.

لذلك، يجب أن يتضمن برنامج مكافحة الفيروسات Antivirus الخاص بك ميزة الحماية في الوقت الفعلي ضد جميع أنواع البرامج الضارة، بما في ذلك الفدية والبرمجيات الخبيثة الأخرى، كما يجب أن يكون قادرًا على منع الوصول إلى المواقع الإلكترونية الضارة ومنعك من الوقوع في فخ الاحتيال عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، ينبغي لبرنامج مكافحة الفيروسات الجيد أن يقدم مجموعة من الميزات الإضافية والمفيدة التي تعزز من مستوى الأمان الخاص بك، مثل جدار الحماية وأدوات التحكم في التطبيقات ودعم الأجهزة المتعددة، كل هذه الميزات تساعد في تعزيز حماية جهازك وتحسين تجربتك الأمنية على الإنترنت بشكل عام.

أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية

جميع برامج مكافحة الفيروسات المجانية التي اخترناها تقدم حماية في الوقت الفعلي ضد البرامج الضارة، كما تحمي بعض البرامج متصفحاتك أيضًا، محاولة التأكد من عدم زيارتك لموقع يستضيف برمجيات خبيثة أو إقناعك بتسليم بياناتك الخاصة إلى موقع احتيالي، قم باختيار البرنامج الذي يناسبك أكثر مما يلي:

برنامج Avast One Essential: أفضل للأمان المجاني الشامل

برنامج Avast One Essential هو برنامج مكافحة الفيروسات المجاني الذي يوفر حماية فعّالة ضد مجموعة واسعة من التهديدات الأمنية على الإنترنت، يتميز Avast بسمعة قوية في مجال برامج الحماية من الفيروسات، حيث قدم حلولاً مبتكرة وفعّالة للمستخدمين على مدار سنوات عديدة.

باستخدام Avast One Essential، يمكنك الاعتماد على حماية قوية ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة بشكل مجاني، يقوم البرنامج بفحص التطبيقات لاكتشاف الثغرات الأمنية وتحديثها، مما يساعد في منع استغلال تلك الثغرات لتنفيذ الهجمات الضارة، كما يتميز Avast بنظام حماية من فايرس الفدية القائم على الإذن، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة لمنع تشفير الملفات من قبل برمجيات الفدية وحماية بياناتك الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Avast جدار حماية أساسي لمنع الوصول غير المصرح به إلى نظامك، ويقدم خدمة VPN محدودة النطاق لتشفير اتصالك بالإنترنت وحماية خصوصيتك أثناء التصفح، كما يضمن Avast One Essential أيضًا تحديث الملفات والبرامج الضارة بشكل دوري للحفاظ على جهازك آمنًا ومحميًا دائمًا.

على الرغم من أن النسخة المجانية من Avast تقدم العديد من الميزات الأساسية والهامة، إلا أن هناك بعض الميزات التي تحتاج للدفع من أجل الحصول عليها، على سبيل المثال، يتوفر الفحص والتحديث التلقائي للتطبيقات والبرامج في النسخة المدفوعة فقط، بينما يتمتع المستخدمون بالإصدار المجاني بإمكانية تنظيف الملفات غير المرغوب فيها بشكل مجاني، كما يمكن استخدام Avast One Essential على مختلف أنظمة التشغيل، بما في ذلك Windows، macOS، و Android، مما يجعله حلاً مثاليًا كمضاد للفيروسات لأمان أجهزتك بشكل شامل ودائم.

متى يناسبك البرنامج؟

إذا كانت الميزانية الضيقة هي السبب الوحيد الذي يمنعك من شراء حزمة أمان كاملة، فإن Avast One Essential مثالي بالنسبة لك، تقوم النسخة المجانية بالكثير من الميزات، والحقيقة أنك يمكنك استخدامه لحماية جميع أجهزتك، وليس فقط أجهزة الكمبيوتر بنظام Windows، وهذا هو الأمر المميز فيه.

الإيجابيات

درجات ممتازة في اختبارات مختبرات مكافحة الفيروسات على منصات متعددة.

تقدير مثالي في اختبار الاحتيال.

حماية مجانية لنظام Android وiOS وmacOS وWindows.

العديد من الميزات للخصوصية والأداء.

السلبيات

الحماية محدودة على نظام Android وiOS.

غياب ميزات جدار الحماية المتقدمة.

العديد من الميزات المفيدة تتطلب ترقية.

برنامج AVG AntiVirus Free: أفضل لمزاياه الإضافية

اخترنا برنامج AVG AntiVirus Free كمضاد للفايروسات لأنه يوفر حماية فعّالة ومجانية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، في عام 2016، اندمجت شركة Avast مع شركة AVG، مما جعل كل منتجاتهما تستخدم تقنية مكافحة الفيروسات نفسها، وعند استخدام برنامج AVG AntiVirus Free، فإنك تحصل على نفس مستوى الحماية القوية التي يوفرها Avast.

يقوم برنامج AVG AntiVirus Free بحماية جهازك من البرامج الضارة بطرق عدة، بما في ذلك منع أي تغييرات غير مصرح بها على الملفات المهمة، وتحديد الملفات غير المرغوب فيها وغيرها من العوائق التي قد تؤثر على أداء جهازك، بالإضافة إلى ذلك، يوفر AVG ميزات إضافية مفيدة، مثل المتصفح المحمي الذي يساعد في حماية تجربتك على الإنترنت، وأداة للبحث عن العروض والصفقات عند التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مفتش أمن الشبكة البسيط الذي يساعدك في الحفاظ على أمان اتصالك بالإنترنت.

بشكل عام، يُعتبر AVG AntiVirus Free خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن حماية فعّالة ومجانية لأجهزتهم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يفضلون الحفاظ على أمان جهازهم دون الحاجة إلى دفع تكاليف إضافية.

متى يناسبك البرنامج؟

ليس كل مستخدم يرغب في الميزات الشبيهة بحزمة Avast One Essential، وليس الجميع بحاجة إلى حماية عبر جميع الأنظمة، فإذا كان التركيز على الحماية القوية ضد البرمجيات الخبيثة والمواقع الضارة أو الاحتيالية، فإن AVG يقدم نفس الحماية كما يفعل Avast ولكن بحزمة بسيطة وأكثر تقليدية بالنسبة لبرامج الانتي فيرس، فكلا Avast و AVG لديهما وجود دولي واسع، لكنهما شعبيان في مناطق مختلفة.

الإيجابيات

درجات ممتازة من مختبرين موثوقين لاختبار برامج مضادات الفيروسات.

جدار حماية محسّن بدون متاعب.

ميزات إضافية مفيدة.

مجاني.

السلبيات

الفحص الكامل يأخذ وقتًا طويلًا.

إصلاح المشاكل في الأداء يتطلب الترقية.

انخفاض نتيجة عناوين URL الخبيثة عن الاختبارات السابقة.

برنامج Bitdefender Antivirus Free for Windows: أفضل للحماية البسيطة دون مزايا إضافية

برنامج Bitdefender Antivirus Free for Windows يوفر حماية أساسية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وذلك عن طريق منع البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية من التسلل إلى جهازك، يعمل البرنامج بكفاءة على كشف وإزالة البرامج الضارة الموجودة، ويحميك من التعرض للمواقع الخبيثة والاحتيالية على الإنترنت.

ميزة مهمة لبرنامج Bitdefender Antivirus Free هي قدرته على تحديث نفسه بشكل تلقائي، مما يضمن استمرارية الحماية ضد أحدث التهديدات، كما يتميز البرنامج بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين ليسوا بمتخصصي الكمبيوتر.

وعلى الرغم من أن النسخة المدفوعة من برنامج Bitdefender توفر ميزات إضافية مثل حماية متقدمة للتصفح وإصلاح الأضرار التي تسببها البرامج الضارة، إلا أن النسخة المجانية تقدم حلاً مجانيًا وفعالًا لحماية جهازك الشخصي.

متى يناسبك البرنامج؟

برنامج Bitdefender Antivirus Free for Windows هو واحد من أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية المتاحة حاليًا حيث يتمتع Bitdefender بسمعة ممتازة في عالم الحماية من الفايروسات، فيعتمد عليه الكثيرون في حماية أجهزتهم من التهديدات الإلكترونية.

من خلال متابعتها للتطورات والتهديدات الجديدة، تقدم شركة Bitdefender تحديثات دورية لبرامجها لضمان حماية فعالة ضد أحدث الهجمات والبرامج الضارة، وبفضل هذه السمعة الممتازة والموثوقية، يعتبر استخدام برنامج Bitdefender Antivirus Free خطوة ذكية لضمان أمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتميز برنامج Bitdefender بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مناسبًا لجميع فئات المستخدمين بما في ذلك المبتدئين، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج بكفاءة على كشف وإزالة البرامج الضارة الموجودة على الجهاز، ويحميك من التعرض للمواقع الخبيثة والاحتيالية عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن النسخة المدفوعة من برنامج Bitdefender توفر ميزات إضافية مثل حماية متقدمة للتصفح والحماية ضد التهديدات الأمنية، إلا أن النسخة المجانية توفر حلاً فعّالًا ومجانيًا لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الإيجابيات

مجاني.

نفس الحماية الأساسية لمكافحة الفيروسات كـ Bitdefender المدفوع.

درجات مثالية من مختبرات اختبار برامج الانتي فايروس.

يحمي الجهاز ضد هجوم الفدية.

السلبيات

الفحص الكامل للمرة الأولى بطيء بشكل غير عادي.

برنامج Avira Free Security: أفضل لعناصر الأمان الفعالة

Avira Free Security هو برنامج مكافحة فيروسات مجاني يوفر حماية شاملة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، يقوم البرنامج بفحص التطبيقات على جهازك للبحث عن الثغرات الأمنية ويعطيك تنبيهًا إذا وجد أي مشكلات، ومع ذلك، يجب عليك تصحيح هذه المشاكل يدويًا.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Avira Free Security العديد من الميزات الإضافية مثل إدارة كلمات المرور لمساعدتك في حفظ كلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن، وأداة للبحث عن الصفقات عند التسوق عبر الإنترنت، كما يحتوي البرنامج على حماية نشطة من متتبعي الإعلانات لمنع جمع بياناتك من قبل الشركات الإعلانية، وشبكة VPN لتصفح الإنترنت بأمان في شبكة Wi-Fi العامة.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من توفر جميع هذه الميزات بشكل مجاني، إلا أن بعضها قد يكون مقيدًا في الإصدار المجاني وتحتاج إلى ترقية إلى الإصدار المدفوع للاستفادة منها بشكل كامل.

متى يناسبك البرنامج؟

إذا كنت تبحث عن مزيد من الأمان بجانب برنامج مكافحة الفيروسات الأساسي، فقد يكون برنامج Avira Free Security هو الحل المثالي لتلبية احتياجاتك، يوفر هذا البرنامج حماية شاملة ضد مجموعة واسعة من التهديدات الأمنية، بما في ذلك الفيروسات وبرامج التجسس وبرامج الفدية والتهديدات عبر الإنترنت.

يشمل Avira Free Security أدوات متعددة لتحسين الأمان والخصوصية، مثل حماية المتصفح وجدار الحماية ومانع البريد العشوائي وأدوات تنظيف الجهاز لتحسين أداء الكمبيوتر، كما يتضمن أيضًا أدوات لتحليل الشبكة المنزلية ومنع الاختراقات والهجمات على الشبكة.

الإيجابيات

درجات اختبار مختبرية ممتازة بشكل عام.

الميزات تتجاوز مكافحة الفيروسات الأساسية بكثير.

يتضمن VPN ومدير كلمات مرور.

مجاني.

السلبيات

العديد من الميزات تتطلب الدفع من أجل الوظائف الكاملة.

قيود جدية على عرض النطاق لـ VPN.

درجات منخفضة في بعض الاختبارات العملية.

برنامج Microsoft Defender Antivirus: أفضل لعشاق نظام التشغيل Windows

Microsoft Defender Antivirus هو برنامج مكافحة فيروسات مدمج في نظام التشغيل Windows والذي يقوم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل تلقائي إذا لم يكن لديك برنامج مكافحة فيروسات آخر، يتولى Defender مهمة حماية جهازك من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة والتهديدات الأمنية الأخرى.

على الرغم من أن Defender يحصل على تقييمات جيدة في بعض اختبارات المختبرات، إلا أنه يتلقى تقييمات منخفضة في اختبارات أخرى، كما أنه لا يوفر حماية كاملة ضد المواقع الاحتيالية والخبيثة إلا في متصفح Edge الخاص بمايكروسوفت.

بمجرد تثبيت برنامج مكافحة فيروسات آخر، ينحسر Defender إلى الخلفية ويترك الحماية للبرنامج الآخر، رغم أنه يعتبر برنامجًا جيدًا للحماية الأساسية، إلا أن البعض قد يفضل استخدام برامج مكافحة فيروسات أخرى تقدم ميزات أفضل.

متى يناسبك البرنامج؟

إذا كنت تفضل الحلول البسيطة والتلقائية دون الحاجة إلى التدخل اليدوي في برامج مكافحة الفيروسات، فقد تجد Microsoft Defender Antivirus هو الخيار المناسب لك، هذا البرنامج يأتي مدمجًا مع أنظمة التشغيل Windows 10 و Windows 11، مما يعني أنه يكون متاحًا بشكل افتراضي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الحديثة.

تمتلك Microsoft Defender Antivirus واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتقدم حماية فعّالة ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية، يتميز البرنامج بتحديثات تلقائية وخلفية دورية، مما يعني أنك ستكون دائمًا محميًا بأحدث التقنيات والتوقيعات.

الإيجابيات

مدمج في Windows.

بعض الدرجات الجيدة في اختبارات المختبرات.

درجة جيدة جدًا في الحماية من البرمجيات الخبيثة في الاختبارات العملية.

دائمًا متوفر إذا لم يكن هناك برنامج مكافحة فيروسات آخر.

السلبيات

درجة منخفضة في اكتشاف التصيد.

يحمي SmartScreen Filter فقط متصفحات Microsoft.

جدولة الفحص محدودة.

الحماية المحدودة ضد الفدية.

لماذا يفضل البعض استخدام برامج مكافحة فيروسات مدفوعة بدلاً من النسخ المجانية؟

السبب الرئيسي هو أن البرامج المدفوعة توفر ميزات إضافية وحماية أفضل، خاصةً للأعمال التجارية، بالنسبة للاستخدام الشخصي، تقدم النسخ المدفوعة غالبًا حماية أكثر شمولًا، مثل الحماية ضد المواقع الخبيثة والاحتيالية هذه الميزات غالبًا ما تكون غير متوفرة في النسخ المجانية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم النسخ المدفوعة دعمًا فنيًا أفضل، مما يعني أنه عندما تحتاج إلى مساعدة إضافية، فستحصل على دعم سريع وفعال، في المقابل، النسخ المجانية غالبًا ما تكون محدودة في الدعم الفني.

برامج مكافحة الفيروسات المدفوعة توفر ميزات إضافية مثل حماية ضد التهديدات الأكثر تطورًا مثل الفدية والتصيد الاحتيالي، وكذلك القدرة على تخصيص الإعدادات وإجراء فحوصات مخصصة، بعض البرامج المدفوعة توفر أيضًا حماية للملفات الحساسة والبيانات الشخصية عبر تشفيرها، وميزات إضافية مثل جدار حماية وتحكم أعمق في التطبيقات والاتصالات غير الآمنة.

كما توفر البرامج المدفوعة دعمًا فنيًا متميزًا، بما في ذلك دعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة، مما يساعد المستخدمين على حل المشاكل بسرعة وفعالية.

نتائج اختبارات برامج الحماية من الفايروسات

يقوم الباحثون في مختبرات مكافحة الفيروسات بإجراء اختبارات شاملة لبرامج مكافحة الفيروسات لتقييم كفاءتها وفعاليتها في حماية الأجهزة من الهجمات الضارة، يشمل هذا الاختبار تعريض البرامج لمجموعة متنوعة من الفيروسات والتهديدات الأخرى، ومن ثم تحليل استجابتها وقدرتها على التعرف والتعامل مع هذه التهديدات.

تقوم المختبرات بنشر تقارير دورية توضح نتائج اختباراتها وتصنيفات البرامج المختلفة حسب أدائها وكفاءتها في حماية الأجهزة، هذه التقارير توفر للمستخدمين معلومات مفصلة حول أداء البرامج المختلفة وتساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أي برنامج يجب استخدامه.

النسخ المدفوعة من برامج مكافحة الفيروسات غالبًا ما توفر ميزات إضافية مثل حماية ضد التهديدات الجديدة والمتقدمة، والتحديثات المستمرة، والدعم الفني المتخصص، بينما قد تكون النسخ المجانية محدودة في بعض الأحيان بالميزات المتقدمة والدعم، تقوم تقريبًا كل برامج مكافحة الفيروسات بفحص الملفات عند الوصول للتأكد من عدم قدرة البرامج الضارة على التشغيل، ويقوم أيضًا بفحص النظام بأكمله عند الطلب أو على جدول تقوم بتحديده.

بمجرد الانتهاء من التنظيف والجدولة، فإن حجب الوصول إلى عناوين URL التي تستضيف البرامج الضارة هو طريقة جيدة أخرى لتجنب المشكلات، تمتد العديد من هذه الميزات لتوجيه المستخدمين بعيدًا عن المواقع الاحتيالية ومواقع التصيد التي تحاول سرقة بيانات تسجيل الدخول للمواقع المالية والمواقع الحساسة الأخرى، يقوم بعضها بتقييم الروابط في نتائج البحث، ويُحذّر من الروابط الخطيرة أو غير القانونية.

يعتبر الكشف عن مدى أمان البرامج، ميزة موجودة في بعض برامج مكافحة الفيروسات، سيف ذو حدين، من ناحية، يمكنه اكتشاف البرامج الضارة التي لم يسبق رؤيتها من قبل، من ناحية أخرى، إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح، فقد يربك المستخدم برسائل حول البرامج غير المؤذية بشكل كامل.

يجب على أي برنامج مكافحة فيروسات القضاء على برامج التجسس إلى جانب أنواع أخرى من البرامج الضارة، ولكن يتضمن بعضها ميزات مصممة خصيصًا لحماية البرامج من التجسس، تظهر الميزات مثل التشفير لحماية بياناتك الحساسة والتحكم في كاميرا الويب لمنع التجسس عن بعد في الإصدارات المدفوعة، وليس في الإصدارات المجانية، ولكن تتضمن بعض الإصدارات المجانية ميزات مثل لوحة مفاتيح بسيطة على الشاشة لمنع برامج التسجيل للمفاتيح.

برامج مكافحة الفيروسات تقوم بالعديد من المهام لحماية جهازك ومعلوماتك، تقوم بفحص الملفات عندما تحاول الوصول إلى جهازك للتأكد من أنها آمنة للاستخدام، وتقوم أيضًا بفحص النظام بأكمله بشكل دوري، وبعد التنظيف والجدولة، تحجب البرامج الضارة جميع الوصول إلى الروابط التي تحتوي على برامج ضارة، وتحذرك من المواقع الاحتيالية والصفحات التي تحاول سرقة معلوماتك الحساسة.

ما الذي لم يتم ذكره في المقال؟

يتمثل الفرق بين الحماية المجانية والمدفوعة في القدرة على توفير مجموعة متكاملة من الميزات والخدمات لتلبية احتياجات مختلفة المستخدمين؛ حيث انه بينما تقدم النسخ المدفوعة من برامج مكافحة الفيروسات ميزات إضافية مثل حماية الهوية، وحماية البيانات الحساسة، وجدران الحماية النشطة، وغيرها، تقدم النسخ المجانية عادة مجموعة محدودة من الميزات.

علاوة على ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن بعض البرامج المجانية قد تأتي بعضويات تجريبية لفترة محددة فقط، بعد انتهاء هذه الفترة ستحتاج إلى الاشتراك في النسخة المدفوعة للاستمرار في الحصول على الحماية الكاملة، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بعض البرامج المدفوعة تقدم خدمات الدعم الفني على مدار الساعة، مما يعزز الثقة في الحماية المقدمة.

بالنهاية، يعتمد الاختيار بين استخدام برنامج مكافحة فيروسات مجاني أو مدفوع على احتياجات وميزانيتك الخاصة، إذا كنت تبحث عن حماية أساسية للاستخدام الشخصي، فقد يكون الخيار المجاني كافيًا، لكن إذا كنت تدير عملًا أو تحتاج إلى حماية متقدمة للبيانات والأنظمة، فقد يكون من الأفضل الاستثمار في النسخة المدفوعة التي توفر ميزات متقدمة ودعم فني متواصل.

في عالم البرمجيات الحرة لمكافحة الفيروسات، يظهر Avast One Essential ليحل محل Avast Free Antivirus كأداة لمكافحة الفيروسات المجانية، فيبرز Avast One Essential في تقارير المختبرات الأربعة التي نتابعها، حيث تظهر درجاته بشكل مثالي عمومًا،

ويتميز بمجموعة واسعة من الميزات، من جانب آخر، يستفيد AVG Antivirus Free من نفس نظام مكافحة الفيروسات الذي يستخدمه Avast، ويوفر أيضًا مجموعة مميزة من الميزات الخاصة به.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك بعض النقود في ميزانيتك لتخصيصها للأمان، فإن البرامج المكافحة المدفوعة تقدم عادة مزيدًا من الخيارات والحماية المتقدمة، ومع ذلك، إذا كانت ميزانيتك محدودة، فقم بتجربة بعض هذه الأدوات المجانية المتاحة وانظر إلى أيها يناسب احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية بشكل أفضل.