هاتف HONOR X8b أول هاتف بسعة 512GB ومقاوم للكسر في فئته يُطلق في مصر

هاتف HONOR X8b أول هاتف بسعة 512GB في فئته يُطلق في مصر، شركة Honor التي اعتدنا أن نراها مع huawei في زمن قد فات، الآن نراها تحاول التربع على عرش سوق الهواتف في مصر بل وفي العالم، أطلقت مؤخرًا هاتف Honor x9b أول هاتف مقاوم للكسر، والآن نتحدث عن أول هاتف يأتي بمساحة 512 ومع شهادة SGS لمقاومة السقوط في فئته السعرية، أثبتت Honor جدارتها على أن تقوم بنفسها منذ أن انفصلت عن هواوي وأتت بخدمات جوجل متكاملة، والآن سنتحدث عن الهاتف الطفرة في فئته هاتف HONOR X8b الذي سيتم إطلاقه قريبًا في الأسواق المصرية.

إطلاق هاتف HONOR X8b في مصر

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أعلنت شركة Honor Egypt مؤخرًا في منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي عن اقتراب اجتياح هاتفها الجديد X8b في الأسواق المصرية، مع الإهتمام الكبير للدعاية للهاتف المميز في فئته، الذي يأتي بسعة تخزينية ضخمة والتي لم نعتاد على رؤيتها في فئته السعرية، فماذا عن هذا الهاتف؟ ما هي مواصفاته وما هي أبرز المميزات التي يمكن أن نتحدث عنها؟ سنرى تاليًا ما الذي يأتي به هذا الجهاز.

مواصفات هاتف Honor X8b

أتى الهاتف بمواصفات جامعة لكل ما يمكنك احتياجه في هاتف ذكي، فقد أتى بمعالج Snapdragon 680 والذي يأتي بمعمارية 6 نانو، وهذا المعالج قد شهدناه كثيرًا في هواتف الفئة المتوسطة والذي أثبت جدارته لأن يكون معالج مناسب للاستخدام اليومي العام، وكاميرا ثلاثية مع 108 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية، و50 ميجابيكسل للكاميرا الأمامية والتي أتت بميزة كنا نفتقدها في الهواتف الذكية منذ وقتٍ طويل وهي الفلاش الأمامي

ونأتي مع أبرز مميزاته، ألا وهي الشاشة والمساحة التخزينية؛ فقد أتى الهاتف بشاشة Amoled مع 2000 شمعة! مع تعتيم 3240 هرتز للحفاظ على العين! ومساحة تخزينية 512 مع 8 جيجارام قابلة للزيادة بخاصية ram turbo الخاصة بهواتف هونر، مع بطارية 4500 وسرعة شحن سريع 35 واط.

أتى بثلاثة ألوان: الأخضر(بخامات من الجلد النباتي)/ الأسود/ والفضي.

أبرز مميزات هاتف HonorX8b

لاحظنا مؤخرًا أن هونر قد اتخذت مسارًا مختلفة لإبهار المستخدمين مع التركيز مع احتياجاتهم الكبرى، مساحة ضخمة، وشاشة مقاومة للكسر! فما أتى به هذا الهاتف على غرار هاتف X9b هو شهادة SGS (5 stars) لمقاومة السقوط من على ارتفاع 1.5 متر، والتي أثبتت جدارتها ومصداقيتها في هاتف Honor X9b.

كما أن الشركة قد قالت أن الهاتف يحتفظ بكفاءة البطارية حتى 3 سنوات، ثم تبدأ في الهبوط 20% فقط ليتبقى لك 80% من كفاءة البطارية! والذي ليس برقمٍ قليل، وهو معروف بأية حالٍ مدى جدارة البطاريات في هواتف هونر وهواوي.

سعر هاتف Honor X8b في مصر

حتى هذا الوقت لم نعرف تحديدًا التسعير المحدد للهاتف في مصر، إلا أنه تم تسعيره في السعودية بـ 800 ريال سعودي، والذي يتوقع أن يأتي في مصر في حدود 15 ألف جنيه مصري قد تزيد أو تقل.