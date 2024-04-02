تحميل فيديو من فيسبوك بأكثر من 5 طرق

تحميل فيديو من فيسبوك أصبح أمرًا مرغوبًا من قبل الكثيرين، سواء للاحتفاظ بها للمشاهدة في وقت لاحق أو لتفادي الاعتماد على الاتصال بالإنترنت، ومع التطورات التكنولوجية، أصبح من السهل جدًا تنزيل مقاطع الفيديو من فيسبوك دون الحاجة إلى برامج خاصة.

ففي بعض الأحيان، يرغب المستخدمون في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، سواء لأسباب شخصية أو للحفاظ على صحتهم النفسية، ومع ذلك، قد يكون من الصعب عليهم ترك الفيديوهات التي يحتاجون إليها على فيسبوك فقط، لذا، يبحث العديد منهم عن طرق لتحميل هذه الفيديوهات بسهولة وبجودة عالية للاحتفاظ بها على أجهزتهم الشخصية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت أو الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي.

كيفية تحميل فيديو من فيسبوك بعدة طرق

مع التطورات التكنولوجية، أصبح هناك طرق متعددة وسهلة لتحميل فيديو من فيسبوك دون الحاجة إلى استخدام برامج معقدة أو تطبيقات خاصة، من خلال بضع خطوات بسيطة، يمكنك تنزيل الفيديوهات بجودة عالية والاحتفاظ بها للاستمتاع بها في أي وقت تشاء، بغض النظر عن اتصالك بالإنترنت أو وجودك على فيسبوك، اقرأ ما يلي لتختار أسهل طريقة لتنزيل الفيديو من الفيس بوك بالنسبة لك.

باستخدام موقع FDOWN:

يمكنك بسهولة تحميل فيديو من الفيس بوك بخطوة بسيطة ومفيدة لمن يرغبون في الاحتفاظ بمحتوى فيديوهاتهم بسهولة وبجودة عالية، فيوفر لك موقع FDOWN خدمة مجانية وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين تحميل فيديو من فيسبوك مباشرةً إلى أجهزتهم، دون الحاجة إلى تثبيت أو تشغيل برامج إضافية.

عند استخدام موقع FDOWN، يمكنك ببساطة فتح حسابك على فيسبوك ونسخ رابط الفيديو الذي ترغب في تنزيله، ثم التوجه إلى موقع FDOWN حيث يُمكنك لصق رابط الفيديو في مربع البحث المخصص، بعد ذلك، يمكنك اختيار جودة الفيديو المفضلة لديك من بين الجودات المتاحة، ومن ثم الضغط على زر التحميل حتى تتمكن من تحميل فيديو من فيسبوك.

ما يميز موقع FDOWN هو توفيره لمجموعة متنوعة من الجودات، بما في ذلك الجودة العادية، والمتوسطة، وعالية الدقة، بالإضافة إلى إمكانية إصلاح ومعالجة الصوت أثناء تنزيل الفيديو، وكل هذه الخدمات متاحة بشكل مجاني وبدون أي تكلفة إضافية حيث تعتبر هذه الطريقة أسهل طريقة لتنزيل الفيديو من الفيس بوك.

باستخدام موقع FDownloader:

تحميل فيديو من الفيس بوك بدون استخدام برامج عبر FDownloader يعد طريقة بسيطة وفعّالة يمكن لأي شخص الاستفادة منها بسهولة، سواء كان يستخدم الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي، حيث يتيح لك موقع FDownloader الوصول إلى أداة مجانية عبر المتصفح تمكّنك من تنزيل فيديوهات فيس بجودات متعددة من خلال عدة خطوات بسيطة ومباشرة.

أولاً، يجب عليك فتح حسابك على فيسبوك والانتقال إلى الفيديو الذي ترغب في تنزيله، ثم قم بنسخ رابط الفيديو من شريط العنوان، بعد ذلك، افتح موقع FDownloader عبر المتصفح الخاص بك وقم بلصق رابط الفيديو في مربع البحث المخصص.

بعد لصق الرابط، يمكنك اختيار جودة وصيغة الفيديو التي تفضلها، حيث يوفر FDownloader خيارات متعددة لتلبية احتياجاتك، وبمجرد اختيار الجودة المناسبة، اضغط على زر التحميل لبدء عملية تحميل فيديو فيسبوك.

باكتمال هذه الخطوات، سيتم تنزيل فيديوهات فيس بوك مباشرةً إلى جهازك بالجودة والصيغة التي اخترتها، دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج إضافية أو استخدام خدمات خارجية، هذه العملية تتيح لك الاحتفاظ بمحتوى الفيديو المفضل لديك بسهولة ويسر وبدون مجهود كبير ولا ضياع الجودة عند تحميل فيديوهات فيسبوك.

باستخدام موقع F2mp:

موقع F2mp يعتبر واحدًا من أفضل الخيارات عندما يتعلق الأمر بتحميل فيديو من فيسبوك بكل سهولة، فهو يتيح لك القدرة على حفظ مقاطع الفيديو المفضلة لديك دون الحاجة إلى تثبيت أو تشغيل برامج إضافية، ولا يتطلب منك أي تسجيل أو إنشاء حساب على الموقع.

ببضع خطوات بسيطة، يمكنك الاحتفاظ بمقاطع الفيديو التي ترغب في مشاهدتها مرارًا وتكرارًا، والتمتع بها في أي وقت تشاء، سواء كنت تستخدم الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، لا داعي للقلق بعد الآن بشأن فقدان الفيديوهات المفضلة لديك، فباستخدام F2mp، يمكنك الاعتماد على الخدمة لحفظ والوصول إلى مقاطع الفيديو بكل سهولة عن طريق إتباعك للخطوات الآتية:

قم بالانتقال إلى منشور الفيديو على فيسبوك وانسخ رابط الفيديو من شريط العنوان. افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع F2mp الرسمي. الصق رابط الفيديو في مربع البحث المخصص على موقع F2mp، ثم حدد الجودة التي ترغب في تنزيل الفيديو بها. بمجرد اختيار الجودة المناسبة، اضغط على زر التنزيل لبدء عملية تحميل فيديو من فيسبوك.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن تحميل فيديو من الفيسبوك بكل سهولة، والوصول إليه في أي وقت تشاء.

باستخدام موقع Getfvid:

تحميل فيديو من فيسبوك باستخدام Getfvid يعد عملية بسيطة وفعّالة تتيح لك تحويل مقاطع الفيديو على فيسبوك إلى ملفات MP4 أو MP3 قابلة للتنزيل مباشرة إلى جهازك، سواء كان كمبيوتر أو هاتفًا ذكيًا، هذه هي الخطوات التي يمكنك اتباعها لاستخدام موقع Getfvid:

انتقل إلى حسابك على فيسبوك وابحث عن الفيديو الذي ترغب في تنزيله. انسخ رابط الفيديو من شريط العنوان في المتصفح. قم بزيارة موقع Getfvid. الصق رابط الفيديو في مربع البحث المخصص على موقع Getfvid. بمجرد العثور على الفيديو، ستظهر خيارات التنزيل المتاحة. اضغط على تحميل حتى تتمكن من تحميل فيديو من فيسبوك إلى جهازك. سيتم تنزيل الفيديو بصيغة MP4 ويمكنك اختيار الجودة بعدها أو تحويله إلى MP3 للاستماع، حيث يمكنك من بعدها مشاهدته أو الاستماع إليه في أي وقت تشاء دون الحاجة إلى فتح حساب فيسبوك الخاص بك أو الاتصال بالإنترنت.

باستخدام Getfvid، يمكنك بسهولة الاحتفاظ بمقاطع الفيديو المفضلة لديك من فيسبوك ومشاهدتها في أي وقت دون عناء.

باستخدام موقع savefrom.net:

من خلال الخطوات الآتية يمكنك تحميل فيديو من فيسبوك بسهولة والاحتفاظ به لتستطيع الوصول له في وقت آخر باستخدام موقع Savefrom.net:

ابدأ بفتح الفيديو الذي ترغب في تنزيله على فيس بوك. بمجرد فتح الفيديو، انسخ عنوان الرابط URL للفيديو. قم بفتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع savefrom.net عن طريق فتح علامة تبويب جديدة. قم بلصق عنوان الفيديو الذي نسخته سابقًا في حقل البحث الموجود على صفحة savefrom.net، ثم اضغط على زر تحميل. بمجرد النقر على زر التنزيل، ستظهر لك الخيارات المتاحة لدقة الفيديو والصيغ المختلفة، اختر الخيار الذي يناسبك، ثم اضغط على زر تحميل مرة أخرى. بمجرد اختيار الدقة والصيغة المناسبة، سيبدأ التحميل تلقائيًا، وبعد اكتمال التحميل، يمكنك الاستمتاع بمقطع الفيديو على جهازك دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تحميل الفيديو من الفيس بوك والاحتفاظ به على جهازك لمشاهدته في أي وقت تريده.

تحميل بدون مواقع

يمكنك تحميل فيديو من فيسبوك بسهولة دون الحاجة إلى استخدام برامج أو أدوات عبر خدعة بسيطة لا يعرفها الكثيرون، فهذه الطريقة ستساعدك على تنزيل فيديو من فيسبوك بسهولة وإليك الخطوات:

ابحث عن الفيديو الذي تريد تنزيله على فيسبوك. انقر على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى الفيديو، ثم انسخ رابط الفيديو. افتح رابط الفيديو في علامة تبويب جديدة في متصفحك. استبدل “www” في العنوان بكلمة “mbasic”.

سيتم تحويلك إلى إصدار فيسبوك المخصص للهواتف القديمة. انقر على زر تشغيل الفيديو ليتم فتحه في علامة تبويب جديدة. انقر بزر الماوس الأيمن على الفيديو المفتوح لتظهر قائمة الخيارات، ثم اختر Save Video as.



في الختام، يتبقى أن نؤكد على أن هذه الطرق البسيطة والسهلة لتحميل فيديو من فيس بوك تعتبر خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ بمحتوى الفيديو المفضل لديهم على أجهزتهم، فبفضل هذه الطرق والأدوات، يمكنك الآن الوصول إلى تحميل فيديو من فيسبوك بطريقة سريعة وسهلة، دون الحاجة إلى الاعتماد على برامج خارجية أو البحث عن أدوات عبر الإنترنت.

كما يمكن لهذه الطرق المبتكرة توفير الوقت والجهد لديك، حيث لا تتطلب إعدادات معقدة أو مهارات فنية متقدمة، ببساطة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات المذكورة والتمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك في أي وقت تشاء، لذا، يمكنك الآن أن تستمتع بتحميل فيديو من فيسبوك بكل سهولة ويسر، والاستفادة منه والعودة إليه في أي وقت تريد.

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