شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التزامًا بالقواعد الأوروبية.. أبل تسمح لتطبيقات الموسيقى بالشراء من خارج متاجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن إجراءات لتسهيل قيام تطبيقات بث الموسيقى على متجر التطبيقات الخاص بها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بإبلاغ المستخدمين بطرق أخرى لشراء الخدمات الرقمية، حيث تتطلع إلى الامتثال لتفويض الاتحاد الأوروبي، وفقاً لموقع gadgets360.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.84 مليار يورو على شركة تصنيع iPhone لإحباط المنافسة من منافسي بث الموسيقى عبر القيود المفروضة على متجر التطبيقات الخاص بها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في مارس إن القيود التي فرضتها شركة أبل تشكل ظروفاً تجارية غير عادلة، وإنها يجب أن تتوقف عن مثل هذا السلوك.

وبعد شكوى قدمتها خدمة البث السويدية Spotify عام 2019، اتهمت المفوضية شركة Apple العام الماضي بمنع الشركة السويدية وآخرين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الدفع خارج متجر التطبيقات الخاص بها.

قالت شركة Apple إنها ستسمح لمطوري تطبيقات بث الموسيقى بدعوة المستخدمين لتقديم عنوان بريدهم الإلكتروني لإرسال رابط إلى موقع المطور لشراء محتوى أو خدمات الموسيقى الرقمية، ولإبلاغهم بمكان وكيفية شراء العناصر بالإضافة إلى السعر.

وقالت الشركة إن هذا الإعلان يوفر مرونة "أكثر" لتطبيقات خدمة بث الموسيقى، بما في ذلك Spotify، الذي يمتلك 56% من حصة السوق الأوروبية.

ومع ذلك، قالت شركة أبل إن قرار المفوضية لا يتناول قدرتها على فرض عمولة مقابل جميع الأدوات والتقنيات والخدمات المستمرة التي تقدمها.