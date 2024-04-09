طريقة الاستعلام عن فواتير STC برقم الهوية

وفرت شركة الإتصالات السعودية STC مؤخرًا لمستخدميها خدمة الاستعلام عن الفواتير الخاصة بهم باستخدام رقم الهوية، وذلك بدلًا من الحاجة إلى زيارة الفروع بشكل مستمر، بحيث يمكنهم توفير وقتهم وجهدهم وإجراء الاستعلام بشكل أسرع، وفي هذا المقال، سنستعرض الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من تلك الخدمة.

الاستعلام برقم الهوية على فواتير STC

رقم الهوية في السعودية من النقاط المميزة جدًا والتي يمكن استغلالها للحصول على الكثير من الخدمات، أحد هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن الفواتير والرصيد في الشركات المختلفة كشركة STC التي تقدم خدمات مختلفة عن طريق رقم الهوية فقط، ميزة الاستعلام عن طريق رقم الهوية ستُسهل عليك الكثير من العمليات التي تقوم بها مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

مميزات خدمة الاستعلام برقم الهوية:

تساعد على حماية البيئة، فيمكن للمستخدم أن يقوم بالاستعلام دون الحاجة إلى أي أوراق. يمكن لجميع عملاء شركة الإتصالات السعودية أن يستفيدوا من تلك الخدمة، لذلك فهي مناسبة للجميع. بدلًا من الاحتفاظ بالفواتير وصعوبة إيجادها عند البحث عنها بعد ذلك، يمكن للمستخدم أن يحتفظ بالفاتورة على هاتفه ويجدها بسهولة بعد ذلك.

كيفية استخدام خدمة الاستعلام:

يمكنك الدخول إلى موقع شركة الإتصالات السعودية ومن خلاله يمكنك إدخال رقم الهوية والاستعلام عن الفواتير الخاصة بك.

يمكنك الاتصال بخدمة العملاء حتى تتلقى مساعدة من الفريق في الاستعلام عن فواتيرك.

باستخدام تطبيق mystc يمكنك الاستعلام عن الفواتير بشكل سريع.

في حالة رغبتك في زيارة فرع من الفروع القريبة منك، فيمكنك معرفة فترات العمل والذهاب للاستعلام خلالها.

فمن خلال الطرق السابقة، يمكنك الآن الاستفادة من تجربة أسهل لك في الاستعلام عن الفواتير.

الاستعلام عن فواتير STC من خلال الموقع الرسمي:

باتباع الخطوات الآتية، يمكنك الاستعلام عن فواتير STC إلكترونيًا من خلال الاعتماد على الموقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية STC من خلال اتباع هذا الرابط. في أعلى يسار الصفحة الرئيسية ستجد خيار my stc متاحًا أمامك، قم بالضغط عليه حتى تبدأ في التسجيل على الموقع. يتطلب تسجيلك على الموقع كتابة رقم stc الخاص بك والبريد الإلكتروني ورقم الهوية واسم المستخدم، وكذلك الموافقة على الشروط والأحكام، قم بإدراج تلك البيانات للانتقال للخطوة التالية. سيصلك بعدها على هاتفك رسالة تحمل الرقم السري الذي ستقوم باستخدامه في التسجيل. قم بعدها بالدخول إلى الحساب الخاص بك عن طريق استخدام الرقم السري الذي كنت قد استلمته، واسم المستخدم الذي حددته مسبقًا. يمكنك بعدها البدء في استعراض الفواتير، فيمكنك معرفة الفواتير السابقة لمدة تصل إلى 6 أشهر. إذا أردت سداد الفواتير إلكترونيًا فيمكنك استخدام البطاقة الائتمانية بإدخال رقمها ثم الضغط على “ادفع الآن” وستتم عملية دفع الفاتورة بعدها.

الاستعلام عن الفواتير من خلال تطبيق ماس اس تي سي

يمكنك اتباع الخطوات الآتية حتى تقوم بالاستعلام عن فواتير الاتصالات السعودية عن طريق تطبيق ماس اس تي سي:

قم بتنزيل تطبيق ماي استي سي وسجل دخولك إلى حسابك باستخدام الاسم والرقم السري. بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على خيار “حساب” واختر النوع الذي ترغب به. اضغط على خيار “فواتير”، ومن خلاله ستظهر لك قائمة بفواتيرك، وتستطيع الاحتفاظ بها على هاتفك بسهولة. إذا أردت نسخة ورقية من الفاتورة فيمكنك طباعتها، أو الاحتفاظ بها على الهاتف والعودة إليها في أي وقت.

وتستطيع تنزيل التطبيق لنظام أندرويد من خلال هذا الرابط، ولنظام iOS من خلال هذا الرابط.

الاستعلام فواتير الاتصالات السعودية من خلال فروع الشركة

في حالة رغبتك في زيارة فرع من فروع شركة الاتصالات السعودية والاستعلام عن الفواتير من خلالها، فيمكنك البحث عن أقرب فرع للشركة بالنسبة لك والذهاب إليه في مواعيد العمل الموضحة فيما يلي:

الفترة الصباحية من يوم الأحد للخميس تبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً.

تبدأ الفترة المسائية من الساعة 4 مساءًا حتى الساعة 9:30 مساءً.

تبدأ مواعيد العمل في يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً وتنتهي الساعة 10 مساءً.

الاستعلام عن الفواتير بالاتصال بخدمة العملاء

في حالة عدم الرغبة في استخدام الإنترنت أو التطبيقات، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء للاستعلام عن فواتير الاتصالات السعودية برقم الهوية من خلال الخيارات الآتية:

تستطيع الاتصال برقم الخدمة المخصص من الشركة وهو 900، والتحدث مع ممثل خدمة العملاء من أجل الاستعلام عن الفواتير.

إن كنت تتصل من أي مكان داخل المملكة فيمكنك استخدام رقم 0114555555 للوصول إلى خدمة العملاء.

في حالة اتصالك من خارج المملكة فيمكنك استخدام هذا الرقم +966114555555.

باستخدام الخيار الذي يتناسب معك من الخيارات السابقة، يمكنك التواصل مباشرة مع ممثلي خدمة العملاء والاستعلام عن فواتيرك.

كما يمكنك أيضًا اختيار باقة من باقات سوا التي توفرها شركة الاتصالات السعودية STC فيما يناسب ميزانيتك، فتقدم لك الشركة إمكانيات اختيار باقة من باقات سوا مسبقة الدفع، أو باقة من باقات سوا مكالمات ونت، ويمكنك من خلال ما يلي معرفة تفاصيل باقات stc والعروض التي تقدمها الشركة واختيار ما يناسبك منها.

باقات سوا: خيارات متنوعة تلبي احتياجاتك

يمكنك اختيار باقة من الباقات الآتية لتستخدمها على رقم اس تي سي الخاص بك، فكما سبق وذكرنا، توفر الشركة باقات سوا مكالمات ونت وكذلك باقات سوا مسبقة الدفع، ويمكنك متابعة عروض stc بشكل مستمر من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال تطبيق MYSTC.

أنواع باقات سوا:

باقات سوا العادية: تبدأ من 22.5 ريال شهريًا وتوفر إنترنت ورسائل ودقائق محلية.

باقات كويك نت: تبدأ من 30 ريال شهريًا.

باقات مضافة: تبدأ من 15 ريال وتوفر إنترنت أو دقائق أو رسائل إضافية.

باقات سوا بلس: تبدأ من 74.75 ريال شهريًا وتوفر إنترنت ورسائل ودقائق محلية ودولية واشتراكات مجانية في تطبيقات الترفيه.

كيف تختار باقة سوا المناسبة لك:

قم بتحديد احتياجاتك من الرسائل والدقائق والإنترنت.

قارن بين الأسعار وعروض stc المختلفة.

تأكد من تغطية الشبكة بشكل جيد في منطقتك.

اختر باقة من باقات stc تناسب ميزانيتك.