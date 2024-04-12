شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيظل المطورون بحاجة إلى تعلم لغات البرمجة فى عصر الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت كمطور برامج، تريد معرفة لغات البرمجة الأكثر شيوعًا أو الأعلى أجرًا في الصناعة في الوقت الحالي، فهناك دائمًا تدفق مستمر من الاستطلاعات والتقارير لإعلامك بذلك، وعادةً ما توصي النصائح المهنية للمطورين بأن التعلم المستمر أثناء العمل أمر ضروري.

ولكن إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على إنتاج التعليمات البرمجية من خلال عدد قليل من المطالبات الواضحة، فهل أصبح تعلم لغات البرمجة زائداً عن الحاجة؟

من المؤكد أن الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang يعتقد أن الأجيال القادمة لن تحتاج إلى تعلم لغات البرمجة على الإطلاق. "إن مهمتنا هي إنشاء تكنولوجيا حاسوبية بحيث لا يضطر أحد إلى البرمجة ولغة البرمجة هي الإنسان، وقال في القمة العالمية للحكومات في دبي: “لقد أصبح الجميع في العالم الآن مبرمجين”. "لأول مرة يمكنك أن تتخيل أن كل فرد في شركتك هو متخصص في التكنولوجيا."

وهذا المستقبل الذي يتصوره هوانج يتم مساعدته من خلال انتشار الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية إلى جانب الذكاء الإصطناعي، والتي لا يتم استخدامها من قبل غير المطورين فقط.

وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة Forrester أن 87% من مطوري المؤسسات يستخدمون منصات تطوير ذات تعليمات برمجية منخفضة، مما يؤدي إلى نمو كبير متوقع في هذا السوق.

لكن توقعات هوانج لمستقبل خالٍ من البرمجة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كما من المفيد لشركة Nvidia الحفاظ على تشغيل آلة الضجيج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بأقصى طاقتها، لكن البرمجة استمرت عبر عقود من تقنيات الأتمتة، حيث كانت مولدات الأكواد قيد التطوير بقدر ما كانت علوم الكمبيوتر نفسها قيد التطوير.