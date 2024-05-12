تطبيقات هواتف سامسونج التي يمكنك حذفها لتوفير المساحة

يواجه الكثير من مستخدمين هواتف سامسونج مشكلة امتلاء المساحة مما يؤثر بالسلب علي أداء الهاتف، احد اسباب هذه المشكلة هو تطبيقات هواتف سامسونج المثبتة والتي لا تمتلك اي فائدة تذكر، بحذف هذه التطبيقات سيتم توفير مساحة كبيرة وجعل أداء هاتفك افضل بكثير، هذا لا يعني ان جميع تطبيقات سامسونج لا فائدة منها، فهناك العديد من التطبيقات المفيدة التي لا غني عنها، في ذهاب المقال سوف نتعرف علي النوعين من التطبيقات حتي يتسنى لك معرفة ما هي التطبيقات التي يجب عليك حذفها لتوفير مساحة أكبر.

تطبيقات هواتف سامسونج المفيدة

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بالتأكيد ليست جميع التطبيقات غير مفيدة ويجب حذفها، يوجد الكثير من التطبيقات الخاصة بسامسونج ليست فقط مفيدة بل أيضًا ضرورية ويتم استخدامها بشكل يومي، هذه التطبيقات يمكنك بالتأكيد استبدالها بتطبيقات أخري لذلك سنتعرف أولًا علي هذه التطبيقات وفائدة كل منها:

1- تطبيق Samsung Internet

هذا التطبيق هو عبارة عن المتصفح الخاص بشركة سامسونج للهواتف الذكية، يمكن اعتباره من أحد افضل المتصفحات للهواتف، بل انه قد يتفوق علي الكثير من المتصفحات الشهيرة مثل متصفح جوجل كروم وفايرفوكس وغيرهم، فهو يوفر نسبة عالية من الأمان ويمكن تخصيص إعداداته بسهولة مما يجعله منافسًا قويًا لباقي المتصفحات، لذلك ينصح بالإبقاء علي هذا التطبيق في هاتفك حيث يكون مثبت بشكل أساسي عند شراءك للهاتف، واذا لم يكن مثبتًا ورغبت في تجربته فيمكنك بسهولة تحميله من متجر بلاي ستور الخاص بهواتف الأندرويد.

2- تطبيق Samsung Members

يعتبر من تطبيقات سامسونج جلاكسي، وهو عبارة عن منتدي يتشارك فيه مستخدمو هواتف سامسونج بخبراتهم واراءهم ويقدمون نصائح هامة حول استخدام الهاتف وطرق اصلاح بعض المشكلات، يعتبر هذا التطبيق هام جدًا لمستخدمي هواتف جلاكسي لما يتضمنه من معلومات هامة ومشاركات رائعة من المستخدمين، فاذا واجهتك مشكلة بالتأكيد ستجد حلول لها عند استخدامك للتطبيق.

من أحد اهم المميزات الأخرى لهذا التطبيق والتي تجعله من اهم تطبيقات هواتف سامسونج هي ميزة الفحص الشامل، حيث يمكنك عن طريق التطبيق عمل فحص كامل لهاتفك، يقوم التطبيق بفحص الشاشة والبطارية والكاميرا والسماعات ومكونات الهاتف الأخرى حتي يتم التأكد من عدم وجود مشاكل او أعطال قد تؤثر علي اداء الهاتف.

3- تطبيق Samsung Health

يعتبر تطبيق Samsung Health من أهم تطبيقات هواتف سامسونج علي الإطلاق، حيث يمكنك استغلاله في كل شيء يتعلق بصحتك، بفضل هذا التطبيق يمكنك تتبع نشاطك بشكل يومي وضمان نومك بجودة عالية، وقياس مستوى الأكسجين في دمك، وقياس تكوين جسمك، وتتبع نظامك الغذائي، والكثير من الخيارات الرائعة الأخرى، هذا التطبيق هو عبارة عن فرصة رائعة لكل من يهتم بصحته.

وكما يعد متصفح سامسونج من بين أفضل المتصفحات الخاصة بهواتف الأندرويد، فإن هذا التطبيق يعتبر أحد أفضل تطبيقات الصحة المتاحة لهواتف الأندرويد، لكن ينبغي أن تدرك أنه يتوافق فقط مع ساعات Galaxy الذكية، لذا إذا كنت تمتلك ساعة ذكية من شركة أخرى، فربما لن يكون هذا التطبيق مفيدًا بالنسبة لك.

4- تطبيق Smart Switch

تأتي هواتف سامسونج جلاكسي مع أداة استثنائية تسمى “Smart Switch”، وهي أداة مثبتة مسبقًا علي الهاتف تهدف إلى تسهيل عملية نقل جميع بياناتك من هاتفك القديم إلى الجديد بكل يسر وسرعة، فهذا التطبيق لا يقتصر فقط على نقل الصور ومقاطع الفيديو، بل يمكنه أيضًا نقل التطبيقات والمستندات وحتى جهات الاتصال، مما يجعله واحدًا من أفضل التطبيقات المتخصصة في نقل البيانات بشكل احترافي.

والجميل في “Smart Switch” هو أنه يعمل على هواتف الأندرويد والآيفون على حد سواء، بالإضافة إلى التوافق مع نظام التشغيل ويندوز أيضًا، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات، مما يجعله من أهم تطبيقات هواتف سامسونج علي الإطلاق وحتى لو لم تكن بحاجة ماسة إليه في الوقت الحالي، فإنه يعتبر أداة ضرورية ستحتاج إليها في يوم ما، لذا من الأفضل الاحتفاظ بها على جهازك دائمًا.

5- تطبيق Samsung Music

في عصر البث المباشر وتدفق المحتوى عبر الإنترنت، يفضل بعض الأشخاص تحميل المحتوى للاحتفاظ به والتمتع به في أوقات دون الحاجة للاتصال بالأنترنت، خاصة إذا كان هذا المحتوى موسيقى، إذا كنت تنتمي لهذه الفئة من المستخدمين، فإن تطبيق الموسيقى من سامسونج “Samsung Music” يجب أن يكون موجودًا على هاتفك للكثير من الأسباب.

فبالإضافة إلى المميزات الأساسية المتوقعة من التطبيق، يتمتع “Samsung Music” بمزايا استثنائية، فهو يتيح للمستخدمين إعداد “مؤقت وضع النوم”، والتنقل السلس بين الملفات الصوتية، وتخطي الفواصل الصامتة في المقاطع الصوتية، بالإضافة إلى إزالة الملفات المكررة من قوائم التشغيل والمزيد من الخصائص الفريدة، وإذا كنت من مستخدمي تطبيق Spotify فستجد في هذا التطبيق قوائم تشغيل مخصصة من Spotify أيضًا حيث يمكنك الاستماع الي Podcasts المفضلة لك، مما يجعل تجربة الاستماع للموسيقى أكثر تنوعًا ومتعة.

تطبيقات هواتف سامسونج يمكن الاستغناء عنها

يوجد بعض تطبيقات هواتف سامسونج التي يمكن الاستغناء عنها نظرًا لأن هذه التطبيقات حصرية على سامسونج فقط، كونها حصرية على سامسونج فقط يجعلك تفكر في استخدام تطبيقات غيرها ان كنت تفكر في ترك هواتف سامسونج يومًا ما، ابرز هذه التطبيقات:

1- Samsung Keyboard

لوحة مفاتيح سامسونج من أفضل لوحات المفاتيح على الإطلاق على هواتف اندرويد -ان لم تكن الأفضل كما هو رأيي- لكن هذا التطبيق حصري على هواتف سامسونج فقط، بالتالي ان فكرت في تغيير هاتفك الى أي هاتف آخر من أي شركة أخرى ستتضايق بشكل كبير، لأنك ستحتاج الى بعض الوقت من أجل ان تعتاد على أي لوحة مفاتيح أخرى.

2- Samsung Calendar

تطبيق Samsung Calendar شأنه شأن تطبيقات سامسونج، حصري لسامسونج فقط، خاصة ان تصميمه متوافق مع سامسونج، التطبيق مميز بالفعل وتصميمه جيد لكنه يحمل نفس المشكلة، انه متاح لسامسونج فقط، يدعم التطبيق الإتصال بأي خدمة أخرى تقدم Calendar لكن ان اردت الخروج خارج سامسونج فالأفضل لك استعمال تطبيق جوجل.

3- Samsung Notes

مع تجربة طويلة ظل Samsung Notes التطبيق المفضل لي في عالم تدوين الملاحظات، استعمله على التابلت وعلى الهاتف المحمول بشكل مستمر، لكن لازالت نفس المشكلة أنه متاح لسامسونج فقط ولا يمكن استعماله على أي هاتف آخر حتى مع وجود نسخ غير رسمية من التطبيق لكنها لا تدعم المزامنة الخاصة بسامسونج بالتالي يصبح لديك تطبيق مثل Google Keep او OneNote كتجربة أفضل من هذا التطبيق.

تطبيقات هواتف سامسونج الأخرى

والان سنتطرق سويًا الي تطبيقات هواتف سامسونج التي يمكنك حذفها او تعطيلها او حتي اخفائها لأنها قد تكون عديمة الفائدة او لها بدائل افضل وتأخذ مساحة علي هاتفك بدون داعي، بحذف هذه التطبيقات ستكون قد اسديت خدمة كبيرة لهاتفك لدرجة انه لو كان باستطاعته التحدث لشكرك علي ذلك!

تطبيقات هواتف سامسونج التي يمكنك حذفها

هذا النوع من تطبيقات هواتف سامسونج يمكنك حذفه اذا لما تجد فيه فائدة لك، بحذفها يمكنك حفظ المساحة علي الهاتف، من ضمن هذه التطبيقات:

Samsung Kids

DECO PIC

Health Platform

تطبيقات هواتف سامسونج التي يمكنك تعطيلها

هذا النوع من التطبيقات لا يمكن حذفه ولكن يمكنك تعطيله، فاذا لم تجد اي فائدة او خصائص تهمك في هذا النوع فيعتبر التعطيل هو الخيار الأفضل للهاتف:

AR Doodle

AR Emoji

AR Emoji Stickers

AR Emoji Editor

My Galax

Samsung Checkout

Samsung Max

Samsung Shop

Samsung Visit In

Game Launcher

تطبيقات هواتف سامسونج التي يمكنك إخفاؤها

هذا النوع من التطبيقات لا يمكن حذفها او حتي تعطيلها نظرًا لأهميتها بالنسبة لتشغيل الهاتف، ولكن يمكنك إخفاؤها مثل:

AR Zone

Bixby Vision

Bixby Voice

Galaxy Store

Samsung Messages

Samsung Free

Samsung Pass

لا يشترط ان تحتوي جميع هواتف سامسونج علي جميع هذه التطبيقات، حيث تختلف من هاتف إلي اخر، ولكن عمومًا معظم هذه التطبيقات لن تحتاج إليه او علي الأقل يوجد بدائل افضل للكثير منها، لذلك فإن حذف بعضها وتعطيل البعض الأخر يعتبر الخيار الأمثل لهاتفك لتوفير المساحة وسينعكس ذلك بالتأكيد علي أداء هاتفك بشكل أفضل.