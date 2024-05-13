كيفية قفل محادثات واتساب WhatsApp لحماية خصوصيتك

تعد الخصوصية أكثر الأشياء التي نرغب في تحقيقها أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصةً الخصوصية المتعلقة بالمحادثات الخاصة، لذلك قامت ميتا بتحديثات داخل برنامجها WhatsApp لإضافة ميزة قفل محادثات واتساب وإغلاق المحادثات ومنع الوصول غير المرغوب فيه.

يعد برنامج الواتساب من أكثر البرامج شيوعًا واستخدامًا من بين برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، لذلك يهتم المستخدمون دائمًا بالخصوصية المتعلقة برسائلهم الخاصة ومجموعاتهم داخل البرنامج ومنع أي شخص من الوصول إلى المحادثات، في هذا المقال سوف نتعرف على التحديثات المتعلقة بقفل محادثات واتساب WhatsApp وإغلاق وتشفير المحادثات لضمان خصوصيتك، تابع معنا.

ما هي ميزة قفل محادثات واتساب WhatsApp؟

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ميزة قفل محادثات واتساب هي ميزة طرحها WhatsApp لمساعدة المستخدمين على حماية المحادثات الخاصة والتي لا يرغبون في إظهارها أو اطلاع أحد عليها ضمن رسائل ومحادثات واتساب الأخرى، حيث تسمح هذه الخاصية بإخفاء المحادثات السرية واستخدام رقم سري لفتح المحادثة، يمكن أن تحتوي كلمة المرور على رموز تعبيرية وأرقام وحروف.

يتم إخفاء المحادثات الخاصة عند تفعيل قفل محادثات واتساب داخل مجلد “الدردشات المقفلة” chat lock والذي يظهر أعلى قائمة المحادثات في برنامج WhatsApp ويمكن للمستخدمين إلغاء قفل محادثات واتساب متى يريدون، كما يمكن غلق أكثر من محداثة خاصة أو مجموعة بكل سهولة.

تتم عملية قفل محادثات واتساب بسهولة لغلق وحماية المحادثات؛ تحتاج فقط إلى الضغط لفترة طويلة على الدردشة التي تريد إغلاقها، وسوف تظهر قائمة قم من خلالها بالضغط على خيار قفل الدردشة.

مميزات قفل محاداثات واتساب

عند قفل محادثات واتساب باستخدام chat lock، سيتم فصل هذه المحادثات عن المحادثات الأخرى داخل WhatsApp في مجلد chat lock وعند وصول رسالة جديدة في المحادثة المغلقة لن يظهر محتوى الرسالة أو اسم المرسل على الشاشة، فقط سيظهر الإشعار بهذه الصورة، واتساب: رسالة جديدة، WhatsApp, new message.

لمزيد من الخصوصية؛ عند غلق محادثات الواتساب لن تتمكن من الاحتفاظ برسائل الوسائط كالصور والفيديوهات التي يتم إرسالها داخل هذه الدردشات، إذا كنت ترغب في حفظها على الهاتف سيتعين عليك إيقاف تشغيل قفل الدردشة لحفظ الوسائط في معرض هاتفك.

يمكن قفل المحادثات الفردية والمجموعات والمحادثات المؤرشفة، ولكن بخصوص المحادثات التي تم أرشفتها عند إغلاقها يتم إزالتها تلقائيًا من مجلد الرسائل المؤرشفة Archived.

إذا كنت تستخدم خاصية النسخ الاحتياطي واستعادة الرسائل في واتساب، فستظل الدردشات المقفلة مغلقة بمجرد استعادتها في هاتف جديد، وللوصول إلى محادثاتك المغلقة ستحتاج إلى إعداد مصادقة الجهاز (بصمة الإصبع أو Face ID) أولاً.

عندما تفعيل قفل محادثات واتساب WhatsApp لمحادثاتك، لن يعرف الشخص الذي تجري المحادثة معه أنك قمت بإغلاق الشات.

يمكنك إيقاف تشغيل حماية WhatsApp أو تشغيلها لأي محداثة، وإذا لم تكن قد أعددت حماية لهاتفك باستخدام مثل رمز مرور أو بصمة الإصبع أو Face ID، فسوف يتطلب منك إعدادها قبل قفل المحادثة.

إذا أعددت رمز سري لقفل محادثاتك، فيمكنك اختيار إخفاء مجلد “الدردشات المقفلة” chat lock بحيث لا يظهر إلا عند كتابة الرمز السري في شريط البحث، وهذه ميزة جديدة تم دمجها مع chat lock، سنتحدث عنها تفصيلا عند الحديث عن خطوات تشغيل الخدمة.

التحديات التي تحتاج لتحسين بخصوص قفل واتساب

لن يتم غلق مكالمات الواتساب، وسيستمر ظهور أي مكالمة من جهة اتصال أو مجموعة مشتركة في المحادثة المغلقة.

عند تشغيل قفل المحادثة من هاتفك، سيتم إغلاق الدردشات على هذا الهاتف فقط، لكن إذا كانت لديك أجهزة أخرى مرتبطة بـ WhatsApp -مثل واتساب ويب على أجهاز الكمبيوتر- فلن تُقفل المحادثات على تلك الأجهزة المرتبطة.

كيفية تشغيل قفل المحادثات لحمايتها:

يمكن تفعيل قفل محادثات واتساب WhatsApp في أجهزة Android وiPhone، حيث يمكنك إغلاق المحادثات التي تريدها ولكن لقراءة الرسائل داخل المحادثات المغلقة أو استلام رسائل جديدة أو إرسالها، ستحتاج إلى إلغاء قفل المحادثة باستخدام مصادقة الجهاز، مثل رمز مرور هاتفك أو Face ID أو بصمة الإصبع أو باستخدام رمز سري يمكنك إعداده.

افتح برنامج WhatsApp، قم باختيار المحادثة التي تريد إغلاقها. قم بالضغط مطوّلا على المحادثة ستظهر 3 نقاط أعلى يمين الشاشة أو يسارها على حسب اللغة المستخدمة لبرنامج واتساب وقم باختيار قفل الدردشة chat lock. يمكن أيضًا الضغط على صورة المحادثة، والضغط على مزيد من الاختيارات more options واختيار قفل الدردشة chat lock. قم بالضغط على قفل المحادثة وسيتطلب منك اختيار أغلاقها ببصمة الإصبع أو الرقم السري أوFace ID.

إيقاف تشغيل قفل المحادثات

يمكنك إيقاف تشغيل قفل المحادثات الفردية، أو إلغاء حماية كل محادثة تم قفلها، وذلك إن كنت قد أخفيت مجلد المحادثات المغلقة من قائمة المحادثات ونسيت الرمز السري الذي وضعته للدخول إليها، أو لم تعد ترغب في مزيد من الحماية لمحادثاتك.

قم بالضغط مطولاً على المحادثة التي تريد إلغاء قفلها.

انقر على more options أو مزيد من الإعدادات > إلغاء قفل الدردشة.

قم بالتبديل إلى وضع إيقاف التشغيل وقم بتأكيد بصمتك أو Face ID.

الكود السري: ميزة إضافية لقفل محادثات واتساب

خاصية الرمز السري، هي طريقة إضافية لقفل محادثات واتساب WhatsApp وحماية خصوصية المحادثات بصورة أكبر مما يجعل هناك صعوبة في الوصول إليها عند وصول شخص ما إلى هاتفك أو عند مشاركة هاتفك مع شخص آخر.

باستخدام “الكود السري” Secret Code، ستتمكن الآن من تعيين كلمة سر مختلفة عن كلمة السر التي تستخدمها لإلغاء قفل هاتفك، مما يضيف لمحادثاتك المغلقة مزيد من الخصوصية، حيث يسمح لك استخدام الرقم السري لقفل رسائل واتساب خيار إخفاء مجلد “المحادثات المغلقه” chat lock من الشاشة الرئيسية لتطبيق واتساب، بحيث لا يظهر مع قائمة الرسائل والمجموعات والرسائل المؤرشفة، ولا يمكن العثور عليه إلا من خلال كتابة كودك السري في شريط البحث، وبالطبع لك الحرية في اختيار هذه الميزة من عدمها حيث أنها إذا لم تكن تناسب احتياجاتك، فلا يزال بإمكانك اختيار إظهار chat lock في قائمة محادثاتك.

كيفية إنشاء الرمز السري:

انتقل إلى مجلد “المحادثات المغلقة” chat lock من قائمة الإعدادات الخاصة بتطبيق واتساب. انقر على الرمز السري. إنشاء كود سري. قم بإنشاء الرمز ثم انقر على التالي. قم بتأكيد الرمز وانقر على تم.

تغيير الرمز السري أو إيقاف تشغيله

يمكنك تغيير الرمز السري أو إيقاف تشغيله من خلال الانتقال إلى مجلد “المحادثات المغلقة” الخاص بك > المحادثات المغلقة > الإعدادات > الكود السري.

إخفاء المحادثات المغلقة

لإخفاء مجلد “المحادثات المغلقة” chat lock حتى لا يظهر في قائمة المحادثات، انتقل إلى مجلد “المحادثات المغلقة” > الإعدادات ثم قم بتفعيل خيار إخفاء المحادثات المغلقة.

عرض المحادثات المقفلة

انتقل إلى شاشة المحادثات وانتقل لأسفل القائمة واضغط على المحادثات المغلقة.

إذا كنت قد أخفيت مجلد الدردشات المقفلة، فأدخل رمزك السري في شريط البحث وانقر على الدردشات المقفلة.

قم باستخدام الرقم السري أو تأكيد Face ID الخاص بك أو بصمة الإصبع لإلغاء القفل.

انقر على المحادثة لعرض أي رسالة أو إرسالها.

في الختام، إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من الحماية لمحادثاتك الخاصة ومجموعاتك على واتساب، فهذا المقال مفيد جدًا لك حيث قدمنا أهم ميزتين قام بطرحهم WhatsApp لحماية خصوصية وأمان المستخدمين والمتمثلة في غلق المحادثات واستخدام كود سري منفصل عن كود فتح وإغلاق الهاتف لتحقيق مزيد من الحماية للمحادثات، إذا لم تكن قمت بتفعيل هاتين الخاصيتين ننصحك بتجربتهما الآن.