إليك افضل 10 العاب اندرويد المجانية هذا العام

هل تعلم عزيزى القارئ انه يتم اصدار سنويًا آلاف الألعاب او ربما اكثر لاجهزة الاندرويد و الـ IOS، ولعمل قائمة لافضل 10 العاب يعتبر امر صعب نسبيًا، خاصة انه يتم انتاج عدد كبير من الالعاب قوية من أكبر شركات الألعاب على الهواتف الذكية، وبعد البحث المستمر عن الافضل بينهم سوف نطرح عليكم فى مقالنا عن افضل 10 العاب اندرويد المجانية فى عام 2024.

قائمة افضل 10 العاب اندرويد المجانية

لحسن الحظ انه يوجد الكثير من الالعاب الرائعة التى يمكنك الحصول عليها على اجهزة الاندرويد اليك قائمة افضل 10 العاب اندرويد المجانية التى يمكنك الحصول عليها مجانًا، تابع قائمتنا لكل التفاصيل التي تحتاجها.

1. لعبة Brawlhalla

هي لعبة قتالية تم تطويرها ونشرها بواسطة Ubisoft لأجهزة Android، وتُعرف أيضًا اللعبة بانها تتميز بمجموعة متنوعة من الشخصيات القابلة للعب، والمعروفة باسم “الأساطير”، والتي يمكن للاعبين استخدامها في مباريات قتالية فى خرائط مختلفة، حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها في عام 2017، حيث أصبح لديها أكثر من 80 مليون لاعب نشط شهريًا، يمكنك ان تنضم إلى اللاعبين الآخرين في بطولة متدرجة أو إنشاء غرفتك الخاصة مع زملائك وهى من العاب الاندرويد المجانية.

مميزات اللعبة:

رسوم اللعبة جميلة أعطت لمحة مختلفة للعبة بحيث تظهر لك ملامح الشخصيات وتفاصيلها بشكل مبهر.

تنوع في اطوار ومراحل اللعبة بحيث تقدم تجربة مختلفة ولا تشعرك بالملل.

ما يميز هذه اللعبة هو تحكمها البسيط وطريقة لعبها البسيطة الذي تتعود عليها بشكل سريع والذي يجعلها تناسب الجميع وتقدم لك تجربة فريدة.

مئات خرائط التى يمكنك لعبها كالعب منفرد والتى تييح ليك التنوع.

عيوب اللعبة:

ما يعيب اللعبة انه ليست كل الشخصيات مجانية وانه يجب ان تشترى بعض الشخصيات و الجماليات لكنها فى المجمل لا تؤثر على العبة بشكل عام.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

2.لعبة Diablo immortal

تدور أحداث اللعبة بين أحداث Diablo II و Diablo III، وتسمح للاعبين باستكشاف عالم Sanctuary المظلم ومحاربة جحافل من الشياطين، حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها في عام 2022، حيث أصبح لديها أكثر من 100 مليون عملية تنزيل وأكثر من 20 مليون لاعب نشط شهريًا، في Diablo Immortal، يتحكم اللاعبون في أحد ستة فئات مختلفة، كل منها بقدرات ومهارات فريدة، يمكن للاعبين استكشاف عالم اللعبة الواسع، وإكمال المهام، ومحاربة الأعداء، وجمع الغنائم، وتحسين شخصياتهم، وهى من افضل العاب اندرويد المجانية.

مميزات اللعبة:

رسومات رائعة تتميز اللعبة برسومات رائعة ومؤثرات صوتية واقعية، مما يوفر للاعبين تجربة غامرة.

تحديثات مستمرة، مما يضيف ميزات جديدة ويحافظ على اهتمام اللاعبين.

شخصيات متنوعة وعالم مفتوح واسع يمكنك اللعب بداخلها، مما يضيف جو من المتعة والاثارة.

عيوب اللعبة:

ما يعيب اللعبة انه ليست مجانية كاملة هناك بعض الجماليات التى تشترى لكنها فى المجمل لا تؤثر على العبة بشكل عام.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

3. لعبة Wild Rift

تُعد اللعبة نسخة محمولة من لعبة League of Legends الشهيرة، وتوفر للاعبين نفس تجربة اللعب سريعة الخطى والاستراتيجية على هواتفهم الذكية، حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها في عام 2020، حيث أصبح لديها أكثر من 100 مليون عملية تنزيل وأكثر من 20 مليون لاعب نشط شهريًا، تم تطويرها ونشرها بواسطة Riot Games لأجهزة Android.

مميزات اللعبة:

اللعبة حصلت على مجموعة كبيرة من التعديلات في صميم أسلوب اللعب بالمقارنة مع النسخة الأصلية لجعلها تتناسب مع الهواتف الذكية، على سبيل المثال تم تقليل عدد المستويات الخاصة بالشخصية.

مباريات سريعة: تستغرق كل مباراة في Wild Rift حوالي 15-20 دقيقة، مما يجعلها مثالية للاعبين الذين ليس لديهم الكثير من الوقت

تحكمات سلسة: تم تصميم تحكمات Wild Rift لتكون سلسة وسهلة الاستخدام على شاشات اللمس.

تحديثات مستمرة: تُصدر Riot Games بانتظام تحديثات جديدة للعبة، مما يجذب اللاعبين ويحفظ على اهتمامهم.

عيوب اللعبة:

ما يعيب اللعبة انه ليست مجانية كاملة هناك بعض الجماليات التى تشترى لكنها فى المجمل لا تؤثر على العبة بشكل عام.

وايضًا ان اللعبة ذو جودة عالية للغاية والتى من الممكن ان لا تتحملها بعض اجهزة الاندرويد.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

4. لعبة Rocket League Sideswipe

هي لعبة كرة ولكن بالسيارات وتأتينا من منظور ثنائي الأبعاد، وتوفر للاعبين نفس تجربة اللعب سريعة الخطى والمليئة بالإثارة على هواتفهم الذكية، حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها في عام 2021، حيث أصبح لديها أكثر من 25 مليون عملية تنزيل وأكثر من 5 ملايين لاعب نشط شهريًا، في Rocket League Sideswipe، يتحكم اللاعبون بسيارات في مباريات كرة قدم سريعة عن الكرة العادية، يمكن للاعبين استخدام أزرار التحكم على الشاشة للتحرك والقفز والطيران بالسيارة، وضرب الكرة في مرمى الخصم.

مميزات اللعبة:

قواعد Rocket League Sideswipe بسيطة للغاية، مما يجعلها سهلة التعلم للاعبين الجدد

لعبة مجانية للتنزيل واللعب، تعتبر من العاب اندرويد مجانية ومميزة

تحديثات مستمرة: تصدر Psyonix بشكل منتظم تحديثات جديدة للعبة

مباريات سريعة حيث تستغرق كل مباراة في Rocket League Sideswipe بضع دقائق فقط

عيوب اللعبة:

العيب الوحيد المؤثر لى هذه اللعبة انها تحتوى على عمليات شراء داخل التطبيق متاحة لشراء العناصر التجميلية والسيارات الجديدة اى انها ليست مجانية بالكامل.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

5. لعبة Genshin Impact

هي لعبة تقمص أدوار مفتوحة العالم تم تطويرها ونشرها بواسطة miHoYo لأجهزة iOS و Android و Windows و PlayStation 4 و PlayStation 5، تدور أحداث اللعبة في عالم Teyvat الخيالي، حيث يتجول اللاعبون في بيئات متنوعة، ويكتشفون أسرارًا قديمة، ويقاتلون أعداءً، ويتواصلون مع شخصيات غير قابلة للعب وهى تعتبر من العاب اندرويد مجانية والشيقة بسبب ما يوجد فيها من تنوع وتجديد.

مميزات اللعبة:

تتميز Genshin Impact بعالم مفتوح واسع مليء بالمناطق المختلفة والأسرار التي يجب اكتشافها.

تتميز اللعبة بمجموعة واسعة من الشخصيات، كل منها لديه قصة وشخصية فريدة.

تحديثات مستمرة، مما يضيف ميزات جديدة للعبة.

عيوب اللعبة:

يمكن هذا العيب يكون مميز للعبة ايضّا ولكنه يجب طرحه ان تتميز هذه اللعبة بالشخصيات الكثيرة والكثير من المعلومات و البيئات الواسعة المنتظرة لاستكشاف.

تحتوى على عمليات شراء داخل التطبيق متاحة لشراء العناصر التجميلية و الشخصيات الجديدة.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

6.لعبة Vampire Survivors

تعتبر Vampire Survivors من العاب اندرويد مجانية المميزة و الشيقة التى تأخذك الى عالم اخر، تدور أحداث اللعبة في عالم مظلم مليء بالمصاصين الدماء، حيث يتعين على اللاعبين البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة من خلال قتل موجات متزايدة من الأعداء، تتميز اللعبة ببساطة ميكانيكا اللعب، وسهولة التحكم، ورسوماتها البسيطة، ولكنها تقدم تجربة لعب ممتعة ومليئة بالتحديات.

مميزات اللعبة:

رسوماتها بسيطة جدًا ولكنها تضيف نوع من الاثارة و التجديد

التحكم في اللعبة سلس وسهل الاستخدام

سهلة التعلم وبسيطة ميكانيكا

عيوب اللعبة:

من الصعب وجود عيوب فى لعبة Vampire Survivors لانها سهلة وبسيطة وسلسلة فى اللعب، لذلك تعتبر من العاب الاندرود مجانية وشيقة للغاية.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

7. لعبة Pokémon Go

تعتمد اللعبة على سلسلة ألعاب Pokémon الشهيرة، وتسمح للاعبين بالصيد والتدريب والمعركة مع Pokémon في العالم الحقيقي باستخدام هواتفهم الذكية، حققت اللعبة نجاحًا هائلاً منذ إصدارها لأول مرة في عام 2016، حيث أصبحت ظاهرة عالمية وجذبت ملايين اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

مميزات اللعبة:

تشجع اللعبة اللاعبين على الخروج والتحرك، واستكشاف اماكن جديدة.

تعتبر هي أول لعبة ناجحة حقًا تدمج العالم الحقيقي والافتراضي

ساعدت اللعبة على إنشاء مجتمعات محلية من اللاعبين الذين يجتمعون معًا للعب وصيد Pokémon.

عيوب اللعبة:

كانت هذه اللعبة محققة ضجة كبيرة للغاية فى ذلك الوقت بسبب العديد من العوامل، لكن صيد البوكيمون فى الاماكن المفتوحة تسببت بالحوادث للكثير وخاصة الاطفال منهم وهذا كانت من مميزات اللعبة ولكنها سرعان ما انقلب الى احدى عيوبها الكبيرة التى لايمكن التغاضى عنها.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

8. لعبة Sky: Children of the Light

هى لعبة تدور أحداثها في عالم سماوي غامض، حيث يتعاون اللاعبون معًا لاستعادة النور المفقود وإعادة الأمل إلى المملكة، تتميز اللعبة برسوماتها الخلابة والمميزة للغاية وموسيقاها التصويرية المؤثرة ولعبها التعاوني، مما يجعلها تجربة فريدة من نوعها لا مثيل لها.

مميزات اللعبة:

تتميز Sky برسوماتها الخلابة وعالمها المفتوح الذي يبعث على الاسترخاء

يمكن للاعبين التعاون مع لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم لإكمال المهام وحل الألغاز واكتشاف أسرار اللعبة.

ساعدت اللعبة على إنشاء مجتمعات و الصداقات فى جميع انحاء العالم.

عيوب اللعبة:

هذه اللعبة جميلة ومميزة برسوماتها ولا تعتبر ان لها عيوب يمكن الاعتراض عليها او حتى عرضها.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

9. لعبة Marvel Snap

تدور أحداث اللعبة في عالم Marvel المُتعدد، حيث يختار اللاعبون أعضاء من بين مجموعة واسعة من الشخصيات لبناء فرقهم من الأبطال الخارقين، تتميز اللعبة ببساطة قواعدها وسرعة لعبها، مما يجعلها مثالية للاعبين الجدد والقدامى على حدٍ سواء، هي لعبة بطاقات رقمية قابلة للتجميع تم تطويرها بواسطة Second Dinner ونشرتها Nuverse لأجهزة Android وكذلك iOS و macOS و Windows.

مميزات اللعبة:

تضم اللعبة أكثر من 200 بطاقة، كل منها تتميز بقدرات وشخصيات فريدة. يتم إضافة بطاقات جديدة بانتظام، مما يضمن وجود دائمًا شيء جديد لاكتشافه.

مباريات سريعة.

سهولة التعلم وصعوبة الإتقان وتتميز بقواعد سهلة وبسيطة.

عيوب اللعبة:

ما يعيب اللعبة انه ليست مجانية كاملة هناك بعض الجماليات التى تشترى لكنها فى المجمل لا تؤثر على العبة بشكل عام.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

10. لعبة Call of Duty: Mobile

هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول تم تطويرها ونشرها بواسطة Activision و Tencent Games لأجهزة Android، تُعد اللعبة جزءًا من سلسلة Call of Duty الشهيرة، وتوفر للاعبين تجربة Call of Duty كاملة على هواتفهم الذكية، حققت اللعبة نجاحًا هائلاً منذ إصدارها في عام 2019، حيث أصبح لديها أكثر من 100 مليون عملية تنزيل وأكثر من 50 مليون لاعب نشط شهريًا، وهى من الالعاب المميزة للغاية للمحبين الالعاب القتالية و الحروب.

مميزات اللعبة:

تتميز اللعبة برسومات عالية الجودة ومؤثرات صوتية واقعية، مما يوفر للاعبين تجربة غامرة.

تحديثات مستمرة

تقدم Call of Duty: Mobile تجربة مميزة للاعبين ولا تحتاج الى حاسوب للعبها ولكن يمكن لعبها بسهولة عن طريق هاتفك المحمول.

عيوب اللعبة:

ما يعيب اللعبة انه ليست مجانية كاملة هناك بعض الجماليات التى تشترى لكنها فى المجمل لا تؤثر على العبة بشكل عام.

تحديثات المستمرة للعبة تسبب بزيادة مساحة اللعبة مما لا تتحملها بعض الاجهزة.

رابط تحميل اللعبة مجانًا

هنا كانت افضل 10 العاب اندرويد مجانية تقدم تجربة مميزة و ممتعة لاجهزة الاندرويد، القائمة كانت كبيرة ومتنوعة وتحتوى على الكثير من الالعاب المميزة يمكنك استخدمها كدليل استرشادى لافضل العاب اندرويد المجانية.

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