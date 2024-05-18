5 طرق لتحسين أداء اللابتوب بأقل تكلفة

ستحتاج من فترة لأخرى لأن تقوم بتحسين أداء اللابتوب بأقل تكلفة من أجل القضاء على البطء الذي تلاحظه في الاستجابة لأوامرك، وعدم القدرة على تشغيل البرامج والألعاب التي اعتدت على تشغيلها سابقًا، وقبل اللجوء لخيار استبدال الجهاز، أو تغيير مكوناته بمبالغ مرتفعة، يمكنك الاعتماد على عدة خطوات بسيطة بتكلفة قليلة لتحسين أداء جهازك.

طرق تحسين أداء اللابتوب بأقل تكلفة

هناك عدة طرق يمكنك بها تحسين أداء جهازك بتكلفة بسيطة قبل أن تأخذ قرار استبداله وشراء جهاز آخر جديد، ويمكنك معرفتها مما يلي لتتمكن من اختيار ما يناسب ميزانيتك لتحسين أداء اللاب توب.

1-ترقية الرامات:

تعد ذاكرة الوصول العشوائي أو الرامات عنصرًا أساسيًا في جهازك، وقد تتسبب الرامات في بطء في تشغيل الألعاب والبرامج، وتعطل جهازك عن العمل بشكل مستمر، وصعوبة في تشغيل عدة برامج في وقتٍ واحد، وهنا تأتي خطوة ترقية الرامات لتقدم حلًا لتلك المشكلة، ولكن بدايةً، يجب عليك أن تدرك أن عملية ترقية الرامات ليست عشوائية، فيجب أولًا أن تقوم باختيار نوع ذاكرة الوصول العشوائي التي تتناسب مع جهاز اللابتوب الخاص بك، كما أن سعة أو مقدار الرامات الذي ستقوم بالترقية إليه يتحدد بناءً على استخدامك.

استخدام اللابتوب البسيط الذي يعتمد على تشغيل البرامج البسيطة والتصفح يمكنه أن يكتفي بذاكرة 8 جيجابايت وستكون مناسبة للاستخدام، في حين أن البرامج والألعاب الثقيلة تحتاج إلى 16 جيجابايت أو أكثر حتى تتمكن من تحسين أداء اللابتوب بشكلٍ واضح، وبناءً على ما سبق، قم بتحديد نوع الرامات المناسبة لجهازك وتأكد من أنك تجيد التعامل مع مكونات اللابتوب، إن كنت غير مؤهلًا لذلك فمن الأفضل ألا تقوم باستبدال الرامات بنفسك.

2-إعادة وضع المعجون الحراري:

معجون التبريد أو الـ Thermal Paste يستخدم لتحسين التبريد ومنع تلف مكونات جهازك بسبب الحرارة المرتفعة، وبمرور الوقت من بداية استخدامك أو شراءك لجهاز اللاب توب فإن المعجون الحراري قد يجف، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى رفع درجة حرارة معالج جهازك وانخفاض في الأداء.

يفقد المعجون الحراري فعاليته عادةً بعد مرور من 3 إلى 5 سنوات تقريبًا، لذلك إن لم يمر هذا الوقت منذ بداية استخدامك لجهازك فلا تقوم بإعادة وضعه مجددًا، هذه الخطوة أيضًا تحتاج إلى خبرة في التعامل مع مكونات الجهاز، لذلك إن كنت لا تملكها فمن الأفضل أن تقوم بالاستعانة بشخصٍ آخر حتى تتمكن من تسريع اللابتوب دون تأثير على مكونات الجهاز.

3-التهوية ودرجة حرارة الجهاز:

واحدة من طرق تحسين سرعة اللاب توب هي المحافظة على تهويته، فتمامًا كما هو الحال مع أي جهاز، الحفاظ عليه نظيفًا وبدون أي غبار متراكم على مكوناته سيحسن من أداءه بشكل ملحوظ، وهناك عدة نقاط يجب عليك أخذها في الاعتبار عند الاهتمام بتهوية وتنظيف جهازك:

قم باستخدام عبوة هواء مضغوط حتى تتمكن من الوصول إلى الأماكن الضيقة وإزالة الغبار من جهازك وذلك بدلًا من استخدام قطعة من القماش قد تسبب الضرر لمكونات الجهاز. قم بفصل الكهرباء عن الجهاز قبل البدء في تنظيفه. إذا كنت تلاحظ أن درجة حرارة اللاب توب مرتفعة بشكل كبير، فيمكنك شراء مبرد أو مروحة لتحسين عملية التبريد. تابع درجات حرارة جهازك باستخدام برامج مثل Core Temp للمحافظة على جهازك ومتابعة درجة حرارة مكوناته باستمرار.

4-استخدام قرص SSD بدلًا من HDD:

إن كنت مازلت تعتمد على الأقراص التقليدية HDD فإن الترقية ستكون خيارًا ممتازًا لتحسين أداء اللابتوب حيث يضمن لك سرعة في التشغيل ووقت أقل في الاستجابة لأوامرك، والقدرة على العمل على عدة مهام بوقتٍ واحد.

لذلك فإن الترقية في تلك الحالة توفر عليك قبل التفكير في تغيير جهازك، ولكن قبل ذلك، يجب أن تتأكد من أن جهازك يملك إمكانية ترقية محركات الأقراص، مع التأكد من أنك تقوم باستبداله بقرص يمكنه تخزين نظام التشغيل الموجود على جهازك مع توفير مساحة تخزين مناسبة لك أيضًا حتى تتمكن من تسريع أداء اللاب توب.

5- تغيير البطارية:

قد تحتاج إلى استبدال بطارية اللاب توب عندما تلاحظ أن جهازك أصبح يعمل لوقت قصير حتى بعد شحنه بالكامل، وكذلك تأثر جهازك وانخفاض سرعته والبطء الملحوظ أثناء تشغيل البرامج والألعاب، وهنا يكون العثور على بطارية بديلة حلًا مضمونًا.

تأكد أولًا من أن البطارية التي ستقوم بشراءها متوافقة مع نوع اللابتوب الخاص بك، وذلك من خلال إما الحصول عليها من الشركة المصنعة للجهاز أو من مكان آخر موثوق، وهناك عدة نصائح بشكلٍ عام يمكنك بها المحافظة على صحة بطاريتك:

لا تدع البطارية تنتهي من نسبة شحنها تمامًا قبل أن تقوم بشحنها مرة أخرى. لا تترك اللابتوب موصلًا بالشاحن لفترة طويلة بعد انتهاء الشحن. تأكد من أنك تقوم باستخدام الشاحن الأصلي الذي جاء مع جهازك أو شاحن معتمد من الشركة المصنعة للجهاز. تجنب تعريض اللابتوب لدرجات حرارة مرتفعة حتى لا تتأثر البطارية. تأكد من تحديث برامج تعريف البطارية بشكل دوري.