3 طرق للتعرف علي نوع الويندوز 32 بت أم 64 بت

هل تسألت يومًا عن نوع الويندوز المثبت علي جهازك إن كان 32 bit أم 64 bit ؟ هل تعرف الفرق بينهما؟ في الحقيقة اهناك اختلافات كثيرة بين النوعين، ويعتمد ذلك في المقام الأول علي نوع المعالج الخاص بجهاز الكمبيوتر، فهناك نواه معالج من نوع 32 bit ونواه معالج أخري تدعم 64 bit، في هذا المقال سنتعرف سويًا علي الفرق بين النوعين وأهمية كل منهما، وكذلك طرق معرفة نوع المعالج الخاص بجهازك.

ماذا يعني نوع الويندوز 32-bit و 64-bit

الوصول سريعاً لـ :

يعتمد نوع الويندوز الذي يمكنك تثبيته علي الكمبيوتر علي نوع المعالج الموجود، حيث يتوفر نوعان من المعالجات 32 بت و 64 بت، يستطيع المعالج 64 بت ان يقوم بتشغيل كلًا من نسختي ويندوز 32 بت و 64 بت، بينما المعالج 32 بت يستطيع تشغيل أنظمة الويندوز 32 بت فقط، معالج 32 بت يستطيع معالجة 32 بت من المعلومات في الدورة الواحدة، بينما معالج 64 بت يستطيع معالجة 64 بت في دورة واحدة، مما يجعله أسرع في إنجاز المهام ومعالجة البيانات.

الفرق بين ويندوز 32 بت وويندوز 64 بت

نظام 32 بت يمكن ان يستخدم ما يصل إلي 232 بايت من ذاكرة الوصول العشوائية (RAM) و هو ما يعادل 4 جيجابايت، بينما نظام 64 يمكن ان يستخدم حوالي 264 بايت من الذاكرة الوصول العشوائية وهذا يعادل تقريبًا 18 اكسابايت، كما ذكرنا سابقًا بأنه يمكنك تثبيت ويندوز 32 بت علي معالج 64 بت؛ ولكن لن يتمكن النظام من استخدام أكثر من 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي حتي لو تم تثبيت أكثر من ذلك في جهاز الكمبيوتر.

في السنوات الأخيرة أصبحت نسخ الويندوز 64 بت هي المسيطة في عالم الكمبيوتر، وقريبًا سوف تختفي نسخة 32 بت، وذلك نظرًا للفارق الكبير بينهم، يوجد الكثير من الخصائص والبرامج التي أصبحت لا تعمل إلا علي نسخة نوع الويندوز 64 بت، و ذلك جعل الكثيرين يحولون لهذا النوع، كذلك فارق السرعة الهائل بين النسختين يرجح استخدام 64 بت، لذلك يفكر الكثير من الأشخاص في التحويل حيث ان هناك الكثير من المعالجات التي تدعم نوع الويندوز 64 بت ولكن مثبت عليه نسخة 32 بت، لذلك في السطور القادمة سنتطرق إلي أفضل 3 طرق للتعرف علي نوع الويندوز الخاص بجهازك.

أفضل 3 طرق لمعرفة نوع الويندوز

1- باستخدام نافذة الأوامر CMD

تعتبر من أفضل الطرق لمعرفة نوع الويندوز لجهازك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

قم بكتابة cmd في مربع البحث بجانب قائمة start

قم بفتح cmd

انسخ الأمر set pro في النافذة ثم اضغط علي مفتاح Enter

في النافذة ثم اضغط علي مفتاح Enter سيظهر لك علي في النافذة نوع الويندوز

2- استخدام إعدادات جهاز الكمبيوتر

اذا كنت لا تفضل استخدام طريقة نافذة الأوامر، فهذه الطريقة رائعة أيضًا لمعرفة نوع الويندوز من خلال إعدادات جهاز الكمبيوتر، قم بإتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط علي قائمة Start

بعد ذلك اضغط علي خيار Settings

ثم اضغط علي أول خيار System

بعد ذلك اضغط علي أخر خيار About

سيظهر لك نوع الويندوز المثبت علي جهازك

3- عن طريق استخدام أداة Checker 64 bit

هذا الخيار الأخير لمن يفضلون استخدام الأدوات لمعرفة نوع الويندوز بدلًا من القيام بالخطوات السابقة، وذلك عن طريق أداة Checker 64 bit

قم بتحميل الأداة

بعد ذلك قم بفتح الأداة

سيظهر لك مباشرة نوع النسخة المثبتة علي جهازك

علي الرغم من بساطة الأمر، إلا ان معرفة نوع نسخة الويندوز المثبت علي جهاز أمر غاية في الأهمية، فإذا كان معالج الكمبيوتر يدعم نسخ 64 بت ولكنك تعمل علي نسخة 32 bit لا تتردد في التحويل فورًا ستلاحظ الفارق الهائل في السرعة علي جميع المستويات.

لا يفوتك: تحميل وتثبيت ويندوز 11 بالصور والفيديو احدث اصدار 2022 مع الشرح