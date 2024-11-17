شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تختار برنامج تعديل الصور المثالي.. تعرف على أفضل 5 برامج بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم التصوير الفوتوغرافي الرقمي، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من عملية تعديل الصور، فهو يوفر تقنيات حديثة تمكن المصورين والمبتدئين من تحقيق نتائج احترافية بسهولة وسرعة، في هذا المقال، سنتعرف على 5 من أفضل برامج تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي التي يجب عليك تجربتها

1. Adobe Photoshop

يُعتبر Adobe Photoshop الخيار الأول للمحترفين، حيث يدمج الذكاء الاصطناعي من خلال ميزة Adobe Sensei AI التي تقدم أدوات تعديل متقدمة مثل:

- تحسين الصور بنقرة واحدة، حيث يمكن تصحيح الألوان والإضاءة

- إزالة العناصر غير المرغوب فيها باستخدام أدوات مثل Content-Aware Fill

- إعادة بناء الصور وتغيير الخلفيات بدقة عالية

يتيح فوتوشوب إمكانيات لا حصر لها سواء كنت محترفًا أو مبتدئًا، ويُعد من الخيارات الأساسية في عالم تعديل الصور

2. Luminar Neo

برنامج Luminar Neo يتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ولكنه في الوقت ذاته يوفر أدوات قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل:

- Sky AI لتغيير السماء في الصور بسهولة

- Portrait AI لتعديل ملامح الوجه، مثل تحسين البشرة وتفتيح العيون

- Relight AI لضبط الإضاءة في الصور وتوزيع الظلال بشكل متوازن

Luminar Neo مثالي لمن يبحثون عن تحسينات سريعة دون الدخول في تفاصيل معقدة

3. Topaz Photo AI

برنامج Topaz Photo AI يُركز بشكل كبير على تحسين جودة الصور باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي:

- Sharpen AI لتحسين حدة الصور وجعل التفاصيل أوضح

- Denoise AI لإزالة التشويش والضوضاء من الصور ذات الإضاءة المنخفضة

- Gigapixel AI لتكبير الصور دون فقدان الجودة، وهي ميزة فريدة لمحبي الطباعة بجودة عالية

يُعتبر Topaz Photo AI خيارًا ممتازًا للمصورين الذين يريدون التركيز على جودة الصورة النهائية

4. Canva

إذا كنت تبحث عن منصة سهلة وسريعة لتعديل الصور وتصميم الرسومات، فإن Canva خيار رائع، حيث يقدم أدوات ذكاء اصطناعي مبسطة:

- Magic Resize لتغيير أبعاد الصور بنقرة واحدة لتناسب وسائل التواصل الاجتماعي

- Background Remover لإزالة الخلفيات بسهولة

- Photo Enhancer لتحسين الألوان والإضاءة دون تعقيدات

Canva يُعد الخيار المثالي للمبتدئين ومنشئي المحتوى الذين يرغبون في تصميمات بسيطة وجذابة

5. Corel PaintShop Pro

برنامج Corel PaintShop Pro يقدم حلولاً متقدمة بالذكاء الاصطناعي، ومن أهم ميزاته:

- AI Artifact Removal لإزالة التشوهات من الصور القديمة أو ذات الجودة المنخفضة

- AI Upsampling لزيادة دقة الصور مع الحفاظ على التفاصيل

- AI Background Replacement لتغيير الخلفيات بسهولة تامة

يُعتبر خيارًا مناسبًا لمحبي التعديل المتقدم بأسعار معقولة مقارنة ببعض البرامج الأخرى