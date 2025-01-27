تكنولوجيا: Hisense تحافظ على مركزها كثاني أكبر علامة تجارية للتلفاز عالميًا للعام الثالث على التوالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Hisense عن تحقيقها إنجازًا غير مسبوق بالحفاظ على مكانتها كثاني أكبر علامة تجارية مبيعًا لأجهزة التلفاز في العالم لمدة ثلاث سنوات متتالية.

ووفقًا لتقرير AVC Revo المبني على بيانات عام 2024، أكدت الشركة زيادة شحناتها بنسبة 11.9% مقارنة بعام 2023، ما ساهم في حصولها على حصة سوقية تبلغ 14.06% من سوق أجهزة التلفاز العالمي.

يُعزى هذا النمو جزئيًا إلى استثمارات Hisense في رعاية الأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولة UEFA EURO 2024 ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم. كما أنها الراعي الرسمي لفريق Infiniti Red Bull في سباقات الفورمولا 1 ورابطة الرجبي الوطنية في أستراليا.

تُعد Hisense أيضًا العلامة التجارية رقم 1 عالميًا في فئة أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة التي تصل إلى 100 بوصة أو أكثر للعام الثاني على التوالي.

إلى جانب ذلك، تستمر الشركة في توفير خيارات تقليدية الحجم مثل جهاز التلفاز U9 مقاس 75 بوصة، المتاح بسهولة على منصات مثل أمازون.

ومع اقتراب عام 2025، تستعد Hisense لإطلاق موديلات جديدة رائدة، من بينها جهاز التلفاز Trichroma LED بحجم 116 بوصة وتقنية RGB الثورية، والذي تم الكشف عنه في CES مطلع العام.

الجدير بالذكر أن سامسونج تحتل المركز الأول عالميًا في سوق أجهزة التلفاز، مما يجعل المنافسة بين الشركتين أكثر احتدامًا.

