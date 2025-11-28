طاقم أميركي روسي يبدأ مهمة لمدة 8 أشهر بمحطة الفضاء الدولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 12:56 مساءً - منذ ساعتين

بدأ طاقم أميركي روسي مكون من ثلاثة أفراد مهمة في محطة الفضاء الدولية، بعد إطلاقهم إلى هناك على متن مركبة فضاء روسية أمس الخميس.

وانطلق صاروخ التعزيز الروسي “سويوز” في الساعة الثانية و27 دقيقة مساء من قاعدة بايكونور الفضائية المستأجرة من قبل روسيا في كازاخستان، لوضع المركبة “سويوز إم إس-28” في مدارها.

وحملت مركبة الفضاء، رائد الفضاء في وكالة “ناسا” الأميركية، كريس ويليامز، وزميليه الروسيين، سيرجي ميكاييف وسيرجي كود-سفرتشكوف. وهبطت المركبة على محطة الفضاء الدولية في الساعة الخامسة و34 دقيقة مساء.

ومن المتوقع أن يقضي الرواد الثلاثة نحو ثمانية أشهر في المحطة المدارية.

وذكرت ناسا أن هذه هي أول رحلة فضائية لويليامز، وهو عالم فيزياء، وميكاييف، وهو طيار عسكري. أما بالنسبة لكود- سفرتشكوف، فهذه هي رحلته الثانية إلى الفضاء.

وفي محطة الفضاء الدولية، سينضم الطاقم إلى رواد فضاء وكالة ناسا، مايك فينكي، وزينا كاردمان، وجوني كيم، ورائدة فضاء وكالة الفضاء اليابانية كيميا يوي، إضافة إلى رواد الفضاء الروس سيرجي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، وأوليغ بلاتونوف.

وأعلنت ناسا أن ويليامز سيجري أبحاثا علمية وتجارب تقنية في المحطة بهدف تطوير استكشاف الفضاء البشري والمساهمة في تحسين الحياة على الأرض.