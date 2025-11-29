تكنولوجيا: خطة تحديث HyperOS 3 تكشف مواعيد وصوله لهواتف Poco المؤهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد مؤتمر إطلاق سلسلة Poco F8 في بالي بإندونيسيا إعلانًا مهمًا آخر، إذ كشفت الشركة عن الجدول الزمني لوصول تحديث HyperOS 3 إلى أجهزتها. وتجدر الإشارة إلى أن هاتفي Poco F8 Pro وF8 Ultra يصلا بالفعل بالتحديث الجديد مُثبّتًا مسبقًا.

تستعد سلسلة Poco F7 وعائلة Poco X7 لاستقبال التحديث أولًا مع نهاية الشهر الجاري، وقد بدأت الشركة بالفعل في إرسال HyperOS 3 لهاتف F7 Ultra.

بعد ذلك، يصل التحديث في ديسمبر إلى سلسلة Poco F6، وهاتف Poco X6 Pro، بالإضافة إلى Poco M7 وPoco M6 وPoco C75.

وفي المرحلة الأخيرة، يتوفر التحديث بين ديسمبر ومارس 2026 لهواتف Poco F5 وسلسلة Poco X6 وPoco M7 Pro 5G وPoco C85، إلى جانب جهاز Poco Pad واللوحيات الجديدة Poco Pad X1 وPad M1.

يحمل HyperOS 3 مجموعة مميزة من التحسينات، أبرزها تغييرات في واجهة المستخدم، وميزة Hyper Island التي تعرض التنبيهات والأنشطة حول فتحة الكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى ترقيات وأدوات ذكاء اصطناعي جديدة.

