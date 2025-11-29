تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف أخبار مخيبة عن كاميرا هاتف Galaxy S27 Ultra المنتظر 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سوني اليوم مستشعرها الجديد بدقة 200 ميجابكسل، LYT-901، الذي من المتوقع أن يظهر في عدد من الأجهزة الفاخرة قريبًا. ومع ذلك، يبدو أن سامسونج ستتجنب استخدامه في هواتفها الرائدة القادمة.

وأشار المسرب الشهير Ice Universe إلى أن سامسونج لا تخطط حاليًا لاعتماد هذا المستشعر في هواتفها المستقبلية، رغم أن تقارير سابقة كانت أشارت إلى أن Galaxy S27 Ultra المرتقب في 2027 قد يأتي بالمستشعر الجديد ككاميرا رئيسية. نظريًا، يوفر مستشعر LYT-901 من سوني بحجم 1/1.12 بوصة ترقية واضحة مقارنةً بمستشعر ISOCELL HP2 بحجم 1/1.3 بوصة الذي اعتمدته سامسونج في طرازاتها الفاخرة الأخيرة.

بدلاً

من ذلك، تشير التسريبات إلى أن Galaxy S27 Ultra سيأتي بمستشعر متطور بحجم 1/1.3 بوصة مشابه لما استخدم في الإصدارات السابقة.

وعلى الرغم من أن هذا الحجم لا يُعد صغيرًا أو ضعيفًا، إلا أن هذا القرار يبدو أنه يعكس الرأي العام حول اختيارات سامسونج في أجهزة الكاميرا، مع اعتبار سلسلة Galaxy S قد شهدت ركودًا نسبيًا في تحسينات الكاميرا.

المصدر