تحدٍ كبير يواجه آيفون القابل للطي قبل إطلاقه في 2026

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 01:54 مساءً - يُنتظر أن تطلق شركة “أبل” هاتفها القابل للطي “آيفون فولد” في عام 2026، في خطوة يُتوقع أن تشكّل نقلة نوعية تفوق ما قدّمه هاتف “آيفون إير” فائق النحافة. إلا أن هذا الجهاز المرتقب يواجه عقبة رئيسية، إلى جانب التأخير الطويل في دخوله سوق الهواتف القابلة للطي.

معروف عن “أبل” أنها لا تسابق الشركات الأخرى على إطلاق التقنيات الجديدة أولًا، بل تفضّل انتظار نضوجها لتطرح نسخًا أكثر جودة وكفاءة. ففيما كانت “سامسونغ” قد قدّمت أول هواتفها القابلة للطي قبل نحو سبع سنوات، تستعد “أبل” اليوم للانضمام إلى هذا السوق بعد تأخير يقارب ثماني سنوات.

وقد بدا هذا التأخير مفهومًا عندما واجه الجيل الأول من “غالاكسي فولد” مشاكل كبيرة فور وصوله إلى المراجعين، ما دفع “سامسونغ” إلى سحب الأجهزة وتأجيل الإطلاق. فقد عانى الجهاز حينها من تجعّد واضح في وسط الشاشة عند فتحها، إضافة إلى سهولة تعرضها للتلف بفعل الغبار والأوساخ – وهما مشكلتان استمرتا لسنوات.

وبحسب تقارير تقنية، لم تصل “أبل” إلى مستوى الرضا المطلوب عن جودة شاشة “آيفون فولد” إلا خلال هذا العام، بعدما ركّز مهندسوها على معالجة مشكلة التجعّد تحديدًا.

رغم ذلك، يبرز التحدي الأكبر أمام “أبل” وهو السعر المتوقع للجهاز، إذ تشير التقديرات إلى أنه قد يصل إلى نحو 2500 دولار، أي ما يقارب ضعف سعر طراز “آيفون برو”. وهو مبلغ مرتفع حتى مقارنة بأسعار هواتف أندرويد القابلة للطي، التي تُعد مرتفعة أصلًا.

ومع تردد العديد من المستخدمين في دفع مبالغ إضافية حتى مقابل تصميم “آيفون إير” الأنيق، يثير ذلك تساؤلات حول حجم الإقبال على هاتف يتخطى حاجز الـ2000 دولار.

هذا الواقع قد يجعل “آيفون فولد” أقرب إلى فئة أجهزة “Vision Pro” من حيث الجمهور المستهدف، أي أنه سيكون خيارًا للفئة الأكثر شغفًا فقط.

ويبقى التحدي الأساسي أمام “أبل” في المرحلة المقبلة هو إقناع المستخدمين باقتناء الجيل الأول من آيفون فولد رغم سعره المرتفع.