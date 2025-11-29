تكنولوجيا: هاتف Huawei Pura X2 يقترب… وهذه هي أول التفاصيل المؤكدة عنه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي جهاز Pura X في شهر مارس كتجربة مختلفة تمامًا عن الأجهزة القابلة للطي المعتادة. فقد جاء الهاتف بتصميم الطي الرأسي المشابه لفئة الأجهزة Flip، لكنه تفرّد بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 عند فتحه، مما جعله أعرض من أي جهاز Flip طُرح سابقًا.

والآن، يبدو أن تجربة هواوي في هذا التصميم غير التقليدي حققت نجاحًا يدفع لتقديم جيل جديد. فبحسب تسريب جديد من الصين، تعمل الشركة بالفعل على تطوير Pura X2.

من المنتظر أن يصل الجهاز في الربع الأول من العام القادم، أي بين يناير ومارس. وتشير الشائعات إلى أنه سيعمل بمعالج Kirin 9030، وهو التطور الطبيعي بعد اعتماد Kirin 9020 في الجيل السابق.

حتى هذه اللحظة، لم تظهر تفاصيل أخرى حول مواصفات Pura X2، لكن من المتوقع أن تتوالى التسريبات خلال الفترة المقبلة.

